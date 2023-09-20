https://ukraina.ru/20230920/1049536029.html

После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя

После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя - 20.09.2023 Украина.ру

После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя Мариуполя

Убийца мирного жителя Мариуполя приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 19 сентября сообщил Следком РФ

2023-09-20T10:51

2023-09-20T10:51

2023-09-20T10:51

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Верховный суд Донецкой Народной Республики на основе собранных Следственным комитетом РФ доказательств вынес заочный приговор командиру взвода морской пехоты (войсковая часть А2802 ВСУ) старшему лейтенанту Артёму Каширину. Вместе со своими подчинёнными он убил мирного 44-летнего жителя Мариуполя.Артём Каширин признан виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. В частности - в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещённых методов, а также в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Как установили следователи, в марте 2022 года Каширин вместе с подчинёнными старшими матросами Евгением Вахненко и Владимиром Пафицевичем задержали в Мариуполе местного жителя, одетого в гражданскую одежду. Задержанного отправили на допрос, после которого Каширин приказал своим подчинённым расстрелять мирного жителя."После общения с задержанным Каширин распорядился вернуть его на место задержания, после чего ликвидировать, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций, которые мог выдать российским военнослужащим. Выполнить свой приказ Каширин поручил Пафицевичу и Вахненко, которые впоследствии из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину. На следующий день, чтобы скрыть содеянное, Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии", - сказано в официальном сообщении.Каширин приговорён судом заочно к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее такой же приговор был вынесен Пафицевичу и Вахненко.

https://ukraina.ru/20230912/1049363122.html

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новости, военные преступления, всу, мариуполь, следственный комитет рф, верховный суд, приговор, днр, убийство, мирные жители