Возле Севастополя сбили БПЛА - губернатор
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Вблизи Севастополя системой ПВО сбили беспилотники, сообщил 20 сентября губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА", - написал Развожаев.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава, сообщил глава Севастополя.
Сейчас на место выехали оперативные службы, продолжается контроль воздушной обставки.
Губернатор призвал доверять только официальной информации.
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