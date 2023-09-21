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Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаков

Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаков - 21.09.2023 Украина.ру

Возвращаясь к истокам: Пашинян как наследник дашнаков

Общей чертой постмайданных режимов является полный отказ от советского периода своей истории и обращение к периоду досоветскому, времён Гражданской войны. Такая ориентация приводит к неизменным результатам, включая утрату части территории. Однако это никого ещё не останавливало. Сейчас этим путём следует Армения

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

2023-09-21T08:00

история

история

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турция

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В 2023 году, впервые за 32 года своего независимого существования, Армения стоит на пороге тотальной катастрофы. Ни последствия Спитакского землетрясения, ни развал СССР и первая карабахская война не смогли поставить вопрос о самом существовании Армении как государства.Зато сейчас, под управлением Пашиняна – антироссийского лидера Армении без высшего образования, страна открыто рассматривается экспертами как будущий турецкий вилайет.Возникновение и существование сегодня Армении как независимого государства стало реальностью исключительно благодаря российскому вмешательству в дела региона.До русско-персидских войн начала XIX века территория нынешних Дагестана, Азербайджана и Армении представляла собой в политическом смысле группу мелких ханств, вассальных шаху Персии.Само собой, положение армян-христиан в тогдашнем шиитском Эриванском ханстве было незавидным. Более того, персидские владыки регулярно и массово выселяли армян во внутренние области Ирана – чтобы не дать возникнуть национальным восстаниям и потому что армяне считались у исламских феодалов "качественным" народом, поднимавшим экономику региона.Таким образом, ко времени освобождения генералом Иваном Паскевичем Эривани, армяне составляли менее трети населения Эриванского ханства – всего 20 тысяч человек.Туркманчайский договор 1828 года, над составлением которого работал Александр Грибоедов, передал территории нынешних Азербайджана и Армении в "совершенную собственность" Российской империи. А также положил начало цивилизованному "обмену населением" между Персией и Россией – в последнюю, в новосозданную "Армянскую область", переселились тысячи армянских семей из Ирана. Множество же мусульман ушли с войсками шаха за реку Аракс, ставшей государственной границей вначале Российской империи, а потом СССР.Православный царь был единственной надеждой освобождения как для славянских народов Балкан, так и для армян и грузин на Кавказе. Российская же империя получала лояльное население, готовое воевать против мусульманских держав.Армянский город русской воинской славы – Александрополь (ныне Гюмри), перешёл в состав Российской империи в 1813 году. В 1829 году город посетил А.С. Пушкин.В 1837 году на территории Гюмри закладывается русская крепость, в этом же году его посещает Николай I, закладывает православный храм, а также переименовывает Гюмри в Александрополь, в честь его супруги императрицы Александры Фёдоровны.Сегодня наследницей той крепости является 102 российская военная база, по сей день защищающая армянские земли – российские пограничники и сейчас отвечают за границы Армении с Турцией и Ираном.Однако в славной истории этого города есть и чёрная страница.В пламени Гражданской войны на бывших русских землях образовались десятки квазигосударств на попечении как немецких кайзеров, так и бывших союзников по Антанте.Одним из таких и была дашнакская "Республика Армения" 1918 года выпуска.К чести армян, делегаты всех закавказских "дум, сеймов и собраний" тех времён до последнего выступали за Кавказ в составе России и объявили о независимости "армянских областей" фактически под дулом пистолета.Так или иначе, дашнаки – представители армянской национал-революционной партии, созданной в Тифлисе в 1890 году как социалистической, получили в свое безраздельное правление территорию, примерно соответствующую современной Армении.Дашнаки на протяжении своей истории перепробовали уйму союзов с самыми разными силами: от младотурок и большевиков до Британской короны, США и Гитлера (даже одновременно!). Из этой же партии вырос и откололся армянский "фюрер" Нжде, а лозунг дашнаков – "Смерть или свобода!"У первой Республики Армения была трагичная и короткая судьба. Разогретые обещаниями Лондона и Вашингтона, дашнаки надеялись вернуть целый кусок Армянского Нагорья и признавали Севрский договор, согласно которому президент США Вудро Вильсон собирался построить огромную Армению с выходом к Чёрному морю.Само собой, "цивилизованный мир" оставил Республику Армения наедине с духоподъемными картами и армией Кемаля Ататюрка. Дашнакам было нанесено сокрушительное поражение, и они, за сутки до советизации Армении, подписали от имени страны 2 декабря 1920 года кабальный Александропольский договор с Турцией.Навязанный турецким генералом Карабекиром, подписанный с указания британского полковника-интервента, Александропольский договор превращал дашнакскую Армению в тотального вассала Турции.Армянская республика полностью отказывалась от условий Севрского договора. Она отзывала свои делегации из стран Антанты. Дашнаки отказывались от всех спорных территорий с Азербайджаном. Уступали Карскую область, вся Армения сжималась до части Эриванской губернии и частично озера Севан. Отменяла воинскую повинность, сохранялись только жандармские силы и армия в 1 500 штыков, 20 пулеметов и 8 орудий — горных или полевых. Больше этого было нельзя. Телеграф, телефон, почта, железная дорога передавались под турецкий контроль.И самое главное – Турция обязалась своего армянского вассала "охранять и защищать его независимость".Историк Олег Айрапетов: "Давайте называть вещи своими именами: фактически Александропольский договор — это превращение Армении в турецкий протекторат. Турки признавали армянское правительство, но контроль над ним с его же согласия осуществлял турецкий посланник. И по его желанию данная территория в любой момент могла быть оккупирована. Армянская армия ничего не могла бы сделать, она сохранялась для выполнения полицейских функций".Впрочем, ветреные дашнаки 2 декабря почти одновременно подписали и Александропольский договор с турецким генералом, и соглашение о советизации Армении с полпредом РСФСР Леграном.В стороне не стоял и Запад. Полковник Клод Стокс, британский куратор-интервент на Южном Кавказе, именно он убедил власти Армении в том, что лучше заключить мир с Турцией, отдав территории, чем перейти под власть России.4 декабря Красная Армия овладевает Эриванью.Дашнакский принцип "Смерть или свобода" превратился ещё и во "Власть любой ценой". Так, Симон Врацян, последний глава дашнакской Армении, умудрился из Тебриза телеграфировать самому Ататюрку: мол, соблюдайте пункты Александропольского договора и защитите нас от советской оккупации!И это люди, декларировавшие, что "интересы народа – превыше всего". Дашнаки были готовы объединиться с турками, буквально "только что" совершившими геноцид армянского народа – против русских! Ничто не помешало впоследствии дашнаку Драстамату Канаяну создать немногочисленный "Армянский легион вермахта", прислуживавший нацистским войскам.Нацистские коллаборанты предали сотни тысяч армян, строивших процветающую Армянскую Советскую республику. 23% населения республики служило на фронтах Великой Отечественной. Армянский народ подарил своей советской Родине маршалов Баграмяна и Бабаджаняна, Худякова и Аганова, адмирала флота Исакова. Армянская 89-я стрелковая Таманская Краснознамённая орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия вошла в Берлин.Впрочем, первый премьер-министр дашнакской Республики Армения — Оганес Каджазнуни, был единственным, кто признал ошибки армянских властей и в своей книге об этом написал. Он говорил: "Реальность показала, что у Армении нет союзников на Западе, что настоящий союзник — это Россия, и только благодаря России название "Республика Армения" сегодня не стёрто с географических карт".Отметим также, что современная партия "дашнаков" в нынешней Армении выступает с ярко пророссийских позиций. Дашнаки сегодня - непримиримые враги Пашиняна. Видимо, так видится сегодняшним националистам спасение Родины.Тогда же, в 1920 году, дашнаки были готовы стать турецкой провинцией, лишь бы им оставили "флажок незалежной краины" и полицейские функции в государстве Ататюрка. С этой идеей они были готовы с оружием в руках воевать с Красной Армией.Вернемся в современную Армению, где пророссийская оппозиция называет Пашиняна "турецким агентом". Небезосновательно. Патриотическая армянская общественность бьёт в набат – Пашинян продал Алиеву Нагорный Карабах, а затем продаст и всю Армению Эрдогану."Лучше быть псом турка, чем агентом другой страны, к примеру, России". Так, например, высказался лидер одной из пропашиняновских партий, Левон Ширинян.Пашиняна с Турцией также роднят близкие отношения с олигархом Хачатуром "Грзо" Сукиасяном, который отвечает в современной Армении за экономические связи с Анкарой. Его авиакомпания летает прямыми рейсами в Стамбул из Еревана.О связях же Пашиняна с Западом не говорит только ленивый. Его встречи с эмиссарами фонда Сороса, трогательная дружба и обмен носками с Джастином Трюдо, выступления трансгендера в парламенте давно известны армянскому обывателю.Напомним, что фракция Пашиняна до прихода к власти написала законопроекты о выходе Армении из ЕАЭС.Нынешние выпады в сторону России, попытки дискредитации миротворцев в Нагорном Карабахе, поездки жены Пашиняна в Киев и угрозы выхода из ОДКБ – лишь кричащие симптомы болезни, допущенной на "армянском майдане" в 2018 году захватить весь организм армянской государственности.Итак, сегодня Армения получила:- лидера-националиста и русофоба, пришедшего к власти с поддержкой Запада;- всевозможные обещания, жесты приязни и гуманитарные воздушные поцелуи со стороны США, Лондона и ЕС;- критическую военную ситуацию, ослабленную армию и угрозу турецко-азербайджанской интервенции.Всё это не может не напомнить об Александропольском договоре 1920 года, который был заключён идеологическими предками Пашиняна.

https://ukraina.ru/20190202/1022531517.html

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https://ukraina.ru/20201001/1029100709.html

https://ukraina.ru/20210922/1032294055.html

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2023

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

история, армения, россия, турция, иран, карабах, никол пашинян