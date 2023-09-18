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Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе

Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе - 18.09.2023 Украина.ру

Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе

Обломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале

2023-09-18T07:11

2023-09-18T07:11

2023-09-18T07:18

беспилотник

новости

пво

севастополь

губернатор

крым

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"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.

https://ukraina.ru/20230917/1049467085.html

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беспилотник, новости, пво, севастополь, губернатор, крым