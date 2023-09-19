"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве - 19.09.2023 Украина.ру
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"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве
"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве - 19.09.2023 Украина.ру
"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве
Один из дипломатов Евросоюза назвал замминистра экономики Украины Тараса Качку пьяным после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, передало 18 сентября издание Politico
2023-09-19T12:14
2023-09-19T12:14
зерно
дипломат
ес
новости
украина
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"Это мужчина был пьян?" - предположил дипломат ЕС.Качка в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за что, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии, "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушение правил внутреннего рынка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
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зерно, дипломат, ес, новости, украина
зерно, дипломат, ЕС, Новости, Украина

"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве

12:14 19.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Один из дипломатов Евросоюза назвал замминистра экономики Украины Тараса Качку пьяным после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, передало 18 сентября издание Politico
"Это мужчина был пьян?" - предположил дипломат ЕС.
Качка в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.
При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за что, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии, "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушение правил внутреннего рынка.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС.
После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Вчера, 21:06
Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зернуПольша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО. Об этом 18 сентября сообщило польское официальное агентство PAP.
 
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