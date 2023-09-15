Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
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Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР - 15.09.2023 Украина.ру
Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
В центре внимания лидеров Союзного государства Украина, Азия и Африка
2023-09-15T13:47
2023-09-15T13:50
новости
белоруссия
россия
союзное государство
кндр
ким чен ын
лукашенко
владимир путин
внешняя политика
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Президент Владимир Путин проинформировал прибывшего в РФ с рабочим визитом белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на Украине, итогах переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил перспективы многостороннего сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.Путин рассказал Лукашенко о состоявшихся накануне переговорах с находящимся в России с официальным визитом северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также сообщил о намерении пообщаться с белорусским лидером "по нашему самому острому вопросу - по ситуации на украинском направлении"."Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил в ответ Лукашенко.По мнению белорусского лидера, есть перспективы сотрудничества со странами Африки. Поводом стал визит в Белоруссию президента Экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко охарактеризовал так: "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению"."Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, - сказал Лукашенко российскому лидеру. - Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее".
https://ukraina.ru/20230915/1049434813.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белоруссия, россия, союзное государство, кндр, ким чен ын, лукашенко, владимир путин, внешняя политика
Новости, Белоруссия, Россия, Союзное государство, КНДР, Ким Чен Ын, Лукашенко, Владимир Путин, внешняя политика

Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР

13:47 15.09.2023 (обновлено: 13:50 15.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В центре внимания лидеров Союзного государства Украина, Азия и Африка
Президент Владимир Путин проинформировал прибывшего в РФ с рабочим визитом белорусского лидера Александра Лукашенко о ситуации на Украине, итогах переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и обсудил перспективы многостороннего сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщают пресс-службы президентов России и Белоруссии.
Путин рассказал Лукашенко о состоявшихся накануне переговорах с находящимся в России с официальным визитом северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Он также сообщил о намерении пообщаться с белорусским лидером "по нашему самому острому вопросу - по ситуации на украинском направлении".
"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия... Знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. С учетом тех проблем, которые существуют", - заявил в ответ Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, есть перспективы сотрудничества со странами Африки. Поводом стал визит в Белоруссию президента Экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко охарактеризовал так: "Очень известный человек. И продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению".
"Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы. А они все накапливаются и накапливаются. Поэтому есть необходимость вовремя и посоветоваться, - сказал Лукашенко российскому лидеру. - Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться и обсудить действия на будущее".
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
13:07
Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкцийСША всё пытаются решить с позиции силы или с помощью санкций, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
 
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Заголовок открываемого материала
14:03"Не сенсация": Песков объяснил, почему Путин встретился с главой КНДР
13:47Лукашенко предложил Путину "подумать о сотрудничестве на троих" с КНДР
13:23Массовые гуляния и угроза военной провокации. В Умани встречают иудейский Новый год
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