https://ukraina.ru/20230917/1049465770.html

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции - 17.09.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции

Чиновники Львовской обладминистрации разрешили выезд за границу почти 200 мужчинам на основании обращений общественных организаций, подписанных лицом, близким к губернатору Львовщины Максиму Козицкому.

2023-09-17T09:13

2023-09-17T09:13

2023-09-17T09:13

эксклюзив

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мобилизация

военнопленные

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Более 2 тысяч мужчин безвозвратно выехали за границу с разрешения Львовской военной администрацииЛьвовские журналисты идентифицировали более 2 248 мужчин в мобилизационном возрасте, которые выехали за границу по разрешениям Львовской областной военной администрации (ОВА) через предназначенную для водителей-дальнобойщиков систему "Путь" и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке. Об этом 14 сентября сообщило издание "Наши деньги. Львов" в материале "Большой побег".По разным оценкам, такая "услуга" стоит на чёрном рынке 3-5 тысяч долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов. "Мы сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства во Львовскую ОВА", – объясняют журналисты. Однако, в отличие от предыдущих публикаций на эту тему, в материале нет обвинений в адрес чиновников Львовской ОВА, которые и выдавали разрешения на выезд за пределы Украины."Наши деньги. Львов" (НДЛ) обнаружили 372 такие организации и рассказали о лидерах этого антирейтинга, через которые уехали сотни уклонистов. Рекордсменами исследования стали две организации, ведущие деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местный центр всеукраинского общества "Просвита" и общественная организация "Театр Хлеб". Эти две структуры входят в первую пятерку получивших больше разрешений через систему "Путь", только через них смогли убежать почти 200 мужчин.При этом письма Львовской ОВО от имени николаевской ячейки "Просвиты" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит… николаевским народным театром "Хлеб". По данным НДЛ, она близка к семье главы Львовской ОВА Максима Козицкого: Наталья является женой Даниила Мухи, сестра которого Ольга – жена Степана Козицкого, брата губернатора.Есть в перечне НДЛ и достаточно известные организации – например, Фонд помощи "Рух в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским, до недавнего времени – одного из главных спонсоров Львовской областной организации партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". От этого фонда, по данным журналистов, уехали и не вернулись 23 человека."Через наш фонд мы их не подавали. Мы проанализировали все ходатайства. Узнали только 7 человек, которые есть в списке", – объяснил исполнительный директор фонда Олег Шпур в комментарии журналистам, но прислал фамилии только шести человек. Шпур также добавил, что один из мужчин из списка уехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись. Однако в НДЛ утверждают, что возвращение троих человек не смогли подтвердить.При этом благотворительная организация на сайте футбольного клуба "Рух" обнародовала письмо за подписью Шпура, в котором от журналистов требуется предоставить подтверждение информации, приведенной в материале, или извиниться и опровергнуть её, ведь она "наносит ущерб деловой репутации". Судя по всему, юристы Григория Козловского готовят иск против редакции "Наши деньги. Львов".Кроме того, 15 сентября на львовском портале "Вголос" появилась публикация, в которой описаны связи НДЛ с городским головой Львова Андреем Садовым, давним политическим соперником Козловского. Действительно главным редактором НДЛ является Олег Онысько, бывший шеф-редактор портала Zaxid.net, ключевого медиа-ресурса мэра Львова. А директор по развитию "Наших денег" – Ирина Подоляк, которая прежде руководила культурой во Львове и была депутатом Верховной Рады от партии Садового "Самопомощь". Также там работает и жена Олега, Наталья Онысько, и её близкая подруга Александра Губицкая, которые тоже недавно были в команде медиа-холдинга Садового.При этом "Наши деньги. Львов" обвиняют не только в отбеливании репутации мэра Львова, но и в… корректировке российских ракетных ударов. Мол, 17 марта 2023 года на сайте НДЛ была размещена информация под названием "Тендеры военного времени: ремонт самолетов и горючее". Речь шла о заключении контрактов через систему публичных закупок, их количестве и общей сумме сделок. И, как следует из заглавия, о стратегических во время войны самолетах и горючем. Мол, надо следить, кто может нажиться на этих жизненно важных операциях. А уже 18 марта четыре ракеты попали по Львовскому авиаремонтному заводу, после чего расследование с сайта НДЛ внезапно исчезло.Учитывая тот факт, что Киев давно хочет убрать мэра Львова с должности и точит зубы на его медиа-холдинг, новое расследование о бегстве от мобилизации с помощью чиновников может стать поводом для новых – и не только медийных – атак на Андрея Садового.Регион готовится к потере миллиардов в местных бюджетахСам же Андрей Садовый, как и остальные главы общин Западной Украины, сейчас озабочены, прежде всего, планами Киева забрать у местного самоуправления миллиарды гривен, которые поступают в местные бюджеты в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплат военнослужащим. Правительство просит Верховную Раду сделать это уже с 1 октября 2023 года, и такую инициативу публично поддержал Владимир Зеленский.Мэр Львова 14 сентября в социальных сетях выразил готовность "поделиться с государством частью нашего НДФЛ", но высказал два предложения, которые попросил "услышать и учесть в законопроекте". Во-первых, речь идет о прозрачности военных расходов. "Деньги военных должны идти на нужды военных" – написал Садовый, намекая на легендарные "яйца Резникова" по 17 гривен за штуку.Во-вторых, перераспределение военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местных должно происходить только на время военного положения. "После победы всё нужно вернуть на свои места, в буквальном смысле", – отметил мэр Львова, который также обнародовал расходы бюджета города на поддержку военных."В 2023 году в бюджет Львова должно поступить 1,7 миллиарда гривен налога от доходов военных. Тем временем из городского бюджета мы запланировали выделить 2 миллиарда гривен на армию – это закупки и субвенции, реабилитация военных и поддержка семей военнослужащих", – написал он.На прошлой неделе правительственные планы по НДФЛ (ещё до их формализации и поддержки со стороны президента) осторожно критиковал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В авторской колонке на портале "Экономическая правда" он признал, что руководителей общин новость застала врасплох. "Не понятно, для чего необходимо в столь тяжелое время поколебать основу каждой сильной страны – финансово состоятельную и стабильную территориальную общину" – написал губернатор Львовщины, отметив, что в результате изменений доходы местных бюджетов сократятся на четверть.Как и Садовый, Козицкий подчеркивал, что полученные с военных налоги и так идут на военные нужды, поскольку областной и местные бюджеты Львовщины за 8 месяцев этого года более 3 миллиардов гривен направили в поддержку военных формирований и потребности внутренне перемещенных лиц. Однако как только в Киеве определились, что деньги у местных бюджетов заберут, и не с 2024 года, а уже со следующего месяца, риторика чиновника резко изменилась.Так, когда львовский "профессиональный активист" Святослав Литинский опубликовал перечень некритичных тендеров по области на 5 миллиардов гривен (капремонт местных дорог, проведение канализации в селах, где ее никогда не было и т.д.), и анонсировал на 15 сентября пикет Львовской ОВА, губернатор отреагировал очень резко. "Лучше выехать на места и спросить непосредственно у глав и жителей общин Львовщины, важны ли эти расходы. Лично я неоднократно подчеркивал, что во время войны все наши усилия должны быть направлены на победу", – заявил Козицкий.При этом преобразовавшийся в митинг пикет Львовской ОВА всё же состоялся, как и пикет с подобными требованиями под Тернопольским городским советом. Скорее всего, накануне рассмотрения вопроса о "военном НДФЛ" в Верховной Раде кампания клеймения расходов местных бюджетов продолжится – как путем публичных акций, так и в медиа.Власти Прикарпатья запретили акцию родственников военнопленныхВ субботу и воскресенье, 16 и 17 сентября, в Ивано-Франковске должна была проходить акция "Верните героев домой", посвященная военнопленным и без вести пропавшим военнослужащим Украины. Впрочем, в последний момент акцию пришлось отменить, ведь организаторы, общественная организация "Защита – объединение волонтеров", не смогли получить разрешение от Совета обороны области.Как рассказала 15 сентября местным журналистам представитель организации Ирина Тимчук, они провели уже 64 подобных акции в разных городах Украины и за рубежом. Ивано-Франковск оказался единственным городом, где им было отказано в разрешении. Волонтёр говорит, что они уже купили билеты, обо всём договорились с партнёрами, ведь в рамках акции действует благотворительная ярмарка детского волонтерского движения "Защита. Дети", но все напрасно."Честно скажу, это вызвало у нас отчаяние и обиду, что во Франковске не позволили. У нас было очень много звонков от желающих принять участие в ярмарке, согласились на участие семьи военнопленных. Хочу сказать, что во время наших акций находятся пленные. Был случай, когда ребята сидели в одной камере, и по позывному мама нашла своего сына", – сказала она.Ирина Тимчук сообщила, что горисполком Ивано-Франковска поддерживал акцию и готов был приобщиться к решению вопроса о проживании, но, к сожалению, это не понадобилось."Чётко сказать, почему нам отказали, никто не может. У нас нет каких-то критических действий или нецензурных возгласов, мы никого не обвиняем. Сегодня акция стартовала в Хмельницком. Служба безопасности Украины нас благодарит, что мы это делаем, ведь каждый понимает, что на месте военнопленного завтра может быть он или его близкий родственник. Мы с 2016 года занимаемся волонтерской деятельностью, моя дочь имеет статус самого молодого волонтера. Надеюсь, что нас все же услышат и позволят провести акцию", – подытожила она.По словам местных комментаторов, у решения местных чиновников могут быть две причины. Первая – они просто ожидали от организации "Защита – объединение волонтеров" авансового взноса в подконтрольные Ивано-Франковской ОВА благотворительные фонды, а не получив его – запретили акцию. Вторая – за отказом стоит областной военкомат, считающий, что напоминание о пленных ухудшит и так низкие показатели мобилизации прикарпатцев в армию.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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https://ukraina.ru/20230914/1049413613.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, украина, львов, садовой, мобилизация, военнопленные