https://ukraina.ru/20230918/1049490859.html

Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР

Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР - 18.09.2023 Украина.ру

Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР

В сети опубликовали фотографии из поездки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Донецкую Народную Республику (ДНР)

2023-09-18T12:07

2023-09-18T12:07

2023-09-18T12:07

дмитрий медведев

контракт

новости

днр

обучение

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В минувшую пятницу по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения.Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.На снимках Медведев жмет руки бойцам и общается с ними.

https://ukraina.ru/20230911/1049319345.html

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дмитрий медведев, контракт, новости, днр, обучение