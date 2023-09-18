Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе - 18.09.2023 Украина.ру
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Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе
Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе - 18.09.2023 Украина.ру
Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе
Обломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
2023-09-18T07:11
2023-09-18T07:18
беспилотник
новости
пво
севастополь
губернатор
крым
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"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.
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беспилотник, новости, пво, севастополь, губернатор, крым
беспилотник, Новости, ПВО, Севастополь, губернатор, Крым

Сбитый украинский беспилотник рухнул на ферму в Севастополе

07:11 18.09.2023 (обновлено: 07:18 18.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Обломки сбитого беспилотника упали на одной из ферм на Северной стороне Севастополя. Об этом вечером 17 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
"Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне. Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано", - написал Развожаев.
Все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности, добавил он.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили вечером в воскресенье два беспилотника, а затем еще один украинский дрон над юго-западной частью Крыма, сообщили ранее в Минобороны России.
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беспилотникНовостиПВОСевастопольгубернаторКрым
 
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