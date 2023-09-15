https://ukraina.ru/20230915/1049424085.html
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона - 15.09.2023 Украина.ру
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X
2023-09-15T07:40
2023-09-15T07:40
2023-09-15T07:58
контрнаступление
новости
украина
пентагон
провал
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По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, новости, украина, пентагон, провал
контрнаступление, Новости, Украина, Пентагон, провал
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
07:40 15.09.2023 (обновлено: 07:58 15.09.2023)
Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X
По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.