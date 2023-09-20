Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор - 20.09.2023 Украина.ру
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Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор - 20.09.2023 Украина.ру
Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
Вблизи Севастополя системой ПВО сбили беспилотники, сообщил 20 сентября губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
2023-09-20T13:58
2023-09-20T13:58
новости
крым
севастополь
михаил развожаев
беспилотники
беспилотник
пво
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В результате произошедшего никто не пострадал.Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава, сообщил глава Севастополя.Сейчас на место выехали оперативные службы, продолжается контроль воздушной обставки.Губернатор призвал доверять только официальной информации.На днях президент Украины Владимир Зеленский угрожал атаками на Крым в интервью западным СМИ.
https://ukraina.ru/20230918/1049479612.html
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новости, крым, севастополь, михаил развожаев, беспилотники, беспилотник, пво
Новости, Крым, Севастополь, Михаил Развожаев, беспилотники, беспилотник, ПВО

Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор

13:58 20.09.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Вблизи Севастополя системой ПВО сбили беспилотники, сообщил 20 сентября губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА", - написал Развожаев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава, сообщил глава Севастополя.
Сейчас на место выехали оперативные службы, продолжается контроль воздушной обставки.
Губернатор призвал доверять только официальной информации.
На днях президент Украины Владимир Зеленский угрожал атаками на Крым в интервью западным СМИ.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 07:11
Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в СевастополеОбломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
 
НовостиКрымСевастопольМихаил РазвожаевбеспилотникибеспилотникПВО
 
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