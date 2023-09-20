https://ukraina.ru/20230920/1049551557.html

Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр

Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр - 20.09.2023 Украина.ру

Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр

Польша может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала. Об этом заявил министр по европейским делам республики Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР

2023-09-20T09:33

2023-09-20T09:33

2023-09-20T09:33

польша

зарубежье

зерно

поддержка

украина

новости

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"Действия Украины нас не впечатляют... но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение. Это видно по опросам, по уровню общественного одобрения продолжения поддержки Украины. И это вредит самой Украине", - сказал Шинковский.Он подчеркнул, что отсутствие общественной поддержки помощи Украине в той степени, в которой она была до сих пор, приведет к ее ограничению. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы.

https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, зарубежье, зерно, поддержка, украина, новости