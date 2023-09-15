https://ukraina.ru/20230915/1049436531.html
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
В центре внимания лидеров Союзного государства Украина, Азия и Африка
2023-09-15T13:47
2023-09-15T13:47
2023-09-15T13:50
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Президент Владимир Путин проинформировал прибывшего в РФ с рабочим визитом белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на Украине, итогах переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил перспективы многостороннего сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.Путин рассказал Лукашенко о состоявшихся накануне переговорах с находящимся в России с официальным визитом северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также сообщил о намерении пообщаться с белорусским лидером "по нашему самому острому вопросу - по ситуации на украинском направлении"."Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил в ответ Лукашенко.По мнению белорусского лидера, есть перспективы сотрудничества со странами Африки. Поводом стал визит в Белоруссию президента Экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко охарактеризовал так: "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению"."Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, - сказал Лукашенко российскому лидеру. - Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее".
https://ukraina.ru/20230915/1049434813.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, россия, союзное государство, кндр, ким чен ын, лукашенко, владимир путин, внешняя политика
Новости, Белоруссия, Россия, Союзное государство, КНДР, Ким Чен Ын, Лукашенко, Владимир Путин, внешняя политика
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
13:47 15.09.2023 (обновлено: 13:50 15.09.2023)
В центре внимания лидеров Союзного государства Украина, Азия и Африка
Президент Владимир Путин проинформировал прибывшего в РФ с рабочим визитом белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на Украине, итогах переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил перспективы многостороннего сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.
Путин рассказал Лукашенко о состоявшихся накануне переговорах с находящимся в России с официальным визитом северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также сообщил о намерении пообщаться с белорусским лидером "по нашему самому острому вопросу - по ситуации на украинском направлении".
"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил в ответ Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, есть перспективы сотрудничества со странами Африки. Поводом стал визит в Белоруссию президента Экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко охарактеризовал так: "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению".
"Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, - сказал Лукашенко российскому лидеру. - Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее".