После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя - 20.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230920/1049536029.html
После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя
После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя - 20.09.2023 Украина.ру
После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя
Убийца мирного жителя Мариуполя приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 19 сентября сообщил Следком РФ
2023-09-20T10:51
2023-09-20T10:51
новости
военные преступления
всу
мариуполь
следственный комитет рф
верховный суд
приговор
днр
убийство
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038716684_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_ab23f696ce1b1dc46cb385c45862b6ff.jpg
Верховный суд Донецкой Народной Республики на основе собранных Следственным комитетом РФ доказательств вынес заочный приговор командиру взвода морской пехоты (войсковая часть А2802 ВСУ) старшему лейтенанту Артёму Каширину. Вместе со своими подчинёнными он убил мирного 44-летнего жителя Мариуполя.Артём Каширин признан виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. В частности - в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещённых методов, а также в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Как установили следователи, в марте 2022 года Каширин вместе с подчинёнными старшими матросами Евгением Вахненко и Владимиром Пафицевичем задержали в Мариуполе местного жителя, одетого в гражданскую одежду. Задержанного отправили на допрос, после которого Каширин приказал своим подчинённым расстрелять мирного жителя."После общения с задержанным Каширин распорядился вернуть его на место задержания, после чего ликвидировать, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций, которые мог выдать российским военнослужащим. Выполнить свой приказ Каширин поручил Пафицевичу и Вахненко, которые впоследствии из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину. На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии", - сказано в официальном сообщении.Каширин приговорён судом заочно к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее такой же приговор был вынесен Пафицевичу и Вахненко.
https://ukraina.ru/20230912/1049363122.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038716684_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a5a502b56c8704d9f8c6f5b558cefe4c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, военные преступления, всу, мариуполь, следственный комитет рф, верховный суд, приговор, днр, убийство, мирные жители
Новости, Военные преступления, ВСУ, Мариуполь, Следственный Комитет РФ, Верховный Суд, приговор, ДНР, убийство, мирные жители

После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя

10:51 20.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма
Оглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Убийца мирного жителя Мариуполя приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 19 сентября сообщил Следком РФ
Верховный суд Донецкой Народной Республики на основе собранных Следственным комитетом РФ доказательств вынес заочный приговор командиру взвода морской пехоты (войсковая часть А2802 ВСУ) старшему лейтенанту Артёму Каширину. Вместе со своими подчинёнными он убил мирного 44-летнего жителя Мариуполя.
Артём Каширин признан виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. В частности - в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещённых методов, а также в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Как установили следователи, в марте 2022 года Каширин вместе с подчинёнными старшими матросами Евгением Вахненко и Владимиром Пафицевичем задержали в Мариуполе местного жителя, одетого в гражданскую одежду. Задержанного отправили на допрос, после которого Каширин приказал своим подчинённым расстрелять мирного жителя.
"После общения с задержанным Каширин распорядился вернуть его на место задержания, после чего ликвидировать, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций, которые мог выдать российским военнослужащим. Выполнить свой приказ Каширин поручил Пафицевичу и Вахненко, которые впоследствии из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину. На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии", - сказано в официальном сообщении.
Каширин приговорён судом заочно к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее такой же приговор был вынесен Пафицевичу и Вахненко.
Рассмотрение жалобы на арест калининградских врачей, обвиняемых в смерти младенца - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 16:57
За убийство двух мирных граждан в Мариуполе осужден сержант "Азова"*Осужденный признал вину, раскаялся и получил 26 лет
 
НовостиВоенные преступленияВСУМариупольСледственный Комитет РФВерховный СудприговорДНРубийствомирные жители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19В ходе СВО уничтожен "один из лучших бойцов" "Грузинского легиона"
12:18Какую роль готовят Германии и что у неё осталось - Камкин о поджигателях войны
12:17Зеленский захотел подробнее узнать о мирном плане Трампа, но выдвинул ему свои условия - CNN
11:35"Хочу дроны вместо брусчастки!": жители Киевщины протестуют против неоднозначного распределения бюджета
11:34Ани Лорак проверили на предмет финансирования ВСУ
11:31Зеленский в США. Эксперты о том, чего ждать Украине от этого визита
11:27Тысячам россиян придется покинуть Латвию в течение трех месяцев
11:07Война за помидоры: в Польше отреагировали на овощное украинское эмбарго
10:58Чтобы пошел "добровольно": на Украине решили судьбу военкомов, пытавших уклонистов
10:51После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя
10:50Переключение внимания и сокращение поставок вооружений. Эскалация в Карабахе сквозь призму Киева
10:39"Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень": Шойгу о встрече с командованием ВС Ирана
10:29Генерал США Милли анонсировал новое контрнаступление ВСУ
10:11"Мы прилагаем большие усилия": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году – фон дер Ляйен
10:08Рада отстранила Шуфрича от должности председателя комитета по свободе слова
09:54Житель Барнаула отравил воду для российских военнослужащих — ФСБ
09:33Польша может перестать поддерживать Украину из-за скандала с зерном - министр
09:30Александр Камкин: Если Россия не оторвет ВСУ новые "рога" и "копыта", Германии придется очень плохо
09:16Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может утянуть за собой спасателей
09:00Атаки дронов, неудачи ВСУ, "набор лживых штампов" от Зеленского. Главное на Украине на утро 20 сентября
Лента новостейМолния