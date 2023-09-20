https://ukraina.ru/20230920/1049553174.html
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана - 20.09.2023 Украина.ру
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана
Санкции США против России и Ирана показывают свою бесперспективность, в том время как российско-иранские отношения выходят на новый уровень, сообщили 20 сентября в пресс-службе Минобороны России
2023-09-20T10:39
2023-09-20T10:39
2023-09-20T10:39
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Накануне состоялись переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.Глава Минобороны РФ отметил, что Иран и Россия нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятия, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников.При этом глава российского военного ведомства заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".Это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана."Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", – подчеркнул министр обороны РФ.Накануне иранское издание Tashim сообщило, Шойгу проведёт встречу в Тегеране с представителями командования иранской армии.
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Украина.ру
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новости, россия, иран, зарубежье, сергей шойгу, минобороны рф
Новости, Россия, Иран, Зарубежье, Сергей Шойгу, Минобороны РФ
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана
Санкции США против России и Ирана показывают свою бесперспективность, в том время как российско-иранские отношения выходят на новый уровень, сообщили 20 сентября в пресс-службе Минобороны России
Накануне состоялись переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.
"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно", – заявил Шойгу.
Глава Минобороны РФ отметил, что Иран и Россия нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятия, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников.
При этом глава российского военного ведомства заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".
"С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно", - подчеркнул Шойгу.
Это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана.
"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", – подчеркнул министр обороны РФ.
Накануне иранское издание Tashim сообщило, Шойгу проведёт встречу в Тегеране с представителями командования иранской армии.