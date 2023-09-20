Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру
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Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября - 20.09.2023 Украина.ру
Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский попал в несколько скандалов на Генассамблее ООН; Польша отказалась покупать украинские продукты; министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с командованием ВС Ирана
2023-09-20T13:06
2023-09-20T14:02
эксклюзив
хроники
украина
польша
владимир зеленский
анджей дуда
зерно
сергей шойгу
иран
бразилия
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В Нью-Йорке началась 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на Генассамблее выступают главы государств, премьер-министры и главы МИД, представляющие большинство стран мира.В этом году на Генассамблею не приехали первые лица России, Китая, Франции и Великобритании.Большинство ораторов используют трибуну Генассамблеи, чтобы транслировать свои политические декларации, а не совместно работать над решением актуальных проблем, которые касаются всего мира.Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации большинства военных конфликтов современности — от Сирии до Молдавии, рассказал, что россияне поглотили Белоруссию, угрожают Прибалтике и Казахстану. А потом потребовал забрать у Москвы ядерное оружие и лишить ее места в Совбезе ООН.Другие государства, по словам Зеленского, не должны участвовать «за спиной Украины» в попытках мирного урегулирования конфликта, потому что это подрывает единство антироссийской коалиции.Реальное состояние, в которой находится сейчас эта коалиция, лучше всего продемонстрировал польский президент Анджей Дуда.Выступая на брифинге в рамках Генассамблеи, он возмутился, что Киев собирается судиться с Варшавой из-за польского эмбарго на поставки украинского зерна.Более того, президент Польши, который еще недавно пылко обнимался с Зеленским перед фотокамерами мировой прессы, весьма недипломатично сравнил Украину с утопленником, представляющим угрозу соседям."Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину", — цитирует слова Дуды агентство PAP.Как сообщает Rzeczpospolita, польский президент демонстративно отменил встречу с президентом Украины — хотя они предварительно договаривались встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.Не состоялась встреча Зеленского и с бразильским лидером. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение досрочно покинул Генассамблею, жалуясь на плохое самочувствие и усталость.Украинскому президенту удалось переговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамасофой — но оказалось, что африканский лидер не разделяет его воинственного порыва и желает скорейшего наступления мира. Потому что от украинского кризиса страдают жители беднейших регионов планеты.Главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович прокомментировал заявлениям Дуды в интервью изданию Украина.ру. По мнению эксперта, это торг не с Киевом, а с Евросоюзом."Польша хочет для себя роль старшей наставницы для Украины и хочет, чтобы Запад ей делегировал роль куратора, ответственного за Украину", - сказал Носович.В вопросах безопасности Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения – это американский вопрос. Но за экономическую сферу ответственен ЕС, поэтому Польша "пошла в наступление", считает он."И сейчас Польша бьется за то, чтобы определять правила игры в вопросах экономической интеграции Украины в Евросоюз", резюмировал Носович."Действия Украины не впечатляют". Польша отворачивается от УкраиныМинистр Польши по европейским делам Шимон Шинковский заявил, что страна будет опираться на общественное мнение в вопросах поддержки Украины."Действия Украины нас не впечатляют... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", - сказал Шинковский.Власти Польши, по словам министра, хотели бы поддержать Украину, но это возможно только с поддержкой польских граждан в этом вопросе."Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", - добавил Шинковский.Такая позиция Польши связана с зерновым кризисом. 28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции – неизвестно.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что Польша может расширить список запрещённых к ввозу из Украины товаров в случае, если Киев будет накалять конфликт.Россия и Иран против санкций ЗападаСостоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани."Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно", – заявил Шойгу.Санкции США против России и Ирана показывают свою бесперспективность, в том время как российско-иранские отношения выходят на новый уровень.Россия и Иран готовы к совместным действиям и на Ближнем Востоке для укрепления стабильности и безопасности.Большую роль в российско-иранских отношениях имеют и доверительные отношения между лидерами стран, заверили в МО. Утром 19 сентября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что конфликт на Украине необходимо решать мирным путём при посредничестве Ирана. По мнению иранского президента, американские власти дестабилизируют ситуацию в регионе, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.В Тегеране Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. На выставке российский министр ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства, сообщили в Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, украина, польша, владимир зеленский, анджей дуда, зерно, сергей шойгу, иран, бразилия, зарубежье
Эксклюзив, Хроники, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, зерно, Сергей Шойгу, Иран, Бразилия, Зарубежье

Провал Зеленского в ООН, Украина теряет поддержку Польши. Главное на Украине на 13:00 20 сентября

13:06 20.09.2023 (обновлено: 14:02 20.09.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский попал в несколько скандалов на Генассамблее ООН; Польша отказалась покупать украинские продукты; министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с командованием ВС Ирана
В Нью-Йорке началась 78 сессия Генеральной Ассамблеи ООН. По традиции на Генассамблее выступают главы государств, премьер-министры и главы МИД, представляющие большинство стран мира.
В этом году на Генассамблею не приехали первые лица России, Китая, Франции и Великобритании.
Большинство ораторов используют трибуну Генассамблеи, чтобы транслировать свои политические декларации, а не совместно работать над решением актуальных проблем, которые касаются всего мира.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации большинства военных конфликтов современности — от Сирии до Молдавии, рассказал, что россияне поглотили Белоруссию, угрожают Прибалтике и Казахстану. А потом потребовал забрать у Москвы ядерное оружие и лишить ее места в Совбезе ООН.
Другие государства, по словам Зеленского, не должны участвовать «за спиной Украины» в попытках мирного урегулирования конфликта, потому что это подрывает единство антироссийской коалиции.
Реальное состояние, в которой находится сейчас эта коалиция, лучше всего продемонстрировал польский президент Анджей Дуда.
Выступая на брифинге в рамках Генассамблеи, он возмутился, что Киев собирается судиться с Варшавой из-за польского эмбарго на поставки украинского зерна.
Более того, президент Польши, который еще недавно пылко обнимался с Зеленским перед фотокамерами мировой прессы, весьма недипломатично сравнил Украину с утопленником, представляющим угрозу соседям.
"Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину", — цитирует слова Дуды агентство PAP.
Как сообщает Rzeczpospolita, польский президент демонстративно отменил встречу с президентом Украины — хотя они предварительно договаривались встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.
Не состоялась встреча Зеленского и с бразильским лидером. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял решение досрочно покинул Генассамблею, жалуясь на плохое самочувствие и усталость.
Украинскому президенту удалось переговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамасофой — но оказалось, что африканский лидер не разделяет его воинственного порыва и желает скорейшего наступления мира. Потому что от украинского кризиса страдают жители беднейших регионов планеты.
Главный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру" Александр Носович прокомментировал заявлениям Дуды в интервью изданию Украина.ру. По мнению эксперта, это торг не с Киевом, а с Евросоюзом.
"Польша хочет для себя роль старшей наставницы для Украины и хочет, чтобы Запад ей делегировал роль куратора, ответственного за Украину", - сказал Носович.
В вопросах безопасности Варшава не решается предъявлять свои претензии и исходит из того, что российско-украинские отношения – это американский вопрос. Но за экономическую сферу ответственен ЕС, поэтому Польша "пошла в наступление", считает он.
"И сейчас Польша бьется за то, чтобы определять правила игры в вопросах экономической интеграции Украины в Евросоюз", резюмировал Носович.
05:17
На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с ЗеленскимВ Нью-Йорке в рамках 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась так называемая неделя высокого уровня, на которой традиционно выступают главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел, представляющие большинство стран планеты
"Действия Украины не впечатляют". Польша отворачивается от Украины
Министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский заявил, что страна будет опираться на общественное мнение в вопросах поддержки Украины.
"Действия Украины нас не впечатляют... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", - сказал Шинковский.
Власти Польши, по словам министра, хотели бы поддержать Украину, но это возможно только с поддержкой польских граждан в этом вопросе.
"Если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", - добавил Шинковский.
Такая позиция Польши связана с зерновым кризисом. 28 апреля Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
2 мая было объявлено о введении временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины. Действие запрета было продлено до 15 сентября.
Однако 15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на импорт украинской продукции, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
В Киеве ответили на введенный польской стороной запрет. Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни Киев введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
По словам Качки, Украина пошла на такой шаг, чтобы убедить Варшаву пустить через свою территорию украинское зерно, пусть и во вред местным фермерам.
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил, что Польша справится с эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции – неизвестно.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что Польша может расширить список запрещённых к ввозу из Украины товаров в случае, если Киев будет накалять конфликт.
Сбор и переработка урожая овощей - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
11:07
Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбаргоПольша справится с анонсированным Киевом эмбарго на овощи и фрукты, а вот сможет ли Украина пережить польское вето на ввоз агропродукции - неизвестно. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус. Его слова 20 сентября процитировал польский портал e-sadownictwo
Россия и Иран против санкций Запада
Состоялись переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно", – заявил Шойгу.
Санкции США против России и Ирана показывают свою бесперспективность, в том время как российско-иранские отношения выходят на новый уровень.
Россия и Иран готовы к совместным действиям и на Ближнем Востоке для укрепления стабильности и безопасности.
Большую роль в российско-иранских отношениях имеют и доверительные отношения между лидерами стран, заверили в МО.
Утром 19 сентября президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что конфликт на Украине необходимо решать мирным путём при посредничестве Ирана. По мнению иранского президента, американские власти дестабилизируют ситуацию в регионе, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.
В Тегеране Шойгу посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана. На выставке российский министр ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства, сообщили в Минобороны РФ.
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
10:39
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана Санкции США против России и Ирана показывают свою бесперспективность, в том время как российско-иранские отношения выходят на новый уровень, сообщили 20 сентября в пресс-службе Минобороны России
 
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