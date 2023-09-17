Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области. - 17.09.2023 Украина.ру
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Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области. - 17.09.2023 Украина.ру
Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
Атака дронов 17 сентября для киевского режима не задалась
2023-09-17T12:21
2023-09-17T12:21
новости
украина
воронежская область
минобороны рф
пво
терроризм
бпла
беспилотники
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Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 9.40 мск. Об этом сообщает Минобороны России."Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в официальном сообщении.Аналогичные попытки атаковать российскую территорию беспилотниками были пресечены силами ПВО в Крыму и Подмосковье. В частности, утром 17 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области.
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новости, украина, воронежская область, минобороны рф, пво, терроризм, бпла, беспилотники
Новости, Украина, Воронежская область, Минобороны РФ, ПВО, терроризм, БПЛА, беспилотники

Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.

12:21 17.09.2023
 
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© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Атака дронов 17 сентября для киевского режима не задалась
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 9.40 мск. Об этом сообщает Минобороны России.

"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в официальном сообщении.
Аналогичные попытки атаковать российскую территорию беспилотниками были пресечены силами ПВО в Крыму и Подмосковье. В частности, утром 17 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области.
14 сентября, 19:37
Британия поставила Украине большегрузные БПЛАРанее Британия поставила для ВСУ летательные и морские беспилотники для атак на военные и гражданские объекты России
 
НовостиУкраинаВоронежская областьМинобороны РФПВОтерроризмБПЛАбеспилотники
 
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