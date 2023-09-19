Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ - 19.09.2023 Украина.ру
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Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ
Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ - 19.09.2023 Украина.ру
Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ
Министр обороны РФ Шойгу 19 сентября проведёт встречу в Тегеране с представителями командования иранской армии, сообщило иранское издание Tashim 19 сентября
2023-09-19T14:58
2023-09-19T14:58
новости
иран
россия
зарубежье
сергей шойгу
минобороны
украина
конфликт
встреча
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Глава оборонного ведомства России встретится в Иране с некоторыми представителями командования вооруженных сил исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.Стороны проведут обсуждение по вопросам развития событий в регионе и двусторонних отношений в оборонной сфере, передает издание.В начале июля начальник Генштаба ВС Ирана провёл телефонный разговор с Шойгу относительно событий в России, двусторонних военных отношений, а также развития событий в области безопасности в регионе.Утром во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что конфликт на Украине необходимо решать мирным путём при посредничестве Ирана. По мнению иранского президента, американские власти дестабилизируют ситуацию в регионе, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.
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новости, иран, россия, зарубежье, сергей шойгу, минобороны, украина, конфликт, встреча
Новости, Иран, Россия, Зарубежье, Сергей Шойгу, Минобороны, Украина, конфликт, встреча

Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ

14:58 19.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСелекторное совещание в Министерстве обороны РФ
Селекторное совещание в Министерстве обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Шойгу 19 сентября проведёт встречу в Тегеране с представителями командования иранской армии, сообщило иранское издание Tashim 19 сентября
Глава оборонного ведомства России встретится в Иране с некоторыми представителями командования вооруженных сил исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
Стороны проведут обсуждение по вопросам развития событий в регионе и двусторонних отношений в оборонной сфере, передает издание.
В начале июля начальник Генштаба ВС Ирана провёл телефонный разговор с Шойгу относительно событий в России, двусторонних военных отношений, а также развития событий в области безопасности в регионе.
Утром во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что конфликт на Украине необходимо решать мирным путём при посредничестве Ирана. По мнению иранского президента, американские власти дестабилизируют ситуацию в регионе, предоставляя Киеву большие объемы военной помощи.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
11:22
Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на УкраинеПрезидент Ирана Ибрагим Раиси сказал, что его страна против конфликта на Украине и Тегеран готов помочь в его урегулировании. Об этом Раиси заявил 19 сентября в Нью-Йорке, во время пресс-конференции для руководителей СМИ, организованной в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН
 
НовостиИранРоссияЗарубежьеСергей ШойгуМинобороныУкраинаконфликтвстреча
 
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