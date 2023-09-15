https://ukraina.ru/20230915/1049436531.html

Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР

Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР - 15.09.2023 Украина.ру

Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР

В центре внимания лидеров Союзного государства Украина, Азия и Африка

2023-09-15T13:47

2023-09-15T13:47

2023-09-15T13:50

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Президент Владимир Путин проинформировал прибывшего в РФ с рабочим визитом белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на Украине, итогах переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил перспективы многостороннего сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.Путин рассказал Лукашенко о состоявшихся накануне переговорах с находящимся в России с официальным визитом северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также сообщил о намерении пообщаться с белорусским лидером "по нашему самому острому вопросу - по ситуации на украинском направлении"."Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил в ответ Лукашенко.По мнению белорусского лидера, есть перспективы сотрудничества со странами Африки. Поводом стал визит в Белоруссию президента Экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко охарактеризовал так: "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению"."Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, - сказал Лукашенко российскому лидеру. - Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее".

https://ukraina.ru/20230915/1049434813.html

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новости, белоруссия, россия, союзное государство, кндр, ким чен ын, лукашенко, владимир путин, внешняя политика