https://ukraina.ru/20230919/1049525076.html

"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве

"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве - 19.09.2023 Украина.ру

"Он был пьян?" Зерновой скандал: дипломат ЕС заподозрил украинского чиновника в пьянстве

Один из дипломатов Евросоюза назвал замминистра экономики Украины Тараса Качку пьяным после того, как он заявил о плане начать процесс подачи жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета на ввоз украинского зерна со стороны Польши, Венгрии и Словакии, передало 18 сентября издание Politico

2023-09-19T12:14

2023-09-19T12:14

2023-09-19T12:14

зерно

дипломат

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"Это мужчина был пьян?" - предположил дипломат ЕС.Качка в ответ отметил, что в Евросоюзе не были готовы к "ясным формулировкам" от Киева.При этом, указывает Politico, другие дипломаты в частном порядке ругают Польшу за что, что она "бросила под автобус" Украину. Один дипломат, например, считает, что Еврокомиссии, "возможно, следует подать в суд" на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушение правил внутреннего рынка. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны, а министр экономики страны Тарас Качка заявлял, что власти также могут ввести ответные санкции и запретить ввоз фруктов и овощей из Польши.

https://ukraina.ru/20230918/1049515664.html

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зерно, дипломат, ес, новости, украина