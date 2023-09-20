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Почему поссорились Польша с Украиной. Анализ экспертов

Почему поссорились Польша с Украиной. Анализ экспертов - 20.09.2023 Украина.ру

Почему поссорились Польша с Украиной. Анализ экспертов

В украинско-польских отношениях растёт напряжение. После блокирования экспорта украинского зерна и отмены встречи на полях ассамблеи ООН президентов Дуды и Зеленского, в ход пошли новые скандальные откровения польских политиков

2023-09-20T14:39

2023-09-20T14:39

2023-09-20T15:20

польша

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эксперт

максим гольдарб

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экспорт

анджей дуда

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Так, Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утянуть за собой своих спасателей. Кроме того, в Польше уже заявили о намерении сократить поддержку украинских беженцев с 2024 года. Украинские власти в свою очередь намерены запретить импорт польских овощей. Что происходит в отношениях Украины и Польши — разбирались аналитики и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Максим Гольдарб:Президент Бразилии да Силва, страны, во многом влияющей на мнение Латинской и Центральной Америк, отказался встречаться с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Сказал, что заболел. Президент Польши Дуда, ближайшего нашего соседа и союзника, отказался встречаться с Зеленским. Сказал, что график поменялся. Кроме того, Дуда заявил: «Должны ли мы действовать, чтобы защитить себя от травм от утопающего? Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий нам не причинил вреда, поскольку если утопающий утопит нас, то ему уже никто не сможет помочь». В его глазах Украина — утопающий, и пришла уже пора от нее защищаться. О напряженных отношениях с Венгрией, Индией, Словакией, Китаем, Индонезией и говорить не приходится. Вызывать раздражение Америки, правящих кругов ЕС… Вообще, нужно уметь в тяжкое время (рассориться) с союзниками, реальными или потенциальными. Думаю, львиная доля в таком — такое личное качество президента, как профессиональное хамство. Да, хамство, многолетнее обучение которому он проходил у еще одного отечественного хама-профессионала, у Коломойского, которого недавно бросил за решетку. Как говорил Бендер: «Нам грубияны не нужны. Мы сами грубияны!» Только вот что потом? Что тогда делать утопающему, когда никто не захочет бросить круг? Интересует ли это президента? Кажется, в угаре славы и подиумов и аплодисментов — нет. Пока что нет.Политтехнолог Карл Волох:Думаю, многие из нас в эти дни, анализируя ситуацию с Польшей, когда вернейшего и преданного друга и союзника Зеленский сумел превратить чуть ли не во врага, задумывается, не умышленно ли это было сделано. По-моему, нет. Если ты настолько тупой, необразованный, невоспитанный, закомплексованный, наглый позер, то можешь спокойно добиться в дипломатии того же результата, что и завербованный враждебный агент. Хотя почему только в дипломатии? Самое страшное — не отмененная встреча. И даже не сравнение с утопленником. А то, что после зеленого демарша 80 процентов поляков, по опросам, выступают за уменьшение помощи Украине.Это еще политики кое-как сдерживают себя, а народ на свинскую неблагодарность реагирует остро. И политики, наконец, вынуждены реагировать. Даже нередко тогда, когда стратегическим интересам страны это противоречит.Политик Николай Княжицкий:Об украинско-польских отношениях. Буду писать еще об этом. Пока краткие рефлексии.Мы не должны ни в кого безгранично влюбляться и постоянно разочаровываться. Ни во внутренней политике, ни во внешней. Политики меняются как и настроения в обществе.И политики являются частью или отражением разных слоев собственного общества. В Украине тоже так. Что такое Украина для поляка, американца или российского агрессора? Это Кравчук или Кучма? Ющенко или Янукович? Порошенко или Зеленский? Америка — это Трамп или Байден? Да и Польша ли это — Качиньский и Дуда или Туск? Иногда улучшение или ухудшение отношений зависит от успехов и провалов нашей дипломатии, иногда при всех наших талантах эти отношения больше зависят от внутренней ситуации в других странах. В таких ситуациях роль дипломатии еще более ответственна. Демократический польский президент Комаровский вместе охотился и обнимался с Януковичем, раздражая наше проукраинское сообщество не потому, что уважал его, а потому что заботился об интересах Польши. И именно поэтому достаточно авторитарный, но прагматичный и талантливый политик Эрдоган говорит, что Путину можно доверять, общается с ним, но поддерживает Украину оружием и другими способами. Многие наши люди часто смотрят на Польшу, как когда-то смотрели на Россию. Словно на старшего брата-спасителя. Такие люди сейчас, когда мы конфликтуем по экспорту украинского зерна в Польшу во всем обвиняют украинские власти. Я должен поддержать такой подход, как оппозиционный политик. Я действительно считаю, что власть в наших отношениях с западным союзником допустила многие ошибки. Но не это послужило причиной конфликта. Причины в Польше и польской внутренней политической ситуации. Решение Польши сейчас ошибочно, потому что нарушает регуляции ЕС, ставит под сомнение нашу евроинтеграцию, которая выгодна не только украинцам, но и полякам. Решение Польши бьет и по нашему оборонному бюджету. Ведь международная финансовая поддержка может тратиться только на социальные программы. Наш оборонный бюджет формируется налогами, значительную часть которых платят экспортеры. Польский Сейм уже когда-то в истории кричал: «Не позвалям», когда не ратифицировал Гадячскую унию, подписанную Гетманом Выговским. Чем закончилось это — ни для Украины, ни для Польши? Победа России. Наша ошибка в том, что к разрешению ситуации в Польше не были подключены ни украинская оппозиция, ни представители нашего гражданского общества. Концепция строить отношения только на отношениях между президентами легко разрушается и из самой крепкой превращается в самую слабую. Еще позавчера Зеленский и Дуда были лучшими друзьями, а вчера отменили встречу на Генассамблее ООН. Ранее офис фактически блокировал межпарламентское сотрудничество и визиты парламентариев в Польшу. Теперь вся ответственность за провал дипломатии на польском направлении будет ложиться исключительно на президента. Это та же ошибка, которую мы уже наблюдали в отношении власти к результатам социологических исследований. Люди считают президента ответственным за высокий уровень коррупции. Очевидно, такая концентрация власти в руках одного человека не только позволяет приписывать себе успехи, но и возлагает ответственность за провалы. Одно даже величайшее лицо не в состоянии решить проблемы страны, а тем более в состоянии войны. Именно поэтому необходимо объединять сейчас власть, оппозицию и гражданское общество для совместного преодоления кризиса из-за агрессии, а не укреплять единоличную власть и накапливать ошибки. Любые отношения и между людьми, и между странами — это не только эмоциональная дружба, но и ответственный труд.Журналист Сакен Аймурзаев:Президент Польши сравнил Украину с утопленником, объяснив, что «каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину». Где-то далеко в небесах, услышав эту цитату Анджея Дуды, хитро улыбнулся Микола Васильович Гоголь.Вице-президент Фонда содействия демократии Юрий Гончаренко:Польша нам показывает пример государственной позиции собственной власти и прагматизма. А еще ошибочность фантазий относительно свободного рынка земли и минимального государства. К сожалению, Украина в 2016 году проигнорировала, из-за тщеславия одного политика, инициативу Триморья и мы в итоге не имеем обязывающих документов, которые бы лучше защищали нас. Правильно ли делают украинские власти — не знаю. Обращение в суд мне кажется вполне адекватным решением, эмбарго — слишком радикальным. Хотя, возможно, в этом план. Самое главное понять, что действия Польши адекватны собственной ситуации и так будет делать любая адекватная национальная власть. Выборы в Польше завершатся — ситуация станет лучше. Однако от массового выращивания зерна Украине нужно отказываться и строить нормальную структуру сельского хозяйства. Корректировать закон о рынке земли, внедрить специальное государственное регулирование.Политолог Виктор Таран:Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши. Это реакция на решение Варшавы продолжить запрет на импорт украинского зерна, муки и круп, — заместитель минэкономики Тарас Качка. Польша прекращает поддержку украинских беженцев с 2024 года, — представитель правительства Петр Мюллер. Поддержка беженцев, включающая отмену требований о проживании и предоставлении разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продлена в следующем году. Как видим, украинско-польское противостояние вышло на новый уровень. Это тот случай, когда комментарии излишни. Мы все прекрасно понимаем последствия, которые будут для обеих сторон в случае продолжения конфронтации. Надеюсь, у обеих сторон хватит мудрости прекратить угрожать друг другу, а начать договариватьсяЖурналист Диана Панченко:Так кто нас «топит»? Президент Польши Дуда назвал Украину утопленником: «Нужно ли нам действовать так, чтобы не пострадать от утопленника? Мы должны заботиться о своих интересах». Год пишу о том, что политика Зеленского приведёт к потере Украиной ПОСЛЕДНЕЙ работающей отрасли. В итоге: «Зеленский — молодец. Панченко — пропагандистка.»(с) Украинцев всегда характеризовала отличительная черта — (ссориться) со всеми подряд. Посмотрите в историю. Особенно это присуще жителям западных регионов. У них претензии ко всем соседям. Им все должны. «Украина понад усе!». Объясняют рагули это не своей тупостью и невозможностью созидать, а «борьбой за независимость!» Только при удобном случае все уезжают подальше заграницу и учат оставшихся как правильно жить. Вы можете представить, чтобы тысячи жителей Донецка, Харькова, Одессы скакали, выкрикивая: «Поляков на ножи!» Чтобы на это сказал «весь цивилизованный мир»? Именно подобное инфантильное поведение и непонимание последствий своих действий привело Украину туда, где она находится сейчас. Но и Дуда лукавит, когда говорит про утопленника. Дорогие украинцы, представьте, что вас толкнули под каток. И, пока он едет, они одной рукой держат вас за руку, а другой — собирают все, что ещё осталось у вас в карманах… И в последний момент отпустят.* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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