Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ
В сети опубликовали фотографии из поездки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Донецкую Народную Республику (ДНР)
В минувшую пятницу по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения.
Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.
На снимках Медведев жмет руки бойцам и общается с ними.
11 сентября, 12:39"Орки из бескрайнего Мордора": Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕСРоссии следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вывезти дипперсонал в Россию. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 сентября в своем телеграм-канале