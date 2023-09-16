https://ukraina.ru/20230916/1049437807.html

"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны

"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны - 16.09.2023 Украина.ру

"Зеленскому не дадут уйти героем". Украинские эксперты о настоящем и грядущем своей страны

Украина может не выдержать войну на истощение, экономика страны дышит на ладан. Тем временем Россия к условиям санкций приспособилась и наращивает производство. Но знает ли об этом руководство Украины, получает ли оно достоверные данные, объективную аналитику, это большой вопрос.

2023-09-16T10:52

2023-09-16T10:52

2023-09-16T11:05

эксклюзив

сво

украина

россия

контрнаступление

экономика

политика

владимир зеленский

руслан бортник

андрей золотарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048435052_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_340f4d362b84afccec3d33182b6a3826.jpg.webp

Руководители в Киеве должны понимать, что в долгой войне Украина находится в уязвимом положении, считает украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко."Когда мы говорим, что мы уже победили, я так понимаю, что нам еще не понятно, что мы ведем войну на истощение, и что истощается Украина быстрее, чем Россия", - сказал он в ходе дискуссии на ютуб-канале политического эксперта Юрия Романенко. В доказательство привел экономические выкладки: например, профицит внешней торговли РФ в январе-августе 2023 года составил 72,6 млрд долларов, то есть в год - профицит в 100 млрд долларов – это чистая прибыль. Россия не истощится в ближайшее время, подчеркнул эксперт.Но важна не только экономика. По словам психолога, решения пока еще принимают люди, военные действия - это люди, борьбу за рынки тоже ведут люди и т.д. Поэтому можно предположить, что "большой рамкой этой войны будет рамка реакции на стресс человека, психологическая реакция". А стадии такой реакции известны. Сначала – шок, мобилизация и соответствующая реакция; затем стадия сопротивления; затем, если этот стресс продолжается достаточно долго, наступает стадия истощения, на котором возможности человеческого организма начинают падать.Украинцы сейчас находятся на стадии сопротивления и приближаются к стадии истощения, отметил психолог. По его словам, проблема в том, что Россия – не в этой точке, русские – в этапе мобилизации, в стране начался экономический рост, связанный с тем, что начали вливать средства в промышленность. В России сейчас выпускают новые виды вооружений, тот же "Ланцет", а украинские чиновники продолжают в это время "пилить" бюджетные средства.Украинское общество не было готово к развернувшимся событиям, квази-патриотическая риторика вытеснила реальную подготовку к войне, сказал Дмитрий Пастернак-Таранушенко. Он добавил, что ему даже "жутковато смотреть, чем кормят - как аналитикой – с экранов зрителей в Украине".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев, комментируя на ютуб-канале Ukrlife.TV высказывание Блинкена о целях США в украинском конфликте, напомнил о Колумбии, где 30 лет продолжалась война, которая "являлась оправданием того, что США де факто брали под контроль политическую, экономическую жизнь, время от времени то увеличивая военную помощь правительству Колумбии, то ее сокращая и требуя переговоры".По его словам, и Украина год назад попались "на эту уловку с ленд-лизом", однако, судя по всему, стратегические задачи Банковой и Генштаба ВСУ - "они не тождественны тем стратегическим задачам, которые видятся в Вашингтоне".Эксперт отметил, что август этого года стал первым месяцем, когда Украина не получила макрофинансовой помощи, до сих пор такая помощь составляла ежемесячно порядка 45 млрд гривен - что "до нынешнего момента позволяет худо-бедно, но сводить концы с концами".Не было в августе и сколько-нибудь серьезных поставок вооружений Украине, продолжил Золотарев. По его мнению, это не очень хороший сигнал, судя по всему, Киев будут склонять к более компромиссной позиции относительно возможности переговоров и перемирия, "постановки войны на паузу".Политтехнолог пояснил, что мирное урегулирование сейчас невозможно, но команда демократов в США "не настроена идти на выборы с багажом войны в активной фазе", поскольку для республиканцев это станет удобной темой для критики кандидатов в президенты от Демпартии — пока сложно сказать, кто это будет.По словам Золотарева, очевидно, что украинские власти обещали американцам успешное контрнаступление на юге, обещали какие-то результаты, однако - "этих результатов достичь не удалось". Удастся ли за оставшийся месяц? "Даже оптимисты говорят, что это 50 на 50".Эксперт отметил, что нельзя исключать кадровых перестановок в украинских верхах. "Очевидно, что США хотят взять внутриполитическую и экономическую, и политическую, и военную ситуацию под более плотный контроль", - сказал он, напомнив о судьбе главы МО Украины Резникова, который очень быстро превратился в предельно токсичную фигуру. Напомнил Золотарев и о появившейся еще в апреле статье в "Украинской правде", в которой "на Зеленского вешалась неподготовленность страны к войне и т.д."."Какой из этого вывод? Очевидно, западные партнеры не дадут Зеленскому уйти героем", - предположил политтехнолог. По его мнению, партнеры будут искать более понятную им фигуру, при этом не обязательно это произойдет путем выборов.Вполне возможно, что в Вашингтоне сочтут нужным вернуть Украину от нынешнего состояния фактически супер-президентской республики, к республике парламентско-президентской, когда главной фигурой является премьер, опирающийся на парламентское большинство. Такое переформатирование политического пространства американские партнеры Киева будут продвигать вкупе с постановкой войны на паузу, считает Золотарев.Если будет пауза, могут быть и выборы. Что до самой этой паузы-заморозки, то, по мнению эксперта, "заморозка будет в пользу Кремля", поскольку никакого прорыва в ходе контрнаступления ВСУ не смогли совершить.Доцент кафедры психологии Киевского национального университета, экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько в эфире ютуб-канала Politeka тоже отметил, что у Украины сейчас есть серьезные проблемы и с контрнаступлением, и с обороной. По его словам, удары ВСУ по Севастополю — это тактически удачные операции, но о стратегическом переломе в пользу Киева говорить не приходится.Эксперт отметил, что вранье про скорую победу уже в 2023 году сыграло с Киевом злую шутку, в этих условиях никто не решился строить линии обороны — зачем, если ВСУ только победоносно наступают?Никакой длительной войны — ни десять лет, ни пять - Украина не выдержит, считает Зеленько. Он напомнил, что падение украинской экономики "произошло в три раза", страна лишилась почти всей энергетики, треть территории заминирована, морские порты не могут функционировать, Запад через Украину с Россией больше не торгует.При этом вся территория страны простреливается. Киев хорошо защищен, а вот Харьков – нет, значит, там невозможно наладить производство танков. Тем временем Россия наладила производство Т-80 на Урале, это харьковская разработка, и эти танки намного превосходят "Леопарды", подчеркнул экс-разведчик.Что же дальше? Реален ли для Украины "корейский" сценарий? Если он реализуется, то это может быть раздел Украины по Днепру, считает украинский политолог Руслан Бортник."Потенциальная угроза для всего Левобережья Украины. То есть, "корейский сценарий", с точки зрения российских экспертов, – это Левобережная Украина. То есть, это не параллель, это река. Если Корея разделена по параллели, то нас они готовы делить по реке. Вся Левобережная Украина – более опасным я считаю направление, прежде всего, Сумское, чуть меньше вероятность – Черниговское", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту.Напомним, ранее в Киеве достаточно резко реагировали на заявления о возможности заморозки конфликта и раздела страны по "корейскому" сценарию (заморозки конфликта без подписания мирного договора – Ред.). Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в мае этого года заявлял, что "в реальной повестке дня таких сценариев нет, ни в каких кабинетах они не обсуждаются".Но если говорить не только о киевских кабинетах, то картина меняется. По информации издания Politico (майская публикация), в разных американских ведомствах и в Белом доме аналитиками будто бы рассматриваются некие варианты долгосрочного замораживания войны на Украине, в том числе обсуждается вопрос о том, где в таком случае могут пройти линии разграничения.

https://ukraina.ru/20230915/1049406717.html

https://ukraina.ru/20230914/1049382022.html

https://ukraina.ru/20230814/1048643941.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, контрнаступление, экономика, политика, владимир зеленский, руслан бортник, андрей золотарев