https://ukraina.ru/20230915/1049434813.html

Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций

Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций - 15.09.2023 Украина.ру

Путин: Американцы не умеют танцевать танго, всё решают с помощью силы и санкций

США всё пытаются решить с позиции силы или с помощью санкций, заявил 15 сентября президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

2023-09-15T13:07

2023-09-15T13:07

2023-09-15T13:13

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Журналист попросил российского лидера прокомментировать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия отказывается от мирных переговоров, а США и Украина "станцуют своё танго".Президент России напомнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, поэтому вторая сторона, если хочет этого, пусть скажет об этом прямо.О танго говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Весной 2017 года издание Politico написало, что на неформальном обеде глав МИД стран НАТО Рекс Тиллерсон, будучи американским госсекретарём, в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и "вы даже можете что-то выиграть за счёт этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено".Комментируя эту статью, министр иностранных дел РФ, сказал: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".

https://ukraina.ru/20230915/1049432417.html

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новости, россия, сша, переговоры, украина, танго, владимир путин, александр лукашенко