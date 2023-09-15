Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева - 15.09.2023 Украина.ру
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Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева
Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева - 15.09.2023 Украина.ру
Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева
Россия готова реагировать на "все серьезные инициативы" по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась, но "все мячи" по организации переговоров сейчас на стороне Киева. Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров
2023-09-15T12:19
2023-09-15T12:33
новости
сергей лавров
переговоры
россия
украина
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"Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал Лавров.Однако позиция Российской Федерации, подчеркнул он, остается неизменной: Москва готова к переговорам и рассмотрит "все серьезные инициативы", в том числе представители РФ готовы встретиться с посланником Ватикана по Украине.Между тем, подчеркнул Лавров, "все мячи" по организации переговоров России и Украины сейчас находятся на стороне Киева.В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".А в конце месяца член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".
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новости, сергей лавров, переговоры, россия, украина
Новости, Сергей Лавров, переговоры, Россия, Украина

Лавров: "все мячи" переговоров на стороне Киева

12:19 15.09.2023 (обновлено: 12:33 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия готова реагировать на "все серьезные инициативы" по российско-украинскому урегулированию, эта позиция не менялась, но "все мячи" по организации переговоров сейчас на стороне Киева. Такое заявление 15 сентября на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров
"Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову", - сказал Лавров.
Однако позиция Российской Федерации, подчеркнул он, остается неизменной: Москва готова к переговорам и рассмотрит "все серьезные инициативы", в том числе представители РФ готовы встретиться с посланником Ватикана по Украине.
Между тем, подчеркнул Лавров, "все мячи" по организации переговоров России и Украины сейчас находятся на стороне Киева.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к переговорам, однако в Киеве меняли свое решение по этому поводу чуть ли не каждый день, пока Зеленский не издал указ, в котором сам себе законодательно запретил диалог с Россией.
На сегодняшний день Киев настаивает на "формуле мира Зеленского", которая состоит из 10-ти пунктов, главный - возвращение Украине границ 1991 года.
Однако, констатировал спикер Совфеда РФ Константин Косачев, упорное требование российской капитуляции в очередной раз подтверждает факт неготовности Киева к мирным переговорам.
Между тем, на Западе все чаще констатируют, что логичным следствием провала контрнаступления, очевидно, должны стать переговоры.
Так, в середине августа директор офиса генсека НАТО Стиан Енссен заявил, что "решением для Украины может стать отказ от территорий и получение членства в НАТО".
А в конце месяца член палаты представителей Конгресса США, ранее активный сторонник помощи Украине Эндрю Харрис и вовсе призвал прекратить дотации Киеву, заявив, что "пришло время для реалистичного призыва к мирным переговорам".
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 12:06
Если в США считают, что Украина готова к переговорам, пусть Киев отменят запрет на них - ПутинЕсли в США считают, что Украина готова к переговорам, пускай отменят официальный запрет на них, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 12 сентября
 
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