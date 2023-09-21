https://ukraina.ru/20230921/1049553602.html

Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом

Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом - 21.09.2023 Украина.ру

Крутить педали и разводить ООН. Как на Украине планируют бороться с энергетическим кризисом

С наступлением осени и приближении отопительного сезона на Украине стали активно обсуждать ситуацию в энергетике, ожидая возобновления ударов по энергетической инфраструктуре.

2023-09-21T03:58

2023-09-21T03:58

2023-09-21T03:58

эксклюзив

оон

украина

энергетический кризис

энергетика

минэнерго украины

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Поздней осенью и зимой украинцам предрекают веерные отключения света на длительный период (на 4-8 часов в сутки). Сейчас украинское Минэнерго вынуждено привлекать аварийную помощь соседних стран в часы пиковых нагрузок - от 1200 до 3900 МВт час из Польши и Румынии.Союзники Украины аварийную помощь оказывают отнюдь не бесплатно, а импортируемое электричество становится самым дорогим источником энергии, усиливая зависимость от западных партнеров. За последний год Министерство энергетики Украины успешно провалило создание дополнительной генерации. Единственную мобильную газовую электростанцию, которую в начале февраля подарили американцы, "Энергоатом" не может запустить уже полгода, несмотря на миллионы израсходованных гривен на её запуск. Украинская государственная корпорация "Антонов" сейчас судится с "Энергоатомом", требуя оплатить расходы на доставку этой станции. Как оказалось, у подаренной станции не хватает нужных деталей – их нужно дополнительно закупать у американских частных компаний.В ООН с началом осени тоже начали готовить помощь для украинцев на период холодов в виде электрических обогревателей, одеял и дров. Специальная рабочая группа ООН разработала план подготовки к зиме, рекомендации по зимнему периоду и помощи для примерно одного миллиона украинцев за $200 млн.Учитывая, что значительная часть гуманитарной помощи (продукты и медикаменты) быстро оказывается в продаже, такая же судьба ожидает и одеяла с обогревателями. Кроме того, электрические обогреватели необходимо втыкать в розетку, а проблема, с которой столкнутся украинцы, как раз и заключается в нехватке электроэнергии. Однако гипермаркеты "Эпицентр", на полках которого обычно появляется в продаже бесплатная гуманитарная помощь, не откажется от новых одеял и электрообогревателей.Не стоит украинцам надеяться на ООН и в плане поставок дров. Очевидно, что составы с дровами не будут везти из Европы, где своего леса не хватает. Обычно лес идет в обратном направлении, а украинская железная дорога сейчас и без того перегружена экспортом зерна и импортом вооружений. Скорее всего, украинским министерствам будут выделены деньги на закупку дров, где эти средства и осядут.В начале этого года украинцам обещали бесплатно заменить лампы накаливания (до 5 штук) на энергосберегающие LED-лампы для экономии электричества в стране. Программу профинансировал Евросоюз, выделив средства на 30 миллионов лампочек. "Мы профинансируем около 30 млн светодиодных лампочек для Украины. Когда 50 млн таких лампочек будет доставлено с нашими партнерами, это сэкономит 1 ГВт электроэнергии - годовой объем производства блока атомной электростанции! В темные времена мы стоим вместе с нашими украинскими друзьями", - с гордостью писала в прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенСначала анонсировалась бесплатная замена ламп в отделениях "Укрпочты". Однако украинского чиновника сложно заставить отдать дорогую лампочку в обмен на дешевую, поэтому программу по обмену ламп стали максимально усложнять. Для обмена нужно было закачать на смартфон приложения "Дия" (аналог "Госуслуг"), через него подать заявку, оплатить пересылку. В итоге получить бесплатную лампочку оказалось дороже, дольше и сложнее, чем просто купить ее в магазине. Однако средства Евросоюза на эту программу были успешно "освоены", но проблема энергетического кризиса – не решена.Тем не менее, на Украине не перевелись еще "гении", которые неустанно думают об экономии электроэнергии и альтернативных ее источниках. На днях депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Сергей Гривко подал удивительный законопроект. Он предложил установить в украинских тюрьмах велогенераторы (велосипедные динамо-машины), чтобы заключенные крутили педали и вырабатывали электричество. За это им обещают немного скостить срок наказания."Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на 3 дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения. Что прямо повлияет на экономию по его содержанию – примерно до 8% (до 200 млн в грн)", - пишет Гривко.Депутат Гривко в партии Зеленского – один из представителей так называемых "соросят", отрабатывающих повестку западных фондов. Недавно он также внес законопроект, в котором предложил из украинского бюджета с 1 января 2025 года в обязательном порядке финансировать НПО, которые занимаются "продвижением европейских ценностей", а также выделять деньги на "неформальное общение и визиты представителей гражданского общества". Гривко предлагает выделить на эти цели 2,64 миллиарда гривен, после чего вносит законопроект о выработке электроэнергии с помощью педалей.Законотворческие инициативы депутата Гривко предвосхитил еще одесский сатирик Михаил Жванецкий в монологе "Я ж не один день думал, что я, дурак?". "Вот балерина – крутится. Крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепить ее к динамо – пусть ток дает в недоразвитые районы", - шутил Жванецкий. В его монологе есть еще много аналогичных ценных советов, которые всерьез могут взять на вооружение украинские "Слуги народа".Еще есть старый бородатый анекдот о китайской электростанции, где ток вырабатывается благодаря тому, что сто тысяч китайцев одновременно съезжают по эбонитовой горке в шерстяных трусах. Этот принцип получения электричества тоже можно было бы напомнить украинским законодателям. И не стоит ограничиваться заключенными для выработки электроэнергии. Если под кресло каждого украинского депутата прикрутить педали, то и КПД украинского депутатского корпуса существенно повысится.

https://ukraina.ru/20230810/1048561766.html

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