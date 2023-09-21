https://ukraina.ru/20230921/1049583111.html

Пока без ATACMS, атака на Крым, взрывы на Украине. Главное на Украине на утро 21 сентября

Пока без ATACMS, атака на Крым, взрывы на Украине. Главное на Украине на утро 21 сентября - 21.09.2023 Украина.ру

Пока без ATACMS, атака на Крым, взрывы на Украине. Главное на Украине на утро 21 сентября

Журналистам стало известно содержание нового пакета американской помощи Украине. Украинские военные и спецслужбы предприняли попытку атаки на Крым. На Украине объявили воздушную тревогу, сообщается о поражении ряда объектов

2023-09-21T09:57

2023-09-21T09:57

2023-09-21T10:51

эксклюзив

хроники

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О содерж ании нового пакета помощи США сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По информации агентства пакет стоимостью $ 325 млн, не будет содержать дальнобойных ракет ATACMS. Вместо дальнобойных ракет в него войдёт второй транш 155-мм кассетных боеприпасов и дополнительные вооружения для украинской противовоздушной обороны, в частности ЗРК Avenger.Кроме того, в пакете предусмотрены противотанковые средства TOW и AT4, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.При этом агентство подчеркнуло, что пакет военной помощи ещё дорабатывается и может измениться.Ранее стало известно, что 21 сентября президент США Джо Байден объявит об очередном пакете военной помощи Украине.«Ожидается, что Джо Байден объявит о значительном пакете военной помощи Украине в четверг, во время визита Зеленского в Вашингтон», — сообщал журналист «Голоса Америки» (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) Остап Яриш.Его источником мог быть источник в администрации президента США.До этого Украина настойчиво просила США предоставить ей дальнобойные ракеты ATACMS.Кроме того, ожидается, что президент Украины 21 сентября должен выступить в конгрессе. Тем временем ряд конгрессменов уже выразили недовольство Зеленским. Так, член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью Recount заявил, что украинский лидер прибыл в США не вовремя — конгресс не сможет выделить Украине денег, которых нет.По словам Дональдса, бюджет США столкнулся с дефицитом в $ 2 трлн.«Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего. Это факты», — сказал Дональдс.Схожее заявление сделал спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, который отметил, что на встрече с Зеленским, которая пройдет 21 сентября, не намерен гарантировать ему новый раунд финансирования.До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин у себя в соцсетях отметила, что не будет поддерживать выделение денег Украине.«Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне, пока он говорит Байдену, что делать», — отметила Грин.Она также заявила, что на этой неделе палата представителей США будет голосовать за пакет военной помощи Киеву в размере $ 300 млн, напомнив, что Вашингтон отправил Украине уже более $ 113 млрд. В заключение она отметила, что позиция Белого дома по украинскому конфликту должна заключаться в стремлении к миру, а не разжигании войны.При этом в США также прокомментировали предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.«Здесь, в Соединённых Штатах, продолжается долгая дискуссия по поводу этих крылатых ракет большой дальности, и этот разговор продолжается, даже в это время, когда мы с вами сейчас говорим. Никакого решения ещё не принято», — заявлял координатор по стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби в интервью изданию The Daily Telegraph.В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин призвал Украину сконцентрироваться на противовоздушной обороне, а не на дальнобойных ракетах.Атака на КрымМинобороны РФ сообщило о массовой террористической атаке ВСУ на Крым.«В ночь с 20 на 21 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному», — указывалось в сообщении министерства обороны.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о масштабной атаке на крымские интернет-ресурсы.«На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями», — написал он в своём телеграм-канале.Он также принес извинения за временные неудобства.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что все службы в городе находятся в постоянной боевой готовности, идёт контроль воздушной обстановки, а все сообщения о том, что в районе города уничтожено несколько беспилотников — неправда.«Вижу, что ряд пабликов пишет, что в районе Севастополя уничтожено несколько беспилотников — это неправда. Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», — сообщил Развожаев.Утром украинская атака перешла в киберпространство.«На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями», — сообщил советник главы Крыма Крючков.Он принёс извинения за временные неудобства.Взрывы на УкраинеС раннего утра на Украине объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице, Львовской и Черкасской областях. В Киевской области горит промышленный объект, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.Так, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что взрывы в Дрогобыче повредили промышленный объект. Он отметил, что около 06:25 утра в городе прогремели три взрыва.«Два прилёта по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 квадратов», — рассказал Козицкий, добавив, что пожар пока ещё тушат.Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Слободском районе города. Данных о возможных пострадавших и разрушениях он не сообщил.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве.«Взрыв в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевском районе», — отмечал он.По его словам, в некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Но экстренные службы уже работают.Глава Киевской ОВА Сергей Попко уточнил, что в Голосеевском и Дарницком районах столицы произошло падение обломков в результате работы ПВО.Также стало известно о поражении гостиницы в Черкассах.«В Черкассах было поражено здание гостиницы, где размещались иностранные наемники. Официально заявлено о 23 пострадавших», — сообщил телеграм-канал «Милитарист».Кроме того, известно о поражении объектов в Ровно.

https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

https://ukraina.ru/20230920/1049560081.html

https://ukraina.ru/20230920/1049550238.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники