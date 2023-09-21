Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом - 21.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230921/1049553602.html
Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом
Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом - 21.09.2023 Украина.ру
Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом
С наступлением осени и приближении отопительного сезона на Украине стали активно обсуждать ситуацию в энергетике, ожидая возобновления ударов по энергетической инфраструктуре.
2023-09-21T03:58
2023-09-21T03:58
эксклюзив
оон
украина
энергетический кризис
энергетика
минэнерго украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049554661_0:0:593:333_1920x0_80_0_0_fca34d5ab105f17ce7601c55c2051daf.jpg
Поздней осенью и зимой украинцам предрекают веерные отключения света на длительный период (на 4-8 часов в сутки). Сейчас украинское Минэнерго вынуждено привлекать аварийную помощь соседних стран в часы пиковых нагрузок - от 1200 до 3900 МВт час из Польши и Румынии.Союзники Украины аварийную помощь оказывают отнюдь не бесплатно, а импортируемое электричество становится самым дорогим источником энергии, усиливая зависимость от западных партнеров. За последний год Министерство энергетики Украины успешно провалило создание дополнительной генерации. Единственную мобильную газовую электростанцию, которую в начале февраля подарили американцы, "Энергоатом" не может запустить уже полгода, несмотря на миллионы израсходованных гривен на её запуск. Украинская государственная корпорация "Антонов" сейчас судится с "Энергоатомом", требуя оплатить расходы на доставку этой станции. Как оказалось, у подаренной станции не хватает нужных деталей – их нужно дополнительно закупать у американских частных компаний.В ООН с началом осени тоже начали готовить помощь для украинцев на период холодов в виде электрических обогревателей, одеял и дров. Специальная рабочая группа ООН разработала план подготовки к зиме, рекомендации по зимнему периоду и помощи для примерно одного миллиона украинцев за $200 млн.Учитывая, что значительная часть гуманитарной помощи (продукты и медикаменты) быстро оказывается в продаже, такая же судьба ожидает и одеяла с обогревателями. Кроме того, электрические обогреватели необходимо втыкать в розетку, а проблема, с которой столкнутся украинцы, как раз и заключается в нехватке электроэнергии. Однако гипермаркеты "Эпицентр", на полках которого обычно появляется в продаже бесплатная гуманитарная помощь, не откажется от новых одеял и электрообогревателей.Не стоит украинцам надеяться на ООН и в плане поставок дров. Очевидно, что составы с дровами не будут везти из Европы, где своего леса не хватает. Обычно лес идет в обратном направлении, а украинская железная дорога сейчас и без того перегружена экспортом зерна и импортом вооружений. Скорее всего, украинским министерствам будут выделены деньги на закупку дров, где эти средства и осядут.В начале этого года украинцам обещали бесплатно заменить лампы накаливания (до 5 штук) на энергосберегающие LED-лампы для экономии электричества в стране. Программу профинансировал Евросоюз, выделив средства на 30 миллионов лампочек. "Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - с гордостью писала в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенСначала анонсировалась бесплатная замена ламп в отделениях "Укрпочты". Однако украинского чиновника сложно заставить отдать дорогую лампочку в обмен на дешевую, поэтому программу по обмену ламп стали максимально усложнять. Для обмена нужно было закачать на смартфон приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), через него подать заявку, оплатить пересылку. В итоге получить бесплатную лампочку оказалось дороже, дольше и сложнее, чем просто купить ее в магазине. Однако средства Евросоюза на эту программу были успешно "освоены", но проблема энергетического кризиса – не решена.Тем не менее, на Украине не перевелись еще "гении", которые неустанно думают об экономии электроэнергии и альтернативных ее источниках. На днях депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Сергей Гривко подал удивительный законопроект. Он предложил установить в украинских тюрьмах велогенераторы (велосипедные динамо-машины), чтобы заключенные крутили педали и вырабатывали электричество. За это им обещают немного скостить срок наказания."Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что прямо повлияет на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн)", - пишет Гривко.Депутат Гривко в партии Зеленского – один из представителей так называемых "соросят", отрабатывающих повестку западных фондов. Недавно он также внес законопроект, в котором предложил из украинского бюджета с 1 января 2025 года в обязательном порядке финансировать НПО, которые занимаются "продвижением европейских ценностей", а также выделять деньги на "неформальное общение и визиты представителей гражданского общества". Гривко предлагает выделить на эти цели 2,64 миллиарда гривен, после чего вносит законопроект о выработке электроэнергии с помощью педалей.Законотворческие инициативы депутата Гривко предвосхитил еще одесский сатирик Михаил Жванецкий в монологе "Я ж не один день думал, что я, дурак?". "Вот балерина – крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо – пусть ток дает в недоразвитые районы", - шутил Жванецкий. В его монологе есть еще много аналогичных ценных советов, которые всерьез могут взять на вооружение украинские "Слуги народа".Еще есть старый бородатый анекдот о китайской электростанции, где ток вырабатывается благодаря тому, что сто тысяч китайцев одновременно съезжают по эбонитовой горке в шерстяных трусах. Этот принцип получения электричества тоже можно было бы напомнить украинским законодателям. И не стоит ограничиваться заключенными для выработки электроэнергии. Если под кресло каждого украинского депутата прикрутить педали, то и КПД украинского депутатского корпуса существенно повысится.
https://ukraina.ru/20230810/1048561766.html
https://ukraina.ru/20230719/1048103512.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049554661_70:0:514:333_1920x0_80_0_0_4833fced2d2234be517817149d9238c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, оон, украина, энергетический кризис, энергетика, минэнерго украины
Эксклюзив, ООН, Украина, энергетический кризис, энергетика, Минэнерго Украины

Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом

03:58 21.09.2023
 
© 24gadget.ru
© 24gadget.ru
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
С наступлением осени и приближении отопительного сезона на Украине стали активно обсуждать ситуацию в энергетике, ожидая возобновления ударов по энергетической инфраструктуре.
Поздней осенью и зимой украинцам предрекают веерные отключения света на длительный период (на 4-8 часов в сутки). Сейчас украинское Минэнерго вынуждено привлекать аварийную помощь соседних стран в часы пиковых нагрузок - от 1200 до 3900 МВт час из Польши и Румынии.
Союзники Украины аварийную помощь оказывают отнюдь не бесплатно, а импортируемое электричество становится самым дорогим источником энергии, усиливая зависимость от западных партнеров.
За последний год Министерство энергетики Украины успешно провалило создание дополнительной генерации. Единственную мобильную газовую электростанцию, которую в начале февраля подарили американцы, "Энергоатом" не может запустить уже полгода, несмотря на миллионы израсходованных гривен на её запуск. Украинская государственная корпорация "Антонов" сейчас судится с "Энергоатомом", требуя оплатить расходы на доставку этой станции. Как оказалось, у подаренной станции не хватает нужных деталей – их нужно дополнительно закупать у американских частных компаний.
В ООН с началом осени тоже начали готовить помощь для украинцев на период холодов в виде электрических обогревателей, одеял и дров. Специальная рабочая группа ООН разработала план подготовки к зиме, рекомендации по зимнему периоду и помощи для примерно одного миллиона украинцев за $200 млн.
Работа АЗС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 07:27
Морскими дронами по своей экономике. Как Украина подняла цены на горючее На прошлой неделе Украина атаковала с помощью морских дронов в Керченском проливе российский нефтяной танкер "Сиг", гражданское судно, стоявшее на причале. На поврежденный танкер ставят заплаты, а на Украине на этой неделе в рост пошли цены на бензин и прочие нефтепродукты
Учитывая, что значительная часть гуманитарной помощи (продукты и медикаменты) быстро оказывается в продаже, такая же судьба ожидает и одеяла с обогревателями. Кроме того, электрические обогреватели необходимо втыкать в розетку, а проблема, с которой столкнутся украинцы, как раз и заключается в нехватке электроэнергии. Однако гипермаркеты "Эпицентр", на полках которого обычно появляется в продаже бесплатная гуманитарная помощь, не откажется от новых одеял и электрообогревателей.
Не стоит украинцам надеяться на ООН и в плане поставок дров. Очевидно, что составы с дровами не будут везти из Европы, где своего леса не хватает. Обычно лес идет в обратном направлении, а украинская железная дорога сейчас и без того перегружена экспортом зерна и импортом вооружений. Скорее всего, украинским министерствам будут выделены деньги на закупку дров, где эти средства и осядут.
В начале этого года украинцам обещали бесплатно заменить лампы накаливания (до 5 штук) на энергосберегающие LED-лампы для экономии электричества в стране. Программу профинансировал Евросоюз, выделив средства на 30 миллионов лампочек. "Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - с гордостью писала в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Сначала анонсировалась бесплатная замена ламп в отделениях "Укрпочты". Однако украинского чиновника сложно заставить отдать дорогую лампочку в обмен на дешевую, поэтому программу по обмену ламп стали максимально усложнять. Для обмена нужно было закачать на смартфон приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), через него подать заявку, оплатить пересылку. В итоге получить бесплатную лампочку оказалось дороже, дольше и сложнее, чем просто купить ее в магазине. Однако средства Евросоюза на эту программу были успешно "освоены", но проблема энергетического кризиса – не решена.
Тем не менее, на Украине не перевелись еще "гении", которые неустанно думают об экономии электроэнергии и альтернативных ее источниках. На днях депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Сергей Гривко подал удивительный законопроект. Он предложил установить в украинских тюрьмах велогенераторы (велосипедные динамо-машины), чтобы заключенные крутили педали и вырабатывали электричество. За это им обещают немного скостить срок наказания.
Энергетики Мариуполя восстанавливают электроснабжение городских объектов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля, 09:25
Иностранцы боятся, а своих энергетиков мобилизовали. Почему не удается починить украинскую энергосистемуВо вторник, 18 июля, член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщил, что в энергосистеме Украины сейчас наблюдается сверхсложная ситуация. Причиной он называет уничтожение 26 подстанций в результате ракетных ударов. Убытки он оценивает в 10 миллиардов гривен
"Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что прямо повлияет на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн)", - пишет Гривко.
Депутат Гривко в партии Зеленского – один из представителей так называемых "соросят", отрабатывающих повестку западных фондов. Недавно он также внес законопроект, в котором предложил из украинского бюджета с 1 января 2025 года в обязательном порядке финансировать НПО, которые занимаются "продвижением европейских ценностей", а также выделять деньги на "неформальное общение и визиты представителей гражданского общества". Гривко предлагает выделить на эти цели 2,64 миллиарда гривен, после чего вносит законопроект о выработке электроэнергии с помощью педалей.
Законотворческие инициативы депутата Гривко предвосхитил еще одесский сатирик Михаил Жванецкий в монологе "Я ж не один день думал, что я, дурак?". "Вот балерина – крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо – пусть ток дает в недоразвитые районы", - шутил Жванецкий. В его монологе есть еще много аналогичных ценных советов, которые всерьез могут взять на вооружение украинские "Слуги народа".
Еще есть старый бородатый анекдот о китайской электростанции, где ток вырабатывается благодаря тому, что сто тысяч китайцев одновременно съезжают по эбонитовой горке в шерстяных трусах. Этот принцип получения электричества тоже можно было бы напомнить украинским законодателям. И не стоит ограничиваться заключенными для выработки электроэнергии. Если под кресло каждого украинского депутата прикрутить педали, то и КПД украинского депутатского корпуса существенно повысится.
 
ЭксклюзивООНУкраинаэнергетический кризисэнергетикаМинэнерго Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Военный эксперт объяснил, пришлют ли Украине "чудо-оружие" и что изменят поставки немецких Taurus
05:45Эксперт рассказал, как спутники и русские партизаны помогают ВС РФ точно бить по складам Storm Shadow
05:30Ущерб огромный: эксперт о том, где и как русские "Герани" и "Искандеры" уничтожают элитные запасы ВСУ
05:30Военный эксперт объяснил, почему ВС РФ не разносят "в пух и прах" заводы и мосты через Днепр
05:24"Закрыть на ремонт взлётную полосу в Жешуве". Польские политики о действиях и заявлениях киевских властей
05:15Полковник из ЛНР раскрыл, как ВС РФ "тайно" форсировали Оскол и когда они возьмут Купянск
05:00"Они просто тренируются": полковник Киселёв рассказал, как ВСУ добивают раненых российских солдат
05:00Военный эксперт рассказал, как эшелоны российского ПВО готовятся уничтожать армию дронов ВСУ
04:45Полковник Киселёв рассказал, как Запад гонит ВСУ в зимний "контрнаступ", несмотря на холод и распутицу
04:37Грузия – следующая? Что будет с Закавказьем после падения Карабаха
04:30"Под конвоем на убой": военный эксперт раскрыл, как Украина "с колёс" отправляет солдат на фронт
04:19Дмитрий Рогозин: Украинских дронов в небе на Запорожском фронте сейчас больше, чем птиц
04:15Полковник Киселёв о том, когда Россия возьмёт под контроль Украину и нанесёт удар по глобалистам
04:14Владимир Евсеев: Если Россия под Купянском до ноября не загонит ВСУ в угол, СВО продлится еще пару лет
04:08Алексей Леонков: Битва за воздух над Украиной будет проиграна НАТО, но Запад сыграет ва-банк на Кавказе
04:00"Дайте TAURUS побыстрее": полковник Киселёв о том, до каких пор Запад будет пичкать оружием Украину
03:58Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом
03:49"Зеленое ярмо" и лишние люди. Украинские эксперты обеспокоены перспективами страны
03:45Адская Генассамблея ООН. Шольца не слушали, а премьер Японии захотел встретиться с Ким Чен Ыном
22:54Львова-Белова: обвинения России и Белоруссии в "краже детей" - заказная западная кампания
Лента новостейМолния