Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКонцерт Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
Атака дронов 17 сентября для киевского режима не задалась
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 17 сентября около 9.40 мск. Об этом сообщает Минобороны России.
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в официальном сообщении.
"Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказано в официальном сообщении.
Аналогичные попытки атаковать российскую территорию беспилотниками были пресечены силами ПВО в Крыму и Подмосковье. В частности, утром 17 сентября дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолётного типа над территорией Домодедовского района Московской области.