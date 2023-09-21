https://ukraina.ru/20230921/1049564710.html

"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны

"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны - 21.09.2023 Украина.ру

"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны

Визит Зеленского в США на этот раз проходит не столь триумфально, информационный фон оставляет желать лучшего. Американские СМИ пишут о недостаточно быстром контрнаступлении ВСУ, цитируют Илона Маска, сказавшего о цене этого наступления в человеческих жизнях.

2023-09-21T03:49

2023-09-21T03:49

2023-09-21T03:51

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Пишут о коррупции в украинских верхах. А чего стоит публикация New York Times о том, что, вероятно, это украинская ракета нанесла удар по рынку в Константиновке (тогда погибли 16 человек), ракета была — пусть и ошибочно - выпущена с подконтрольной Киеву территории, а не с российских позиций. Все это похоже на некий сигнал украинскому лидеру.Пока Зеленский в Америке ругает Россию и уговаривает западных партнеров не снижать объемы помощи киевскому режиму, боевые действия на Украине продолжаются, каждый день гибнут люди. Украинские власти предпринимают меры, чтобы быстро набирать новых кандидатов в "герои". В комитете Верховной Рады по нацбезопасноти, обороне и разведке заявляют, что мобилизационные мероприятия на Украине, возможно, придется интенсифицировать, чтобы "адекватно реагировать" на силы и средства ВС РФ, сообщает издание "Страна.ua".Западные хозяева Киева следят за тем, чтобы процесс ликвидации украинцев не прерывался. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высказал мнение, что в США Зеленскому будут поставлены условия для дальнейшего получения военной помощи, и под одно из этих условий в Раде уже зарегистрирован законопроект о создании е-реестра военнообязанных.По словам нардепа, проект "предусматривает передачу Минобороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах - Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств"."В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.Напомним, ранее ГБР вручило Дубинскому подозрение в подлоге служебных документов, и Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ношения электронного браслета. Это акт Дубинский обыграл, покрасив браслет в зеленый цвет и заявив, что на самом деле Зеленский надел этот браслет всей стране."По сути дела, это даже не браслет, это ярмо. Зеленое ярмо на шее всей страны. У меня, в частности, оно на ноге, но по сути — оно у всех на шее", - заявил политик в видеообращении к Зеленскому. Он пояснил, что может со своим браслетом ездить до границ Киевской области, "а вся страна - может ездить до границ на западе, на юге, на востоке и на севере".Это, конечно, преувеличение. Мы знаем, что многим все же удалось границу пересечь, миллионы украинцев разбросаны сегодня по всему миру. Только в ЕС сейчас более десяти миллионов украинских беженцев (такую цифру назвал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон — Ред.). А сколько их в России, сколько в других странах, задается вопросом политолог Михаил Чаплыга.Он в интервью каналу Politeka напомнил о прогнозах, что "война продлится до 2035 года" и отметил, что тогда возникает вопрос, где брать до этого 2035 года людской ресурс — "кто будет воевать?".Речь не только о человеческом ресурсе. Эксперт подчеркнул, что партнеры и союзники Киева пока действуют исключительно в своих интересах, а проект бюджета Украины имеет дыру в 50 млрд долларов."Где взять эти деньги, я не вижу, потому что Евросоюз пока что пообещал 20 миллиардов на пять лет, то есть — четыре в год. А нам в месяц нужно четыре-пять миллиардов, в месяц, для того, чтобы страна летела", - заявил Чаплыга. По его мнению, недостаточные объемы помощи Киеву со стороны Запада означают "подталкивание к капитуляции".Что дальше? Когда-нибудь война все же закончится, но что к тому времени будет с Украиной? Украинский политолог Вадим Карасев призвал "задуматься над тем, чтобы правильная цель включения в евроатлантический мир не привела к тому, чтобы загубить все наши достижения предыдущей эпохи".По его словам, если в стране останется только сельское хозяйство, "причем, оно крупномасштабное", без фермеров, если не будет развития промышленности, то население Украины будет составлять 20 миллионов человек — больше и не надо."Почему вам больше не надо? Потому что заводов больших нет, если у вас только сельское хозяйство, а промышленность не развивается и вы не промышленная держава, а просто аграрная", - сказал политолог, добавив вопрос - зачем тогда столько политехнических институтов, готовить инженеров, которые будут уезжать на Запад?"Если нам не нужно столько политехов и институтов, значит, нам и школы нужны другие. Зачем готовить учеников, чтобы они учились в политехе – их надо (так готовить — Ред.), чтобы они учились в каком-нибудь простом, например, на менеджера по продажам или бьюти-блогера. Школа тогда не нужна, можно просто в школу не ходить… Это сокращает существенно количество населения, это будут просто лишние люди", – описал Карасев скорое будущее страны, выступая на ютуб-канале "Новини Live".Никакой значимой промышленности на пост-конфликтной Украине, если она сохранится как "независимое" государство, не предвидится. Земли и ресурсы страны заранее распроданы. В таком случае политика нынешних украинских властей, война на Донбассе, все эти "мясные штурмы" - лишь элемент программы утилизации "лишних".Надо сказать, что к реализации этой программы обезлюживания Украины киевский режим и его западные хозяева подходят достаточно вдумчиво и системно.

https://ukraina.ru/20230920/1049560081.html

https://ukraina.ru/20230920/1049530114.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, зарубежье, украина, сша, эксперты, сми, всу, коррупция, александр дубинский, михаил чаплыга, вадим карасев