https://ukraina.ru/20230920/1049530114.html

Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны

Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны - 20.09.2023 Украина.ру

Уедет больше, чем останется. Украинские эксперты и политики обсуждают будущее своей страны

От украинцев скрывают потери и манипулируют демографическими данными. Потери занижаются, а показатели численности населения, остающегося на подконтрольной Киеву территории, завышаются. Но истинная картина такова, что скоро надо будет беспокоиться не о территориальной целостности Украины, но о самом существовании украинской нации, считают эксперты.

2023-09-20T04:26

2023-09-20T04:26

2023-09-20T04:26

эксклюзив

виктор медведчук

вадим карасев

михаил подоляк

александр дубинский

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Украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что не стоит верить украинским чиновникам, которые говорят о "минимальных" потерях ВСУ. По его словам, украинская власть "могла бы быть более честной со своими гражданами, а не кормить их сказками".Он также отметил, что никто не скажет, сколько еще пропавших без вести — тем более, что так "оформлять" человека выгоднее, не надо платить его семье."То есть реально мы оказались перед демографической катастрофой, и очень многие хотят, чтобы эта демографическая катастрофа еще более усугубилась", – сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту.В борьбе Запада с Россией украинский народ играет роль углей, которые перегорают, заявил на том же канале украинский политик Игорь Мосийчук. Он напомнил о цифрах потерь, которые озвучил недавно полтавский военком. Если будет длительная война на истощение, то возникнет вопрос уже не о территориальной целостности Украины, но о существовании украинской нации, подчеркнул политик.А сколько украинцев уехали, вернутся ли они? В Киеве считают, что уехали всего от 4,5 до 5 миллионов украинцев. Об этом сказала на одном из ютуб-каналов демограф Элла Либанова, сославшись на данные пограничников. Правда, при этом она отметила, что никто не знает, сколько украинцев уехали "через оккупированные территории и через Россию"."По худшему сценарию — это может быть 6 миллионов, если много в России осталось", - сказала Либанова. По ее словам, сейчас на подконтрольных Киеву территориях находится "где-то 31,5 миллиона" (заметим, тот же Мосийчук считает, что - "с трудом набирается 23 миллиона).Демограф отметила, что после завершения конфликта, когда мужчинам разрешат выезд с территории страны, "есть риск того, что семьи воссоединятся, но воссоединятся не в Украине".Но даже в том случае, если украинская экономика после завершения конфликта будет развиваться интенсивно и произойдет массовое возвращение людей в страну, все равно демографическая ситуация на Украине будет очень сложная, подчеркнула Либанова.Демограф надеется, что кто-то непременно поможет Украине восстановить экономику после завершения конфликта. Интересно, что собеседники нашли время покритиковать советское прошлое Украины. "Такую экономику, какую восстановил Советский Союз, я тоже не хочу", заявила Либанова.Что ж, добавим от себя - такой экономики на Украине уже нет и больше не будет, "десоветизация" успешно продолжается каждый день. А вот найдутся ли в будущем желающие бескорыстно помогать восстанавливать Украину — большой вопрос.Да и будет ли массовое возвращение? Нынешняя украинская власть, кажется, совсем в этом не заинтересована. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что "будут реестры людей, которые получали фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину"."Если они сейчас не возвращаются, то потом, если когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну и т. д., и т.п.", - заявил Подоляк. Думается, такая перспектива вряд ли увеличит количество желающих вернуться.Люди просто не будут возвращаться, сказал политолог Вадим Карасев, комментируя это заявление Подоляка для юткб-канала "Новини.LIVE". По его мнению, в стране не будет молодежи, а значит, "не будет инновативности". Поэтому не нужно молодежь пугать войной, надо переходить на контрактную армию, посоветовал эксперт. Иначе Украина потеряет витальность.Карасев также отметил, что западные банкиры спрашивают, куда же им вкладывать в Украину - "нет планов развития". По его словам, украинским политикам надо бы уже сейчас сосредоточится не на войне, но на мире.А депутат Рады Александр Дубинский считает, что высказывание Подоляка свидетельствует о том, что власть готовится к выборам — и таким образом заранее старается отсечь тех избирателей за границей, кто точно не проголосует за Зеленского — объявить их "врагами народа". Так что заявление советника главы ОП имеет глубокий циничный смысл, отметил политик в своем видеоблоге.Кстати, в Киеве достаточно оптимистично оценивают численность уехавших. Вынужденный покинуть Украину оппозиционный политик Виктор Медведчук называет совсем другие цифры. В статье для издания "Другая Украина" он указал: "Расчеты на начало 2023 года… показывают, что численность населения подконтрольной Киеву территории составляла 19,4 миллиона человек", тогда как за пределами страны находилось 17,9 миллионов украинцев.Медведчук отметил, что такими темпами количество выехавших украинцев скоро начнет превышать количество оставшихся в стране. По мнению политика, "киевским властям нечего противопоставить этому процессу — они создают людям невыносимые условия для жизни, потакают правовому беспределу, продолжают военную и русофобскую истерию, давят налогами и коррупцией".Что касается надежд на "интенсивное развитие" экономики. Как сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента, Киев не смог добиться от Запада заморозки или списания долгов.В 2024 году надо будет выделить только на обслуживание долгов 424 млрд гривен, "при этом на конец 2024 года госдолг, по мнению Минфина, составит 110% ВВП, что не позволит экономике Украины развиваться в ближайшие десять лет", отмечают авторы канала.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, виктор медведчук, вадим карасев, михаил подоляк, александр дубинский, элла либанова, игорь мосийчук, кость бондаренко, украина, эксперты, будущее