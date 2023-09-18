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Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомби
Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомби - 18.09.2023 Украина.ру
Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомби
Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада. Таким мнением поделился 18 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-09-18T10:15
2023-09-18T10:15
2023-09-18T10:25
николай азаров
новости
украина
зомби
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"Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров.По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным. Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию."В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров.Весной 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа Минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.
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николай азаров, новости, украина, зомби, запад
Экс-премьер Азаров сравнил экономику Украины с зомби
10:15 18.09.2023 (обновлено: 10:25 18.09.2023)
Украинская экономика напоминает зомби, показывающего признаки жизни только за счет финансовой помощи Запада. Таким мнением поделился 18 сентября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь", - написал Азаров.
По словам экс-премьера, лучшей иллюстрацией катастрофического положения дел на Украине является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты одним только украинским военным.
Кроме того, ссылаясь на данные польского солдата ВСУ Петра Миткевича, Азаров отметил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях в составе группы указанного военного, не получила обещанную Киевом компенсацию.
"В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби – она показывает признаки жизни только за счет иностранной финансовой помощи, которой требуется все больше и больше. Ближайшие же аналоги Украины, со схожими проблемами – это современные Афганистан и Гаити. А вот чтобы догнать нынешний экономический уровень Румынии и Польши Украине, по самым смелым прогнозам, необходимо более 30 лет", - подчеркнул Азаров.
Весной 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа Минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда.