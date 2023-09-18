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Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием - 18.09.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине, передает 18 сентября РИА Новости
2023-09-18T08:25
2023-09-18T08:25
2023-09-18T08:25
олаф шольц
зарубежье
депутат
крым
новости
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"Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей", - сказал Шеремет.По его словам, канцлер Германии несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии в угоду геополитическим амбициям США.В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине - необъективными."Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал Цеков.По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком."Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - сказал сенатор.Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.
https://ukraina.ru/20230820/1048814237.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
олаф шольц, зарубежье, депутат, крым, новости
Депутат Госдумы назвал условия Шольца по миру на Украине лицемерием
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговорного процесса по Украине, передает 18 сентября РИА Новости
"Лицемерие Шольца не знает границ. Для того, чтобы на Украине установился мир, западным странам, в том числе Германии, нужно перестать спонсировать и поставлять летальное оружие киевскому режиму и его боевикам, которые обстреливают города и убивают мирных жителей", - сказал Шеремет.
По его словам, канцлер Германии несет прямую ответственность за эскалацию конфликта на Украине и предательство национальных интересов Германии в угоду геополитическим амбициям США.
"Очень странно слышать со стороны Шольца такие заявления после того, как он отправлял на Украину танки и прочие оружие, которое уносило жизни мирных граждан. Он должен не условия выдвигать, а покаяться за то, что фактически продолжает курс нацистской Германии, связанный с агрессией против славянских народов", - сказал депутат.
В свою очередь сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал канцлера Германии крайне неблагодарным человеком, а его оценки по ситуации на Украине - необъективными.
"Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за все то, что Россия сделала для Германии. Именно Россия объединила Германию, долгое время поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это Германия активно участвовала в формировании блока НАТО и его расширении на восток, угрожая России", - сказал Цеков.
По его словам, Шольц в своих заявлениях руководствуется по отношению к России малообъяснимой нелюбовью и показал себя недальновидным политиком.
"Вместо каких-то адекватных действий по достижению мира по Украине, Шольц по-прежнему стремится к тому, чтобы разжечь конфликт, поставляя оружие украинским войскам, что может очень плохо закончиться для Германии", - сказал сенатор.
Ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.