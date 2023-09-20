https://ukraina.ru/20230920/1049551557.html
Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр
Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр - 20.09.2023 Украина.ру
Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр
Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Об этом заявил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР
2023-09-20T09:33
2023-09-20T09:33
2023-09-20T09:33
польша
зарубежье
зерно
поддержка
украина
новости
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"Действия Украины нас не впечатляют... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", - сказал Шинковский.Он подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в той степени, в которой она была до сих пор, приведет к ее ограничению. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.
https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, зарубежье, зерно, поддержка, украина, новости
Польша, Зарубежье, зерно, поддержка, Украина, Новости
Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр
Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Об этом заявил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР
"Действия Украины нас не впечатляют... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", - сказал Шинковский.
Он подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в той степени, в которой она была до сих пор, приведет к ее ограничению.
"Мы хотели бы поддержать Украину, но, чтобы это было возможно, мы должны иметь поддержку польских граждан в этом вопросе. В связи с этим, если не будет поддержки таких действий со стороны поляков, нам будет трудно продолжать так, как мы это делали до сих пор, поддерживать Украину", - сказал министр по делам ЕС.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.