https://ukraina.ru/20230917/1049465770.html
Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции
Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции - 17.09.2023 Украина.ру
Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции
Чиновники Львовской обладминистрации разрешили выезд за границу почти 200 мужчинам на основании обращений общественных организаций, подписанных лицом, близким к губернатору Львовщины Максиму Козицкому.
2023-09-17T09:13
2023-09-17T09:13
2023-09-17T09:13
эксклюзив
западная украина
украина
львов
садовой
мобилизация
военнопленные
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Более 2 тысяч мужчин безвозвратно выехали за границу с разрешения Львовской военной администрацииЛьвовские журналисты идентифицировали более 2 248 мужчин в мобилизационном возрасте, которые выехали за границу по разрешениям Львовской областной военной администрации (ОВА) через предназначенную для водителей-дальнобойщиков систему "Путь" и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке. Об этом 14 сентября сообщило издание "Наши деньги. Львов" в материале "Большой побег".По разным оценкам, такая "услуга" стоит на чёрном рынке 3-5 тысяч долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов. "Мы сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства во Львовскую ОВА", – объясняют журналисты. Однако, в отличие от предыдущих публикаций на эту тему, в материале нет обвинений в адрес чиновников Львовской ОВА, которые и выдавали разрешения на выезд за пределы Украины."Наши деньги. Львов" (НДЛ) обнаружили 372 такие организации и рассказали о лидерах этого антирейтинга, через которые уехали сотни уклонистов. Рекордсменами исследования стали две организации, ведущие деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местный центр всеукраинского общества "Просвита" и общественная организация "Театр Хлеб". Эти две структуры входят в первую пятерку получивших больше разрешений через систему "Путь", только через них смогли убежать почти 200 мужчин.При этом письма Львовской ОВО от имени николаевской ячейки "Просвиты" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит… николаевским народным театром "Хлеб". По данным НДЛ, она близка к семье главы Львовской ОВА Максима Козицкого: Наталья является женой Даниила Мухи, сестра которого Ольга – жена Степана Козицкого, брата губернатора.Есть в перечне НДЛ и достаточно известные организации – например, Фонд помощи "Рух в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским, до недавнего времени – одного из главных спонсоров Львовской областной организации партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". От этого фонда, по данным журналистов, уехали и не вернулись 23 человека."Через наш фонд мы их не подавали. Мы проанализировали все ходатайства. Узнали только 7 человек, которые есть в списке", – объяснил исполнительный директор фонда Олег Шпур в комментарии журналистам, но прислал фамилии только шести человек. Шпур также добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись. Однако в НДЛ утверждают, что возвращение троих человек не смогли подтвердить.При этом благотворительная организация на сайте футбольного клуба "Рух" обнародовала письмо за подписью Шпура, в котором от журналистов требуется предоставить подтверждение информации, приведенной в материале, или извиниться и опровергнуть её, ведь она "наносит ущерб деловой репутации". Судя по всему, юристы Григория Козловского готовят иск против редакции "Наши деньги. Львов".Кроме того, 15 сентября на львовском портале "Вголос" появилась публикация, в которой описаны связи НДЛ с городским головой Львова Андреем Садовым, давним политическим соперником Козловского. Действительно главным редактором НДЛ является Олег Онысько, бывший шеф-редактор портала Zaxid.net, ключевого медиа-ресурса мэра Львова. А директор по развитию "Наших денег" – Ирина Подоляк, которая прежде руководила культурой во Львове и была депутатом Верховной Рады от партии Садового "Самопомощь". Также там работает и жена Олега, Наталья Онысько, и её близкая подруга Александра Губицкая, которые тоже недавно были в команде медиа-холдинга Садового.При этом "Наши деньги. Львов" обвиняют не только в отбеливании репутации мэра Львова, но и в… корректировке российских ракетных ударов. Мол, 17 марта 2023 года на сайте НДЛ была размещена информация под названием "Тендеры военного времени: ремонт самолетов и горючее". Речь шла о заключении контрактов через систему публичных закупок, их количестве и общей сумме сделок. И, как следует из заглавия, о стратегических во время войны самолетах и горючем. Мол, надо следить, кто может нажиться на этих жизненно важных операциях. А уже 18 марта четыре ракеты попали по Львовскому авиаремонтному заводу, после чего расследование с сайта НДЛ внезапно исчезло.Учитывая тот факт, что Киев давно хочет убрать мэра Львова с должности и точит зубы на его медиа-холдинг, новое расследование о бегстве от мобилизации с помощью чиновников может стать поводом для новых – и не только медийных – атак на Андрея Садового.Регион готовится к потере миллиардов в местных бюджетахСам же Андрей Садовый, как и остальные главы общин Западной Украины, сейчас озабочены, прежде всего, планами Киева забрать у местного самоуправления миллиарды гривен, которые поступают в местные бюджеты в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военнослужащим. Правительство просит Верховную Раду сделать это уже с 1 октября 2023 года, и такую инициативу публично поддержал Владимир Зеленский.Мэр Львова 14 сентября в социальных сетях выразил готовность "поделиться с государством частью нашего НДФЛ", но высказал два предложения, которые попросил "услышать и учесть в законопроекте". Во-первых, речь идет о прозрачности военных расходов. "Деньги военных должны идти на нужды военных" – написал Садовый, намекая на легендарные "яйца Резникова" по 17 гривен за штуку.Во-вторых, перераспределение военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местных должно происходить только на время военного положения. "После победы всё нужно вернуть на свои места, в буквальном смысле", – отметил мэр Львова, который также обнародовал расходы бюджета города на поддержку военных."В 2023 году в бюджет Львова должно поступить 1,7 миллиарда гривен налога от доходов военных. Тем временем из городского бюджета мы запланировали выделить 2 миллиарда гривен на армию – это закупки и субвенции, реабилитация военных и поддержка семей военнослужащих", – написал он.На прошлой неделе правительственные планы по НДФЛ (ещё до их формализации и поддержки со стороны президента) осторожно критиковал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В авторской колонке на портале "Экономическая правда" он признал, что руководителей общин новость застала врасплох. "Не понятно, для чего необходимо в столь тяжелое время поколебать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную общину" – написал губернатор Львовщины, отметив, что в результате изменений доходы местных бюджетов сократятся на четверть.Как и Садовый, Козицкий подчеркивал, что полученные с военных налоги и так идут на военные нужды, поскольку областной и местные бюджеты Львовщины за 8 месяцев этого года более 3 миллиардов гривен направили в поддержку военных формирований и потребности внутренне перемещенных лиц. Однако как только в Киеве определились, что деньги у местных бюджетов заберут, и не с 2024 года, а уже со следующего месяца, риторика чиновника резко изменилась.Так, когда львовский "профессиональный активист" Святослав Литинский опубликовал перечень некритичных тендеров по области на 5 миллиардов гривен (капремонт местных дорог, проведение канализации в селах, где ее никогда не было и т.д.), и анонсировал на 15 сентября пикет Львовской ОВА, губернатор отреагировал очень резко. "Лучше выехать на места и спросить непосредственно у глав и жителей общин Львовщины, важны ли эти расходы. Лично я неоднократно подчеркивал, что во время войны все наши усилия должны быть направлены на победу", – заявил Козицкий.При этом преобразовавшийся в митинг пикет Львовской ОВА всё же состоялся, как и пикет с подобными требованиями под Тернопольским городским советом. Скорее всего, накануне рассмотрения вопроса о "военном НДФЛ" в Верховной Раде кампания клеймения расходов местных бюджетов продолжится – как путем публичных акций, так и в медиа.Власти Прикарпатья запретили акцию родственников военнопленныхВ субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, в Ивано-Франковске должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Впрочем, в последний момент акцию пришлось отменить, ведь организаторы, общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.Как рассказала 15 сентября местным журналистам представитель организации Ирина Тимчук, они провели уже 64 подобных акции в разных городах Украины и за рубежом. Ивано-Франковск оказался единственным городом, где им было отказано в разрешении. Волонтёр говорит, что они уже купили билеты, обо всём договорились с партнёрами, ведь в рамках акции действует благотворительная ярмарка детского волонтерского движения "Защита. Дети", но все напрасно."Честно скажу, это вызвало у нас отчаяние и обиду, что во Франковске не позволили. У нас было очень много звонков от желающих принять участие в ярмарке, согласились на участие семьи военнопленных. Хочу сказать, что во время наших акций находятся пленные. Был случай, когда ребята сидели в одной камере, и по позывному мама нашла своего сына", – сказала она.Ирина Тимчук сообщила, что горисполком Ивано-Франковска поддерживал акцию и готов был приобщиться к решению вопроса о проживании, но, к сожалению, это не понадобилось."Чётко сказать, почему нам отказали, никто не может. У нас нет каких-то критических действий или нецензурных возгласов, мы никого не обвиняем. Сегодня акция стартовала в Хмельницком. Служба безопасности Украины нас благодарит, что мы это делаем, ведь каждый понимает, что на месте военнопленного завтра может быть он или его близкий родственник. Мы с 2016 года занимаемся волонтерской деятельностью, моя дочь имеет статус самого молодого волонтера. Надеюсь, что нас все же услышат и позволят провести акцию", – подытожила она.По словам местных комментаторов, у решения местных чиновников могут быть две причины. Первая – они просто ожидали от организации "Защита – объединение волонтеров" авансового взноса в подконтрольные Ивано-Франковской ОВА благотворительные фонды, а не получив его – запретили акцию. Вторая – за отказом стоит областной военкомат, считающий, что напоминание о пленных ухудшит и так низкие показатели мобилизации прикарпатцев в армию.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20230916/1049460604.html
https://ukraina.ru/20230914/1049413613.html
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эксклюзив, западная украина, украина, львов, садовой, мобилизация, военнопленные
Более 2 тысяч мужчин безвозвратно выехали за границу с разрешения Львовской военной администрации
Львовские журналисты идентифицировали более 2 248 мужчин в мобилизационном возрасте, которые выехали за границу по разрешениям Львовской областной военной администрации (ОВА) через предназначенную для водителей-дальнобойщиков систему "Путь" и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке. Об этом 14 сентября сообщило издание "Наши деньги. Львов" в материале "Большой побег".
По разным оценкам, такая "услуга" стоит на чёрном рынке 3-5 тысяч долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.
"Мы сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства во Львовскую ОВА", – объясняют журналисты.
Однако, в отличие от предыдущих публикаций на эту тему, в материале нет обвинений в адрес чиновников Львовской ОВА, которые и выдавали разрешения на выезд за пределы Украины.
"Наши деньги. Львов" (НДЛ) обнаружили 372 такие организации и рассказали о лидерах этого антирейтинга, через которые уехали сотни уклонистов. Рекордсменами исследования стали две организации, ведущие деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местный центр всеукраинского общества "Просвита" и общественная организация "Театр Хлеб". Эти две структуры входят в первую пятерку получивших больше разрешений через систему "Путь", только через них смогли убежать почти 200 мужчин.
При этом письма Львовской ОВО от имени николаевской ячейки "Просвиты" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит… николаевским народным театром "Хлеб". По данным НДЛ, она близка к семье главы Львовской ОВА Максима Козицкого: Наталья является женой Даниила Мухи, сестра которого Ольга – жена Степана Козицкого, брата губернатора.
Есть в перечне НДЛ и достаточно известные организации – например, Фонд помощи "Рух в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским, до недавнего времени – одного из главных спонсоров Львовской областной организации партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". От этого фонда, по данным журналистов, уехали и не вернулись 23 человека.
"Через наш фонд мы их не подавали. Мы проанализировали все ходатайства. Узнали только 7 человек, которые есть в списке", – объяснил исполнительный директор фонда Олег Шпур в комментарии журналистам, но прислал фамилии только шести человек. Шпур также добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись. Однако в НДЛ утверждают, что возвращение троих человек не смогли подтвердить.
При этом благотворительная организация на сайте футбольного клуба "Рух" обнародовала письмо за подписью Шпура, в котором от журналистов требуется предоставить подтверждение информации, приведенной в материале, или извиниться и опровергнуть её, ведь она "наносит ущерб деловой репутации". Судя по всему, юристы Григория Козловского готовят иск против редакции "Наши деньги. Львов".
Кроме того, 15 сентября на львовском портале "Вголос" появилась публикация, в которой описаны связи НДЛ с городским головой Львова Андреем Садовым, давним политическим соперником Козловского.
Действительно главным редактором НДЛ является Олег Онысько, бывший шеф-редактор портала Zaxid.net, ключевого медиа-ресурса мэра Львова. А директор по развитию "Наших денег" – Ирина Подоляк, которая прежде руководила культурой во Львове и была депутатом Верховной Рады от партии Садового "Самопомощь". Также там работает и жена Олега, Наталья Онысько, и её близкая подруга Александра Губицкая, которые тоже недавно были в команде медиа-холдинга Садового.
При этом "Наши деньги. Львов" обвиняют не только в отбеливании репутации мэра Львова, но и в… корректировке российских ракетных ударов. Мол, 17 марта 2023 года на сайте НДЛ была размещена информация под названием "Тендеры военного времени: ремонт самолетов и горючее". Речь шла о заключении контрактов через систему публичных закупок, их количестве и общей сумме сделок. И, как следует из заглавия, о стратегических во время войны самолетах и горючем. Мол, надо следить, кто может нажиться на этих жизненно важных операциях. А уже 18 марта четыре ракеты попали по Львовскому авиаремонтному заводу, после чего расследование с сайта НДЛ внезапно исчезло.
Учитывая тот факт, что Киев давно хочет убрать мэра Львова с должности и точит зубы на его медиа-холдинг, новое расследование о бегстве от мобилизации с помощью чиновников может стать поводом для новых – и не только медийных – атак на Андрея Садового.
Регион готовится к потере миллиардов в местных бюджетах
Сам же Андрей Садовый, как и остальные главы общин Западной Украины, сейчас озабочены, прежде всего, планами Киева забрать у местного самоуправления миллиарды гривен, которые поступают в местные бюджеты в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военнослужащим. Правительство просит Верховную Раду сделать это уже с 1 октября 2023 года, и такую инициативу публично поддержал Владимир Зеленский.
Мэр Львова 14 сентября в социальных сетях выразил готовность "поделиться с государством частью нашего НДФЛ", но высказал два предложения, которые попросил "услышать и учесть в законопроекте". Во-первых, речь идет о прозрачности военных расходов. "Деньги военных должны идти на нужды военных" – написал Садовый, намекая на легендарные "яйца Резникова" по 17 гривен за штуку.
Во-вторых, перераспределение военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местных должно происходить только на время военного положения. "После победы всё нужно вернуть на свои места, в буквальном смысле", – отметил мэр Львова, который также обнародовал расходы бюджета города на поддержку военных.
"В 2023 году в бюджет Львова должно поступить 1,7 миллиарда гривен налога от доходов военных. Тем временем из городского бюджета мы запланировали выделить 2 миллиарда гривен на армию – это закупки и субвенции, реабилитация военных и поддержка семей военнослужащих", – написал он.
На прошлой неделе правительственные планы по НДФЛ (ещё до их формализации и поддержки со стороны президента) осторожно критиковал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В авторской колонке на портале "Экономическая правда" он признал, что руководителей общин новость застала врасплох. "Не понятно, для чего необходимо в столь тяжелое время поколебать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную общину" – написал губернатор Львовщины, отметив, что в результате изменений доходы местных бюджетов сократятся на четверть.
Как и Садовый, Козицкий подчеркивал, что полученные с военных налоги и так идут на военные нужды, поскольку областной и местные бюджеты Львовщины за 8 месяцев этого года более 3 миллиардов гривен направили в поддержку военных формирований и потребности внутренне перемещенных лиц. Однако как только в Киеве определились, что деньги у местных бюджетов заберут, и не с 2024 года, а уже со следующего месяца, риторика чиновника резко изменилась.
Так, когда львовский "профессиональный активист" Святослав Литинский опубликовал перечень некритичных тендеров по области на 5 миллиардов гривен (капремонт местных дорог, проведение канализации в селах, где ее никогда не было и т.д.), и анонсировал на 15 сентября пикет Львовской ОВА, губернатор отреагировал очень резко. "Лучше выехать на места и спросить непосредственно у глав и жителей общин Львовщины, важны ли эти расходы. Лично я неоднократно подчеркивал, что во время войны все наши усилия должны быть направлены на победу", – заявил Козицкий.
При этом преобразовавшийся в митинг пикет Львовской ОВА всё же состоялся, как и пикет с подобными требованиями под Тернопольским городским советом. Скорее всего, накануне рассмотрения вопроса о "военном НДФЛ" в Верховной Раде кампания клеймения расходов местных бюджетов продолжится – как путем публичных акций, так и в медиа.
Власти Прикарпатья запретили акцию родственников военнопленных
В субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, в Ивано-Франковске должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Впрочем, в последний момент акцию пришлось отменить, ведь организаторы, общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.
Как рассказала 15 сентября местным журналистам представитель организации Ирина Тимчук, они провели уже 64 подобных акции в разных городах Украины и за рубежом. Ивано-Франковск оказался единственным городом, где им было отказано в разрешении. Волонтёр говорит, что они уже купили билеты, обо всём договорились с партнёрами, ведь в рамках акции действует благотворительная ярмарка детского волонтерского движения "Защита. Дети", но все напрасно.
"Честно скажу, это вызвало у нас отчаяние и обиду, что во Франковске не позволили. У нас было очень много звонков от желающих принять участие в ярмарке, согласились на участие семьи военнопленных. Хочу сказать, что во время наших акций находятся пленные. Был случай, когда ребята сидели в одной камере, и по позывному мама нашла своего сына", – сказала она.
Ирина Тимчук сообщила, что горисполком Ивано-Франковска поддерживал акцию и готов был приобщиться к решению вопроса о проживании, но, к сожалению, это не понадобилось.
"Чётко сказать, почему нам отказали, никто не может. У нас нет каких-то критических действий или нецензурных возгласов, мы никого не обвиняем. Сегодня акция стартовала в Хмельницком. Служба безопасности Украины нас благодарит, что мы это делаем, ведь каждый понимает, что на месте военнопленного завтра может быть он или его близкий родственник. Мы с 2016 года занимаемся волонтерской деятельностью, моя дочь имеет статус самого молодого волонтера. Надеюсь, что нас все же услышат и позволят провести акцию", – подытожила она.
По словам местных комментаторов, у решения местных чиновников могут быть две причины. Первая – они просто ожидали от организации "Защита – объединение волонтеров" авансового взноса в подконтрольные Ивано-Франковской ОВА благотворительные фонды, а не получив его – запретили акцию. Вторая – за отказом стоит областной военкомат, считающий, что напоминание о пленных ухудшит и так низкие показатели мобилизации прикарпатцев в армию.