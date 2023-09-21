https://ukraina.ru/20230921/1049580450.html

Не Россия. Депутат Госдумы назвал главного врага Украины

Не Россия. Депутат Госдумы назвал главного врага Украины - 21.09.2023 Украина.ру

Не Россия. Депутат Госдумы назвал главного врага Украины

Главным врагом для Украины является Польша, которая давно засматривается на западноукраинские земли. Таким мнением поделился депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 21 сентября РИА Новости

2023-09-21T08:08

2023-09-21T08:08

2023-09-21T08:08

польша

украина

враги

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зарубежье

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"Как говорится, недолго музыка играла. Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец. Польша давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции. Она как никто другой заинтересована в ослаблении Украины. Сегодня Польша является для Украины врагом номер один", - сказал Шеремет.По его словам, украинский народ должен осознать, что дружба с Польшей, а в ее лице со всем Западом, не стоит и ломаного гроша и крайне опасна для Украины.На прошлой неделе Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.

https://ukraina.ru/20230920/1049563711.html

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польша, украина, враги, шеремет, новости, зарубежье