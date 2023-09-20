https://ukraina.ru/20230920/1049558607.html

"Предупреждаю власти Украины": Польский премьер пригрозил расширить список товаров, запрещенных к ввозу

"Предупреждаю власти Украины": Польский премьер пригрозил расширить список товаров, запрещенных к ввозу - 20.09.2023 Украина.ру

"Предупреждаю власти Украины": Польский премьер пригрозил расширить список товаров, запрещенных к ввозу

Если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров. Об этом сообщил 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat news

2023-09-20T12:36

2023-09-20T12:36

2023-09-20T12:36

польша

зерно

украина

новости

зарубежье

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102003/40/1020034000_0:0:798:450_1920x0_80_0_0_ab0ee257765f86a84ce9135d5bd0de1c.jpg

"Предупреждаю власти Украины: если они будут обострять конфликт, мы добавим еще продуктов к запрету на ввоз на территорию Польши", - сказал Моравецкий.На прошлой неделе Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой на это в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Он, в частности, высказался в адрес "некоторых друзей", которые отказались покупать украинское зерно в ущерб своим фермерам, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. По его мнению, такими действиями они подыгрывают Москве.Министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк после этого заявил, что Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя, как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.

https://ukraina.ru/20230920/1049556183.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, зерно, украина, новости, зарубежье, матеуш моравецкий