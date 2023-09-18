Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе
07:11 18.09.2023 (обновлено: 07:18 18.09.2023)
Обломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.