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FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зерне

FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зерне - 21.09.2023 Украина.ру

FT: ЕС рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии в иске об украинском зерне

В Евросоюзе рассматривают возможность выступить в защиту Венгрии, Польши и Словакии в иске о запрете на ввоз украинского зерна, сообщили 21 сентября в журналисты Financial Times со ссылкой на источники

2023-09-21T12:07

2023-09-21T12:07

2023-09-21T12:07

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Еврокомиссия будет работать над координацией аргументов стран против иска Украина. Согласно документу Еврокомиссии, направленному Польше, Венгрии и Словакии, она будет участвовать в судебных разбирательствах в соответствии с законодательством ЕС, пишет FT.28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Также Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции — неизвестно.

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