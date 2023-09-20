https://ukraina.ru/20230920/1049549616.html

На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с Зеленским

На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с Зеленским - 20.09.2023 Украина.ру

На Генассамблее ООН Дуда сравнил Украину с утопленником и отказался встречаться с Зеленским

В Нью-Йорке, в рамках 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, началась так называемая неделя высокого уровня, на которой традиционно выступают главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел, представляющие большинство стран планеты.

2023-09-20T05:17

2023-09-20T05:17

2023-09-20T05:18

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Впрочем, в этом году на Генассамблею не приехали первые лица многих ведущих мировых держав – в частности, России, Великобритании, Китая и Франции.Это объясняется серьезными политическими потрясениями последнего времени, а также указывает на то, что роль Организации Объединенных Наций существенно понизилась – вследствие систематических попыток навязать ей гегемонию Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада.Российским дипломатам непросто было даже добраться до места проведения важнейшего международного форума, потому что принимающая американская сторона старается навредить им даже в организационно-технических вопросах."Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный – и по времени, и по расстоянию. Вашингтон продолжает делать максимум, чтобы затруднить деятельность российской дипломатии в ООН", – рассказал об этом замглавы МИД России Сергей Рябков.Первые выступления на Генассамблее подтвердили пессимистические прогнозы экспертов. Большинство ораторов предпочитают использовать эту трибуну для того, чтобы транслировать свои политические декларации — вместо попыток совместно работать над решением наиболее актуальных глобальных проблем, включая военные конфликты, нехватку продовольствия и экологические угрозы планете.Наглядным примером такого подхода стало выступление президента США Джозефа Байдена, который говорил общие и давно знакомые для каждого фразы, не очень внятно зачитывая их с экрана телесуфлера.Среди прочего он в очередной раз призвал к реформе Совбеза ООН, в очередной раз потребовал от мира сплотиться, чтобы защитить Украину – потому что от этого якобы зависит независимость каждого государства, дежурно упомянул о рисках глобального потепления, а также снова пообещал "ответственно управлять конкуренцией с Китаем, чтобы избежать конфликта".Хотя эти слова напомнили всем о том, что США активно милитаризируют Восточную Азию, пытаясь сколотить военную коалицию, напрямую угрожающую Китайской Народной Республике."Я не знаю, что писать про речь Байдена на Генассамблее ООН – честно признаюсь. Она была обо всем и ни о чем. Судя по всему, было два-три варианта речи. Утверждена в последний момент была самая беззубая и расплывчатая. Климат, Гаити, Иран, Украина…А это значит, что вот закончатся мероприятия, и в Вашингтоне будут приниматься решения. Возможно, кадровые", – прокомментировал эту речь американист Дмитрий Дробницкий, напоминая, что в Демократической партии США как раз задумываются над тем, стоит ли Байдену выдвигаться на предстоящих в следующем году выборах.Выступление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана несло в себе значительно больше посланий и смыслов.Эрдоган начал делать громкие заявления еще накануне Генассамблеи. Прибыв в Нью-Йорк, он встретился с миллиардером Илоном Маском – известным сторонником мирного урегулирования украинского конфликта – и пообещал усилить дипломатические усилия по реанимации зерновой сделки.Но главной темой выступления турецкого президента стала не Украина а Закавказье – потому что Эрдоган решительно приветствовал действия Азербайджана, возобновившего наступление на столицу Нагорного Карабаха.Он заявил, что Карабах является неотъемлемой территорией Азербайджана, и Турция поддерживает шаги, направленные на восстановление его территориальной целостности.Кроме того, Анкара требует от Еревана открыть так называемый "Зангезурский транспортный коридор" между основными азербайджанскими территориями и западным эсклавом Нахичевань. Хотя такое условие угрожает нарушением территориальной целостности самой Армении.Эрдоган немного подыграл Байдену, заявляя, что Совбез ООН "перестал быть гарантом мировой безопасности, и стал полем битвы политических стратегий пяти стран" – поддерживая этим призывы к его реформе.А затем, сразу после этого, прозрачно обвинил американцев в поддержке исламских террористов на Ближнем Востоке: "Турция устала видеть, как некоторые силы используют ИГИЛ и другие террористические группировки для обеспечения собственных политических и экономических интересов"Кроме того, турецкий президент уличил Запад в продвижении расистской политики и предостерег его от попытки военной интервенции против Нигера, напоминая, что она приведет к дестабилизации ситуации не только в этой стране, но и во всем регионе.В целом Эрдоган продемонстрировал приверженность прагматичному подходу к обсуждению ключевых вопросов международной повестки, который давно является стержнем его дипломатии.Выступление украинского президента смотрелось на этом фоне как бесхитростная и бесперспективная пропаганда, достаточно сильно отвлеченная от изменившихся за последние полтора года реалий.Владимир Зеленский обвинил Россию в организации большинства военных конфликтов современности – от Сирии до Молдавии, рассказал, что россияне поглотили Белоруссию, угрожают Прибалтике и Казахстану. А потом потребовал забрать у Москвы ядерное оружие и лишить ее места в Совбезе ООН.Также он заявил о том, что другие государства не должны участвовать в попытках мирного урегулирования "за спиной Украины", потому что это подрывает единство антироссийской коалиции.Реальное состояние, в которой находится сейчас эта коалиция, лучше всего продемонстрировал польский президент Анджей Дуда.Выступая на брифинге в рамках Генассамблеи, он возмутился, что Киев собирается судиться с Варшавой из-за польского эмбарго на поставки украинского зерна.Более того, президент Польши, который еще недавно пылко обнимался с Зеленским перед фотокамерами мировой прессы, весьма недипломатично сравнил Украину с утопленником, представляющим угрозу соседям."Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину", – цитирует слова Дуды агентство PAP.Как сообщает Rzeczpospolita, польский президент демонстративно отменил встречу с прездентом Украины – хотя они предварительно договаривались встретиться в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.Точно так же поступил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принявший решение досрочно покинуть Генассамблею, жалуясь на плохое самочувствие и усталость.Между тем, Лула тоже должен был пообщаться на полях этого мепроприятия с Зеленским – после первой неудачно попытки на саммите Большой Семерки в Японии, когда их встреча тоже не состоялась.Украинскому президенту удалось переговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамасофой – но оказалось, что африканский лидер не разделяет его воинственного порыва и желает скорейшего наступления мира. Потому что от украинского кризиса страдают жители беднейших регионов планеты."Конфликт на Украине нужно завершить и ради миллионов людей, которые столкнулись из-за него с голодом", – считает президент Южно-Африканской Республики.По мнению большинства комментаторов, нынешний визит в США не принесет Зеленскому никаких существенных дивидендов на международной арене. Потому что его агрессивная риторика вызывает сейчас растущее неприятие."Приезд Зеленского в США должен был усилить позиции украинских лоббистов. Но пока дела у них становятся только хуже. В Конгрессе уже открыто признают – найти голоса под утверждение украинских траншей очень сложно. Поддержка Украины обходится каждой семье в США в 1100 долларов. Хотя на фоне кризиса треть американцев не имеют даже 400 долларов на форс-мажор.Причём в самый момент прилёта Зеленского в Вашингтон редакция NYTimes – рупор официальной повестки Демпартии – возложила ответственность за удар по Константиновке 6 сентября, на украинскую ракету, выпущенную из "Бука".Тем временем представители стран Глобального Юга на Генассамблее ООН намерены сорвать планы Байдена сделать украинскую повестку ключевой. Они требуют уделить больше внимания не надоевшей Украине, а конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, а также проблемам климата", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.Все больше мировых политиков начинают смотреть на украинского президента глазами Анджея Дуды – как на опасного утопленника, который цепляется за них руками, пытаясь затащить глубоко на дно.И это изменение общего настроения хорошо заметно по событиям на Генассамблее ООН.

https://ukraina.ru/20230919/1049524467.html

https://ukraina.ru/20230905/1049167201.html

https://ukraina.ru/20230919/1049548553.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, запорожье, украина, генассамблея оон