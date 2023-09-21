"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны - 21.09.2023 Украина.ру
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"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны
"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны - 21.09.2023 Украина.ру
"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны
Визит Зеленского в США на этот раз проходит не столь триумфально, информационный фон оставляет желать лучшего. Американские СМИ пишут о недостаточно быстром контрнаступлении ВСУ, цитируют Илона Маска, сказавшего о цене этого наступления в человеческих жизнях.
2023-09-21T03:49
2023-09-21T03:51
эксклюзив
владимир зеленский
зарубежье
украина
сша
эксперты
сми
всу
коррупция
александр дубинский
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Пишут о коррупции в украинских верхах. А чего стоит публикация New York Times о том, что, вероятно, это украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке (тогда погибли 16 человек), ракета была — пусть и ошибочно - выпущена с подконтрольной Киеву территории, а не с российских позиций. Все это похоже на некий сигнал украинскому лидеру.Пока Зеленский в Америке ругает Россию и уговаривает западных партнеров не снижать объемы помощи киевскому режиму, боевые действия на Украине продолжаются, каждый день гибнут люди. Украинские власти предпринимают меры, чтобы быстро набирать новых кандидатов в "герои". В комитете Верховной Рады по нацбезопасноти, обороне и разведке заявляют, что мобилизационные мероприятия на Украине, возможно, придется интенсифицировать, чтобы "адекватно реагировать" на силы и средства ВС РФ, сообщает издание "Страна.ua".Западные хозяева Киева следят за тем, чтобы процесс ликвидации украинцев не прерывался. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что в США Зеленскому будут поставлены условия для дальнейшего получения военной помощи, и под одно из этих условий в Раде уже зарегистрирован законопроект о создании е-реестра военнообязанных.По словам нардепа, проект "предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах - Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств"."В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.Напомним, ранее ГБР вручило Дубинскому подозрение в подлоге служебных документов, и Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ношения электронного браслета. Это акт Дубинский обыграл, покрасив браслет в зеленый цвет и заявив, что на самом деле Зеленский надел этот браслет всей стране."По сути дела, это даже не браслет, это ярмо. Зеленое ярмо на шее всей страны. У меня, в частности, оно на ноге, но по сути — оно у всех на шее", - заявил политик в видеообращении к Зеленскому. Он пояснил, что может со своим браслетом ездить до границ Киевской области, "а вся страна - может ездить до границ на западе, на юге, на востоке и на севере".Это, конечно, преувеличение. Мы знаем, что многим все же удалось границу пересечь, миллионы украинцев разбросаны сегодня по всему миру. Только в ЕС сейчас более десяти миллионов украинских беженцев (такую цифру назвал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон — Ред.). А сколько их в России, сколько в других странах, задается вопросом политолог Михаил Чаплыга.Он в интервью каналу Politeka напомнил о прогнозах, что "война продлится до 2035 года" и отметил, что тогда возникает вопрос, где брать до этого 2035 года людской ресурс — "кто будет воевать?".Речь не только о человеческом ресурсе. Эксперт подчеркнул, что партнеры и союзники Киева пока действуют исключительно в своих интересах, а проект бюджета Украины имеет дыру в 50 млрд долларов."Где взять эти деньги, я не вижу, потому что Евросоюз пока что пообещал 20 миллиардов на пять лет, то есть — четыре в год. А нам в месяц нужно четыре-пять миллиардов, в месяц, для того, чтобы страна летела", - заявил Чаплыга. По его мнению, недостаточные объемы помощи Киеву со стороны Запада означают "подталкивание к капитуляции".Что дальше? Когда-нибудь война все же закончится, но что к тому времени будет с Украиной? Украинский политолог Вадим Карасев призвал "задуматься над тем, чтобы правильная цель включения в евроатлантический мир не привела к тому, чтобы загубить все наши достижения предыдущей эпохи".По его словам, если в стране останется только сельское хозяйство, "причем, оно крупномасштабное", без фермеров, если не будет развития промышленности, то население Украины будет составлять 20 миллионов человек — больше и не надо."Почему вам больше не надо? Потому что заводов больших нет, если у вас только сельское хозяйство, а промышленность не развивается и вы не промышленная держава, а просто аграрная", - сказал политолог, добавив вопрос - зачем тогда столько политехнических институтов, готовить инженеров, которые будут уезжать на Запад?"Если нам не нужно столько политехов и институтов, значит, нам и школы нужны другие. Зачем готовить учеников, чтобы они учились в политехе – их надо (так готовить — Ред.), чтобы они учились в каком-нибудь простом, например, на менеджера по продажам или бьюти-блогера. Школа тогда не нужна, можно просто в школу не ходить… Это сокращает существенно количество населения, это будут просто лишние люди", – описал Карасев скорое будущее страны, выступая на ютуб-канале "Новини Live".Никакой значимой промышленности на пост-конфликтной Украине, если она сохранится как "независимое" государство, не предвидится. Земли и ресурсы страны заранее распроданы. В таком случае политика нынешних украинских властей, война на Донбассе, все эти "мясные штурмы" - лишь элемент программы утилизации "лишних".Надо сказать, что к реализации этой программы обезлюживания Украины киевский режим и его западные хозяева подходят достаточно вдумчиво и системно.
https://ukraina.ru/20230920/1049560081.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, владимир зеленский, зарубежье, украина, сша, эксперты, сми, всу, коррупция, александр дубинский, михаил чаплыга, вадим карасев
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Зарубежье, Украина, США, эксперты, СМИ, ВСУ, коррупция, Александр Дубинский, Михаил Чаплыга, Вадим Карасев

"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны

03:49 21.09.2023 (обновлено: 03:51 21.09.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Визит Зеленского в США на этот раз проходит не столь триумфально, информационный фон оставляет желать лучшего. Американские СМИ пишут о недостаточно быстром контрнаступлении ВСУ, цитируют Илона Маска, сказавшего о цене этого наступления в человеческих жизнях.
Пишут о коррупции в украинских верхах. А чего стоит публикация New York Times о том, что, вероятно, это украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке (тогда погибли 16 человек), ракета была — пусть и ошибочно - выпущена с подконтрольной Киеву территории, а не с российских позиций. Все это похоже на некий сигнал украинскому лидеру.
Пока Зеленский в Америке ругает Россию и уговаривает западных партнеров не снижать объемы помощи киевскому режиму, боевые действия на Украине продолжаются, каждый день гибнут люди. Украинские власти предпринимают меры, чтобы быстро набирать новых кандидатов в "герои". В комитете Верховной Рады по нацбезопасноти, обороне и разведке заявляют, что мобилизационные мероприятия на Украине, возможно, придется интенсифицировать, чтобы "адекватно реагировать" на силы и средства ВС РФ, сообщает издание "Страна.ua".
Западные хозяева Киева следят за тем, чтобы процесс ликвидации украинцев не прерывался. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что в США Зеленскому будут поставлены условия для дальнейшего получения военной помощи, и под одно из этих условий в Раде уже зарегистрирован законопроект о создании е-реестра военнообязанных.
По словам нардепа, проект "предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах - Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств".
Вчера, 13:06
Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентябряПрезидент Украины Владимир Зеленский попал в несколько скандалов на Генассамблее ООН; Польша отказалась покупать украинские продукты; министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с командованием ВС Ирана
"В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее ГБР вручило Дубинскому подозрение в подлоге служебных документов, и Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ношения электронного браслета. Это акт Дубинский обыграл, покрасив браслет в зеленый цвет и заявив, что на самом деле Зеленский надел этот браслет всей стране.
"По сути дела, это даже не браслет, это ярмо. Зеленое ярмо на шее всей страны. У меня, в частности, оно на ноге, но по сути — оно у всех на шее", - заявил политик в видеообращении к Зеленскому. Он пояснил, что может со своим браслетом ездить до границ Киевской области, "а вся страна - может ездить до границ на западе, на юге, на востоке и на севере".
Это, конечно, преувеличение. Мы знаем, что многим все же удалось границу пересечь, миллионы украинцев разбросаны сегодня по всему миру. Только в ЕС сейчас более десяти миллионов украинских беженцев (такую цифру назвал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон — Ред.). А сколько их в России, сколько в других странах, задается вопросом политолог Михаил Чаплыга.
Он в интервью каналу Politeka напомнил о прогнозах, что "война продлится до 2035 года" и отметил, что тогда возникает вопрос, где брать до этого 2035 года людской ресурс — "кто будет воевать?".
Речь не только о человеческом ресурсе. Эксперт подчеркнул, что партнеры и союзники Киева пока действуют исключительно в своих интересах, а проект бюджета Украины имеет дыру в 50 млрд долларов.
"Где взять эти деньги, я не вижу, потому что Евросоюз пока что пообещал 20 миллиардов на пять лет, то есть — четыре в год. А нам в месяц нужно четыре-пять миллиардов, в месяц, для того, чтобы страна летела", - заявил Чаплыга. По его мнению, недостаточные объемы помощи Киеву со стороны Запада означают "подталкивание к капитуляции".
Что дальше? Когда-нибудь война все же закончится, но что к тому времени будет с Украиной? Украинский политолог Вадим Карасев призвал "задуматься над тем, чтобы правильная цель включения в евроатлантический мир не привела к тому, чтобы загубить все наши достижения предыдущей эпохи".
Беженцы из Юго-Востока Украины в пункте помощи беженцам лагеря Артек - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Вчера, 04:26
Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страныОт украинцев скрывают потери и манипулируют демографическими данными. Потери занижаются, а показатели численности населения, остающегося на подконтрольной Киеву территории, завышаются. Но истинная картина такова, что скоро надо будет беспокоиться не о территориальной целостности Украины, но о самом существовании украинской нации, считают эксперты
По его словам, если в стране останется только сельское хозяйство, "причем, оно крупномасштабное", без фермеров, если не будет развития промышленности, то население Украины будет составлять 20 миллионов человек — больше и не надо.
"Почему вам больше не надо? Потому что заводов больших нет, если у вас только сельское хозяйство, а промышленность не развивается и вы не промышленная держава, а просто аграрная", - сказал политолог, добавив вопрос - зачем тогда столько политехнических институтов, готовить инженеров, которые будут уезжать на Запад?
"Если нам не нужно столько политехов и институтов, значит, нам и школы нужны другие. Зачем готовить учеников, чтобы они учились в политехе – их надо (так готовить — Ред.), чтобы они учились в каком-нибудь простом, например, на менеджера по продажам или бьюти-блогера. Школа тогда не нужна, можно просто в школу не ходить… Это сокращает существенно количество населения, это будут просто лишние люди", – описал Карасев скорое будущее страны, выступая на ютуб-канале "Новини Live".
Никакой значимой промышленности на пост-конфликтной Украине, если она сохранится как "независимое" государство, не предвидится. Земли и ресурсы страны заранее распроданы. В таком случае политика нынешних украинских властей, война на Донбассе, все эти "мясные штурмы" - лишь элемент программы утилизации "лишних".
Надо сказать, что к реализации этой программы обезлюживания Украины киевский режим и его западные хозяева подходят достаточно вдумчиво и системно.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийЗарубежьеУкраинаСШАэкспертыСМИВСУкоррупцияАлександр ДубинскийМихаил ЧаплыгаВадим Карасев
 
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03:49"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны
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