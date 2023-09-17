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Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.

Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области. - 17.09.2023 Украина.ру

Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.

Атака дронов 17 сентября для киевского режима не задалась

2023-09-17T12:21

2023-09-17T12:21

2023-09-17T12:21

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Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 9.40 мск. Об этом сообщает Минобороны России."Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в официальном сообщении.Аналогичные попытки атаковать российскую территорию беспилотниками были пресечены силами ПВО в Крыму и Подмосковье. В частности, утром 17 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области.

https://ukraina.ru/20230914/1049418033.html

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новости, украина, воронежская область, минобороны рф, пво, терроризм, бпла, беспилотники