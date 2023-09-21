Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаков
Вильсоновская Армения (мандат США 1920 года) и президент США Вудро Вильсон
Общей чертой постмайданных режимов является полный отказ от советского периода своей истории и обращение к периоду досоветскому, времён Гражданской войны. Такая ориентация приводит к неизменным результатам, включая утрату части территории. Однако это никого ещё не останавливало. Сейчас этим путём следует Армения
В 2023 году, впервые за 32 года своего независимого существования, Армения стоит на пороге тотальной катастрофы. Ни последствия Спитакского землетрясения, ни развал СССР и первая карабахская война не смогли поставить вопрос о самом существовании Армении как государства.
Зато сейчас, под управлением Пашиняна – антироссийского лидера Армении без высшего образования, страна открыто рассматривается экспертами как будущий турецкий вилайет.
Возникновение и существование сегодня Армении как независимого государства стало реальностью исключительно благодаря российскому вмешательству в дела региона.
До русско-персидских войн начала XIX века территория нынешних Дагестана, Азербайджана и Армении представляла собой в политическом смысле группу мелких ханств, вассальных шаху Персии.
Само собой, положение армян-христиан в тогдашнем шиитском Эриванском ханстве было незавидным. Более того, персидские владыки регулярно и массово выселяли армян во внутренние области Ирана – чтобы не дать возникнуть национальным восстаниям и потому что армяне считались у исламских феодалов "качественным" народом, поднимавшим экономику региона.
Таким образом, ко времени освобождения генералом Иваном Паскевичем Эривани, армяне составляли менее трети населения Эриванского ханства – всего 20 тысяч человек.
2 февраля 2019, 11:30Первый после Суворова. Как потомок казака из Полтавы стал великим русским полководцемПожалуй, войсковой товарищ Полтавского полка, т.е. рядовой малороссийский казак Федор Цаленко был бы очень удивлен, если бы узнал, что его прямой потомок штурмом возьмет Варшаву, подчинит Польшу и будет назначен ее правителем. О таком не мечтал даже Хмельницкий, призывавший царя Алексея Михайловича провести границу с Польшей по Висле.
Туркманчайский договор 1828 года, над составлением которого работал Александр Грибоедов, передал территории нынешних Азербайджана и Армении в "совершенную собственность" Российской империи. А также положил начало цивилизованному "обмену населением" между Персией и Россией – в последнюю, в новосозданную "Армянскую область", переселились тысячи армянских семей из Ирана. Множество же мусульман ушли с войсками шаха за реку Аракс, ставшей государственной границей вначале Российской империи, а потом СССР.
Православный царь был единственной надеждой освобождения как для славянских народов Балкан, так и для армян и грузин на Кавказе. Российская же империя получала лояльное население, готовое воевать против мусульманских держав.
Армянский город русской воинской славы – Александрополь (ныне Гюмри), перешёл в состав Российской империи в 1813 году. В 1829 году город посетил А.С. Пушкин.
В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, закладывает православный храм, а также переименовывает Гюмри в Александрополь, в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны.
Сегодня наследницей той крепости является 102 российская военная база, по сей день защищающая армянские земли – российские пограничники и сейчас отвечают за границы Армении с Турцией и Ираном.
Однако в славной истории этого города есть и чёрная страница.
В пламени Гражданской войны на бывших русских землях образовались десятки квазигосударств на попечении как немецких кайзеров, так и бывших союзников по Антанте.
Одним из таких и была дашнакская "Республика Армения" 1918 года выпуска.
29 сентября 2020, 18:48Как потомки запорожских казаков установили русский порядок в Карабахе и окрестностяхЭто сейчас в Закавказье много очагов войны и главный из них - Нагорный Карабах и его окрестности. А во времена Екатерины Великой и ее внуков регион завоевала и надолго умиротворила Российская империя. И руководили всем этим малороссы - фельдмаршалы Иван Васильевич Гудович и Иван Фёдорович Паскевич
К чести армян, делегаты всех закавказских "дум, сеймов и собраний" тех времён до последнего выступали за Кавказ в составе России и объявили о независимости "армянских областей" фактически под дулом пистолета.
Так или иначе, дашнаки – представители армянской национал-революционной партии, созданной в Тифлисе в 1890 году как социалистической, получили в свое безраздельное правление территорию, примерно соответствующую современной Армении.
Дашнаки на протяжении своей истории перепробовали уйму союзов с самыми разными силами: от младотурок и большевиков до Британской короны, США и Гитлера (даже одновременно!). Из этой же партии вырос и откололся армянский "фюрер" Нжде, а лозунг дашнаков – "Смерть или свобода!"
У первой Республики Армения была трагичная и короткая судьба. Разогретые обещаниями Лондона и Вашингтона, дашнаки надеялись вернуть целый кусок Армянского Нагорья и признавали Севрский договор, согласно которому президент США Вудро Вильсон собирался построить огромную Армению с выходом к Чёрному морю.
"Великая Армения" (фантастическая карта для Парижской конференции 1919 года)
Само собой, "цивилизованный мир" оставил Республику Армения наедине с духоподъемными картами и армией Кемаля Ататюрка. Дашнакам было нанесено сокрушительное поражение, и они, за сутки до советизации Армении, подписали от имени страны 2 декабря 1920 года кабальный Александропольский договор с Турцией.
Навязанный турецким генералом Карабекиром, подписанный с указания британского полковника-интервента, Александропольский договор превращал дашнакскую Армению в тотального вассала Турции.
Армянская республика полностью отказывалась от условий Севрского договора. Она отзывала свои делегации из стран Антанты. Дашнаки отказывались от всех спорных территорий с Азербайджаном. Уступали Карскую область, вся Армения сжималась до части Эриванской губернии и частично озера Севан. Отменяла воинскую повинность, сохранялись только жандармские силы и армия в 1 500 штыков, 20 пулеметов и 8 орудий — горных или полевых. Больше этого было нельзя. Телеграф, телефон, почта, железная дорога передавались под турецкий контроль.
И самое главное – Турция обязалась своего армянского вассала "охранять и защищать его независимость".
Историк Олег Айрапетов: "Давайте называть вещи своими именами: фактически Александропольский договор — это превращение Армении в турецкий протекторат. Турки признавали армянское правительство, но контроль над ним с его же согласия осуществлял турецкий посланник. И по его желанию данная территория в любой момент могла быть оккупирована. Армянская армия ничего не могла бы сделать, она сохранялась для выполнения полицейских функций".
Впрочем, ветреные дашнаки 2 декабря почти одновременно подписали и Александропольский договор с турецким генералом, и соглашение о советизации Армении с полпредом РСФСР Леграном.
10 сентября, 18:00ИсторияСен-Жерменский договор 1919 года: об Украине без УкраиныПервая мировая война окончилась 11 ноября 1918 года подписанием Компьенского мира – договора о капитуляции Германии. Карта Европы после войны изменилась столь разительно, что для её легализации пришлось собирать специальную конференцию в Париже (точнее – в Версале) где 10 сентября 1919 года был заключён договор между странами Антанты и Австрией
В стороне не стоял и Запад. Полковник Клод Стокс, британский куратор-интервент на Южном Кавказе, именно он убедил власти Армении в том, что лучше заключить мир с Турцией, отдав территории, чем перейти под власть России.
4 декабря Красная Армия овладевает Эриванью.
Дашнакский принцип "Смерть или свобода" превратился ещё и во "Власть любой ценой". Так, Симон Врацян, последний глава дашнакской Армении, умудрился из Тебриза телеграфировать самому Ататюрку: мол, соблюдайте пункты Александропольского договора и защитите нас от советской оккупации!
И это люди, декларировавшие, что "интересы народа – превыше всего". Дашнаки были готовы объединиться с турками, буквально "только что" совершившими геноцид армянского народа – против русских! Ничто не помешало впоследствии дашнаку Драстамату Канаяну создать немногочисленный "Армянский легион вермахта", прислуживавший нацистским войскам.
Нацистские коллаборанты предали сотни тысяч армян, строивших процветающую Армянскую Советскую республику. 23% населения республики служило на фронтах Великой Отечественной. Армянский народ подарил своей советской Родине маршалов Баграмяна и Бабаджаняна, Худякова и Аганова, адмирала флота Исакова. Армянская 89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия вошла в Берлин.
Впрочем, первый премьер-министр дашнакской Республики Армения — Оганес Каджазнуни, был единственным, кто признал ошибки армянских властей и в своей книге об этом написал. Он говорил: "Реальность показала, что у Армении нет союзников на Западе, что настоящий союзник — это Россия, и только благодаря России название "Республика Армения" сегодня не стёрто с географических карт".
Отметим также, что современная партия "дашнаков" в нынешней Армении выступает с ярко пророссийских позиций. Дашнаки сегодня - непримиримые враги Пашиняна. Видимо, так видится сегодняшним националистам спасение Родины.
1 октября 2020, 15:00Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резниКонфликт вокруг Нагорного Карабаха выглядит не просто затяжным, а как будто отмечен печатью некой безнадежности. Компромисс выглядит недостижимым, армяне и азербайджанцы не доверяют друг другу ни на грош и не готовы уступить ни шагу на переговорах. Почему же так получилось?
Тогда же, в 1920 году, дашнаки были готовы стать турецкой провинцией, лишь бы им оставили "флажок незалежной краины" и полицейские функции в государстве Ататюрка. С этой идеей они были готовы с оружием в руках воевать с Красной Армией.
Вернемся в современную Армению, где пророссийская оппозиция называет Пашиняна "турецким агентом". Небезосновательно. Патриотическая армянская общественность бьёт в набат – Пашинян продал Алиеву Нагорный Карабах, а затем продаст и всю Армению Эрдогану.
"Лучше быть псом турка, чем агентом другой страны, к примеру, России". Так, например, высказался лидер одной из пропашиняновских партий, Левон Ширинян.
Пашиняна с Турцией также роднят близкие отношения с олигархом Хачатуром "Грзо" Сукиасяном, который отвечает в современной Армении за экономические связи с Анкарой. Его авиакомпания летает прямыми рейсами в Стамбул из Еревана.
О связях же Пашиняна с Западом не говорит только ленивый. Его встречи с эмиссарами фонда Сороса, трогательная дружба и обмен носками с Джастином Трюдо, выступления трансгендера в парламенте давно известны армянскому обывателю.
Напомним, что фракция Пашиняна до прихода к власти написала законопроекты о выходе Армении из ЕАЭС.
Нынешние выпады в сторону России, попытки дискредитации миротворцев в Нагорном Карабахе, поездки жены Пашиняна в Киев и угрозы выхода из ОДКБ – лишь кричащие симптомы болезни, допущенной на "армянском майдане" в 2018 году захватить весь организм армянской государственности.
Итак, сегодня Армения получила:
22 сентября 2021, 07:07«Тюркизация Армении». Что мешает Еревану и Анкаре наладить отношенияАрмянская оппозиция заявила об угрозе «отуречивания страны». Такая реакция последовала от партии «Дашнакцутюн» на новость о том, что Ереван готов к контактам с Анкарой на высшем уровне. О таких намерениях заявила пресс-секретарь армянского премьера Никола Пашиняна Мане Геворкян
- лидера-националиста и русофоба, пришедшего к власти с поддержкой Запада;
- всевозможные обещания, жесты приязни и гуманитарные воздушные поцелуи со стороны США, Лондона и ЕС;
- критическую военную ситуацию, ослабленную армию и угрозу турецко-азербайджанской интервенции.
Всё это не может не напомнить об Александропольском договоре 1920 года, который был заключён идеологическими предками Пашиняна.