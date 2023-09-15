Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций - 15.09.2023 Украина.ру
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Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций
Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций - 15.09.2023 Украина.ру
Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций
США всё пытаются решить с позиции силы или с помощью санкций, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
2023-09-15T13:07
2023-09-15T13:13
новости
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переговоры
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танго
владимир путин
александр лукашенко
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Журналист попросил российского лидера прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия отказывается от мирных переговоров, а США и Украина "станцуют своё танго".Президент России напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, поэтому вторая сторона, если хочет этого, пусть скажет об этом прямо.О танго говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Весной 2017 года издание Politico написало, что на неформальном обеде глав МИД стран НАТО Рекс Тиллерсон, будучи американским госсекретарём, в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счёт этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".Комментируя эту статью, министр иностранных дел РФ, сказал: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".
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новости, россия, сша, переговоры, украина, танго, владимир путин, александр лукашенко
Новости, Россия, США, переговоры, Украина, танго, Владимир Путин, Александр Лукашенко

Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций

13:07 15.09.2023 (обновлено: 13:13 15.09.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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США всё пытаются решить с позиции силы или с помощью санкций, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Журналист попросил российского лидера прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия отказывается от мирных переговоров, а США и Украина "станцуют своё танго".
"Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать, конечно, танго - замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но США все пытаются решать с позиции силы или с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением ее. Они сами пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или просто не хотят", - ответил Путин.
Президент России напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, поэтому вторая сторона, если хочет этого, пусть скажет об этом прямо.
"Танго – это, конечно, хорошо. Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придётся барыню или в лучшем случае казачка", - добавил Путин.
О танго говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Весной 2017 года издание Politico написало, что на неформальном обеде глав МИД стран НАТО Рекс Тиллерсон, будучи американским госсекретарём, в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счёт этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".
Комментируя эту статью, министр иностранных дел РФ, сказал: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
12:19
Лавров: "все мячи" переговоров на стороне КиеваРоссия готова реагировать на "все серьезные инициативы" по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась, но "все мячи" по организации переговоров сейчас на стороне Киева. Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров
 
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