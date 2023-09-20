Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор

Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе Обломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале