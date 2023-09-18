Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР - 18.09.2023 Украина.ру
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Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР
Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР - 18.09.2023 Украина.ру
Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР
В сети опубликовали фотографии из поездки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Донецкую Народную Республику (ДНР)
2023-09-18T12:07
2023-09-18T12:07
дмитрий медведев
контракт
новости
днр
обучение
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В минувшую пятницу по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения.Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.На снимках Медведев жмет руки бойцам и общается с ними.
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дмитрий медведев, контракт, новости, днр, обучение
Дмитрий Медведев, контракт, Новости, ДНР, обучение

Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР

12:07 18.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев посетил полигон подготовки военнослужащих РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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В сети опубликовали фотографии из поездки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Донецкую Народную Республику (ДНР)
В минувшую пятницу по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон подготовки контрактников, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения.
Он ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников.
На снимках Медведев жмет руки бойцам и общается с ними.
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 12:39
"Орки из бескрайнего Мордора": Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕСРоссии следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вывезти дипперсонал в Россию. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 11 сентября в своем телеграм-канале
 
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