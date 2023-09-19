Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ

Иран готов выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине Президент Ирана Ибрагим Раиси сказал, что его страна против конфликта на Украине и Тегеран готов помочь в его урегулировании. Об этом Раиси заявил 19 сентября в Нью-Йорке, во время пресс-конференции для руководителей СМИ, организованной в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН