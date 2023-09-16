"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест - 16.09.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230916/1049449975.html
"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест
"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест - 16.09.2023 Украина.ру
"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест
В среду, 13 сентября украинский певец и композитор Сергей Бабкин выпустил новую песню под названием "Зрада" (предательство – ред.). Опубликованный в YouTube трек вызвал неоднозначную реакцию в обществе
2023-09-16T10:40
2023-09-16T11:06
культура
эксклюзив
песня
музыкант
музыка
бабкин
верховная рада
культура
зрада
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Бабкин – один из наиболее популярных украинских музыкантов последних десятилетий. На постсоветском пространстве он известен, прежде всего, как солист и фронтмен регги и фанк-группы 5'nizza, и песнями "Я солдат", "Весна", "Забери меня отсюда". В последние годы стиль исполнителя кардинально изменился, в своей сольной карьере он ушел от регги и хип-хопа в инди-поп и джаз-фанк.За время боевых действий на Украине Бабкин то и дело попадал в скандалы – из-за частых гастролей за границей (в ходе которых он исполняет свои русскоязычные хиты, и даже сотрудничает с российскими концертными агентствами, о чем прямо говорила его жена и менеджер Снежана Бабкина), из-за признания в том, что "в душе он украинец, хотя по национальности – русский", довольно "мягкой" риторики в отношении России, и многого другого."Зрада" на Украине – не просто перевод слова "предательство", а, скорее, имя нарицательное: "зрадой" в прямом или ироничном ключе называют все, что не совпадает с "правильной, государственной", строго радикальной позицией.Песня Бабкина в стилевом и жанровом смысле не похожа на все другие его композиции. В некотором роде, это скорее острое высказывание, чем песня.В тексте он перечисляет все то, за что теперь можно попасть в немилость радикального общественного мнения на Украине:"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДАСало й банош не їси, не пʼєш горілку —ЗРАДАПомада така, як у Пугачовой Алли —ЗРАДАНема зради в снарядів, що бʼють по […] градом.Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" —ЗРАДАВипало з рота "прошу прощения" —ЗРАДАУ тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки —ЗРАДАБійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО"(у тебя нет дома в шкафу вышиванки – предательство, сало и банош не ешь, не пьешь водку (горилку!) – предательство, помада такая, как у Пугачёвой Аллы – предательство, нет предательства у снарядов, которые бьют по [российским военным] градом. Детвора смотрит в YouTube "Смешарики – предательство, вырвалось изо рта "прошу прощения" (имеется в виду – на русском языке) – предательство, у тебя "заметки" в IPhone, а не "нотатки" (то есть стоит русская раскладка) – предательство, бойцам на передке безразлично – "треба" или "надо" – ред.)И не только языковой вопрос он освещает в песне: есть там строчки и о символических усах поэта Тараса Шевченко, и о том, что предатель "слишком мало постил войну у себя в соцсетях", и об украденных донатах на армию.Есть куплеты и о простых человеческих вещах – уважении к родителям и любви к детям, о тех, кто на фоне беды и разрухи кичится своим богатством, и – наиболее внезапно, о Верховной Раде:Бурю эмоций вызвали припев и заключительный раздел песни:"А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах???А чи не зазираємо таким чином у темряву???Чи не надто забагато силІде заради зради???Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо???"(А не запутались ли мы, родные, в терминах? А не заглядываем ли мы таким образом во тьму? Не слишком ли много сил тратится на "зраду"? Не превращаемся ли мы в нацию, похожую на стадо? – ред.)И – финал:"Зрада – коли нехтуєш подвигами побратимів.Зрада – коли наповнюєш серця людей негативом.Зрада – коли втратив у людях надію та віру.Зрада – коли війна стала зручніше за мир."(Предательство – когда пренебрегаешь подвигами побратимов.Предательство – когда наполняешь сердца людей негативом.Предательство – когда утратил в людях надежду и веру.Предательство – когда война стала удобнее мира. - ред)Неудивительно, что шквал негодования обрушился на Бабкина из всех центральных СМИ Украины (хотя это утверждение – более, чем сомнительно: с легкой руки президента Владимира Зеленского на Украине все СМИ централизованы, причесаны, подконтрольны Офису президента и послушны).Публикуют негативные комментарии (совсем уж оскорбительные цитировать не будем, но по сути):"Украинцы не ищут зраду, украинцы отстаивают ценности. Украинцы владеют инструментом гражданского контроля и влияния. И это работает""Сергей, я была большой вашей поклонницей. Как 5'nizza, так и сольного творчества. При всем уважение, но вы вообще не понимаете реальности, в которой живут украинцы. Время единения с русскими на любых уровнях закончилось. Время проявлять толерантность ко всему русскому закончилось. Вы или это принимаете, или просто вредите украинцам. Очень жаль, что вы выбрали последнее.""Зрада – это писать в песнях о вышиванках и сале, до сих пор думая, что именно они являются признаком украинскости"Публикации "24 канала", "УНИАНа", "Укринформа" – однозначны. Во всех Бабкин осуждается, только некоторые опубликовали и альтернативную точку зрения его аудитории, а тем временем, первые несколько комментариев в YouTube (после краткого "какая разница стиль"):"Согласна с каждым словом в этой песне. Немного наши дорогие украинцы заигрались в "зрадоньку" (зрада, ласково – ред.). Мне кажется, что просто уже у нас психологическая травма. Все много пережили за это время.""Сергею респект! Достойно изобразил, увы, наши будни. А в названии песни описал ожидаемые отзывы ее выхода.""Очень честная и искренняя песня. Это хорошо, это дает вдохновение другим не бояться выражать свои мысли за пределами марафона зе-рады"И – цитата:"Не має зради лише поважна Верховна Рада"Ответить Бабкину, конечно же, пришлось. Спустя сутки после выхода песни он написал текст, в котором дал свою оценку: песня понравилась примерно трети аудитории, все остальные восприняли художественные образы и гиперболы за чистую монету – жаль. Написал он, и что ненавидит Россию, и что собирает деньги на ВСУ, и оправдался за то, что не на фронте, и за то, что выезжает, и вообще за все.Но буквально сквозь строки длинного и эмоционального текста просачиваются отдельные фразы артиста:А в конце своей публикации он написал, что "глотая" сотни негативных комментариев, боялся увидеть те, что написаны военнослужащими, и увидел такой только один. Перед этим человеком Бабкин извинился, но добавил: положительных комментариев от военных было много.Не столь важно, искренен ли музыкант в своем высказывании, или в оправдательном тексте, полном импульсивных срывов, или в любом другом своем поступке. Эта песня, и другие, те, что не продиктованы пропагандой – нужны украинскому обществу, как воздух, и отклик людей заметен. Они устали.
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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эксклюзив, песня, музыкант, музыка, бабкин, верховная рада, культура, зрада
Культура, Эксклюзив, песня, музыкант, музыка, Бабкин, Верховная Рада, культура, зрада

"Зрада – когда война стала удобнее мира". Украинский музыкант Бабкин выпустил песню-манифест

10:40 16.09.2023 (обновлено: 11:06 16.09.2023)
 
© Фото : Facebook/Сергей БабкинСергей Бабкин
Сергей Бабкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Facebook/Сергей Бабкин
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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В среду, 13 сентября украинский певец и композитор Сергей Бабкин выпустил новую песню под названием "Зрада" (предательство – ред.). Опубликованный в YouTube трек вызвал неоднозначную реакцию в обществе
Бабкин – один из наиболее популярных украинских музыкантов последних десятилетий. На постсоветском пространстве он известен, прежде всего, как солист и фронтмен регги и фанк-группы 5'nizza, и песнями "Я солдат", "Весна", "Забери меня отсюда". В последние годы стиль исполнителя кардинально изменился, в своей сольной карьере он ушел от регги и хип-хопа в инди-поп и джаз-фанк.
За время боевых действий на Украине Бабкин то и дело попадал в скандалы – из-за частых гастролей за границей (в ходе которых он исполняет свои русскоязычные хиты, и даже сотрудничает с российскими концертными агентствами, о чем прямо говорила его жена и менеджер Снежана Бабкина), из-за признания в том, что "в душе он украинец, хотя по национальности – русский", довольно "мягкой" риторики в отношении России, и многого другого.
"Зрада" на Украине – не просто перевод слова "предательство", а, скорее, имя нарицательное: "зрадой" в прямом или ироничном ключе называют все, что не совпадает с "правильной, государственной", строго радикальной позицией.
Песня Бабкина в стилевом и жанровом смысле не похожа на все другие его композиции. В некотором роде, это скорее острое высказывание, чем песня.
В тексте он перечисляет все то, за что теперь можно попасть в немилость радикального общественного мнения на Украине:
"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — ЗРАДА
Сало й банош не їси, не пʼєш горілку —
ЗРАДА
Помада така, як у Пугачовой Алли —
ЗРАДА
Нема зради в снарядів, що бʼють по […] градом.
Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" —
ЗРАДА
Випало з рота "прошу прощения" —
ЗРАДА
У тебе "Заметки" в Айфоні, не Нотатки —
ЗРАДА
Бійцям на передку байдуже — ТРЕБА или НАДО"
(у тебя нет дома в шкафу вышиванки – предательство, сало и банош не ешь, не пьешь водку (горилку!) – предательство, помада такая, как у Пугачёвой Аллы – предательство, нет предательства у снарядов, которые бьют по [российским военным] градом.
Детвора смотрит в YouTube "Смешарики – предательство, вырвалось изо рта "прошу прощения" (имеется в виду – на русском языке) – предательство, у тебя "заметки" в IPhone, а не "нотатки" (то есть стоит русская раскладка) – предательство, бойцам на передке безразлично – "треба" или "надо" – ред.)
И не только языковой вопрос он освещает в песне: есть там строчки и о символических усах поэта Тараса Шевченко, и о том, что предатель "слишком мало постил войну у себя в соцсетях", и об украденных донатах на армию.
Есть куплеты и о простых человеческих вещах – уважении к родителям и любви к детям, о тех, кто на фоне беды и разрухи кичится своим богатством, и – наиболее внезапно, о Верховной Раде:
"Не має зради лише поважна Верховна Рада!" (нет предательства только у уважаемой Верховной Рады – ред.)
Бурю эмоций вызвали припев и заключительный раздел песни:
"А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах???
А чи не зазираємо таким чином у темряву???
Чи не надто забагато сил
Іде заради зради???
Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо???"
(А не запутались ли мы, родные, в терминах? А не заглядываем ли мы таким образом во тьму? Не слишком ли много сил тратится на "зраду"? Не превращаемся ли мы в нацию, похожую на стадо? – ред.)
И – финал:
"Зрада – коли нехтуєш подвигами побратимів.
Зрада – коли наповнюєш серця людей негативом.
Зрада – коли втратив у людях надію та віру.
Зрада – коли війна стала зручніше за мир."
(Предательство – когда пренебрегаешь подвигами побратимов.
Предательство – когда наполняешь сердца людей негативом.
Предательство – когда утратил в людях надежду и веру.
Предательство – когда война стала удобнее мира. - ред)
Неудивительно, что шквал негодования обрушился на Бабкина из всех центральных СМИ Украины (хотя это утверждение – более, чем сомнительно: с легкой руки президента Владимира Зеленского на Украине все СМИ централизованы, причесаны, подконтрольны Офису президента и послушны).
Публикуют негативные комментарии (совсем уж оскорбительные цитировать не будем, но по сути):
"Украинцы не ищут зраду, украинцы отстаивают ценности. Украинцы владеют инструментом гражданского контроля и влияния. И это работает"
"Сергей, я была большой вашей поклонницей. Как 5'nizza, так и сольного творчества. При всем уважение, но вы вообще не понимаете реальности, в которой живут украинцы. Время единения с русскими на любых уровнях закончилось. Время проявлять толерантность ко всему русскому закончилось. Вы или это принимаете, или просто вредите украинцам. Очень жаль, что вы выбрали последнее."
"Зрада – это писать в песнях о вышиванках и сале, до сих пор думая, что именно они являются признаком украинскости"
Публикации "24 канала", "УНИАНа", "Укринформа" – однозначны. Во всех Бабкин осуждается, только некоторые опубликовали и альтернативную точку зрения его аудитории, а тем временем, первые несколько комментариев в YouTube (после краткого "какая разница стиль"):
"Согласна с каждым словом в этой песне. Немного наши дорогие украинцы заигрались в "зрадоньку" (зрада, ласково – ред.). Мне кажется, что просто уже у нас психологическая травма. Все много пережили за это время."
"Сергею респект! Достойно изобразил, увы, наши будни. А в названии песни описал ожидаемые отзывы ее выхода."
"Очень честная и искренняя песня. Это хорошо, это дает вдохновение другим не бояться выражать свои мысли за пределами марафона зе-рады"
И – цитата:
"Не має зради лише поважна Верховна Рада"
Ответить Бабкину, конечно же, пришлось. Спустя сутки после выхода песни он написал текст, в котором дал свою оценку: песня понравилась примерно трети аудитории, все остальные восприняли художественные образы и гиперболы за чистую монету – жаль. Написал он, и что ненавидит Россию, и что собирает деньги на ВСУ, и оправдался за то, что не на фронте, и за то, что выезжает, и вообще за все.
Но буквально сквозь строки длинного и эмоционального текста просачиваются отдельные фразы артиста:
"Выходит, больше объединяют не те песни, которые прославляют достижения и лучшие качества украинцев, а те, где можно найти предательство?.."
А в конце своей публикации он написал, что "глотая" сотни негативных комментариев, боялся увидеть те, что написаны военнослужащими, и увидел такой только один. Перед этим человеком Бабкин извинился, но добавил: положительных комментариев от военных было много.
Не столь важно, искренен ли музыкант в своем высказывании, или в оправдательном тексте, полном импульсивных срывов, или в любом другом своем поступке. Эта песня, и другие, те, что не продиктованы пропагандой – нужны украинскому обществу, как воздух, и отклик людей заметен. Они устали.
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