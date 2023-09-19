Шойгу встретится с командованием ВС Ирана - СМИ
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Министр обороны РФ Шойгу 19 сентября проведёт встречу в Тегеране с представителями командования иранской армии, сообщило иранское издание Tashim 19 сентября
Глава оборонного ведомства России встретится в Иране с некоторыми представителями командования вооруженных сил исламской республики, в том числе со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
Стороны проведут обсуждение по вопросам развития событий в регионе и двусторонних отношений в оборонной сфере, передает издание.
В начале июля начальник Генштаба ВС Ирана провёл телефонный разговор с Шойгу относительно событий в России, двусторонних военных отношений, а также развития событий в области безопасности в регионе.
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