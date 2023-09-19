https://ukraina.ru/20230919/1049527260.html

"Абрамсы" приезжают, Украина "выкачивает кислород". Главное на 13.00 19 сентября

"Абрамсы" приезжают, Украина "выкачивает кислород". Главное на 13.00 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру

"Абрамсы" приезжают, Украина "выкачивает кислород". Главное на 13.00 19 сентября

Пентагон анонсировал скорую поставку танков Abrams на Украину. Руководство Всемирной продовольственной программы ООН жалуется на то, что из-за Украины нет денег для помощи другим странам. Минкульт Украины рекомендует заменить российские шрифты на украинские

2023-09-19T13:03

2023-09-19T13:03

2023-09-19T13:23

эксклюзив

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Танки Abrams едут на Украину. Что с боеприпасами?Скорую поставку американских танков Abrams на Украину анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы "формата Рамштайн".Всего Вашингтон обещал поставить Киеву 31 танк Abrams. Ранее сообщалось, что первые десять машин прибудут на Украину в середине сентября.Также США ранее заявляли о том, что к моменту поставки танков, они намерены отправить на Украину и снаряды с обедненным ураном."Цель - иметь снаряды там, конкретно в то время, когда и танки", - заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.При этом она выразила уверенность в том, что ВСУ будут применять снаряды с обедненным ураном „ответственно“.Тем не менее, в ООН 6 сентября высказали обеспокоенность в связи с применением обедненного урана "в любой точке мира“.Кроме американских, на Украину направляются и датские танки. Газета Berlingske сообщает о том, что дания передаст Украине еще 45 танков. Ожидается, что в это число войдут тридцать танков Leopard 1 и пятнадцать T-72.Украина выкачала весь кислородСитуация с продовольствием в беднейших странах мира ухудшается из-за Украины. Об этом заявила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн.По ее словам, на поддержку Украины сейчас уходит большая часть средств. С другой стороны, в помощи нуждаются 20 млн человек, в частности, в Афганистане, но денег на то, чтобы им помочь, уже не хватает.Маккейн напомнила, что в мире сложилась "отчаянная" ситуация с продовольствием, вызванная пандемией COVID-19, изменением климата и усталостью государств, которые больше не могут выделять новые средства на гуманитарную поддержку.Всемирная продовольственная программа основана в 1961 году как орган по продовольственной помощи в системе ООН. Ей поручено оказывать помощь неимущим в развивающихся странах, борясь с голодом и нищетой. Сегодня это крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая обеспечивает ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания.После памятников – российская кириллица. Минкульт Украины предлагает отказаться от российских шрифтовМинистерство культуры и информационной политики Украины выступило с инициативой отказаться от использования российских шрифтов, в том числе от шрифта "Ижица“ и прозводных от него.Глава Министерства Ростислав Карандеев считает, что от российский системы шрифтов пора избавиться и заменить ее украинской. При этом украинский шрифт должен обдалать уникальным дизайном и нести "историческую подоплеку“.Шрифт "Ижица“, от которого планируют отказаться на Украине, был разработан в 1988 году российским дизайнером Светланой Еромлаевой на основании древнеславянской письменности. Как выглядят буквы, напечатанные этим шрифтом, можно увидеть на табличке на здании офиса президента Украины Владимира Зеленского. Также он используется для написания названий остановок в населенных пунктах.Теперь вместо "Ижицы“ предлагают использовать шрифт "Воля“, который создал украинский дизайнер Марчела Можина на базе литераций художника "Украинской повстанческой армии"* Нила Хасевича.*организация, признанная экстремистской и запрещенная в России

https://ukraina.ru/20230819/1048803482.html

https://ukraina.ru/20230919/1049525076.html

https://ukraina.ru/20230831/1049077172.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, оон, всемирная продовольственная программа оон, m1 abrams, кириллица