Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона - 15.09.2023 Украина.ру
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Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона - 15.09.2023 Украина.ру
Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона
Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X
2023-09-15T07:40
2023-09-15T07:58
контрнаступление
новости
украина
пентагон
провал
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По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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контрнаступление, новости, украина, пентагон, провал
контрнаступление, Новости, Украина, Пентагон, провал

Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона

07:40 15.09.2023 (обновлено: 07:58 15.09.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X
По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".
Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Зеленский
11 сентября, 16:59
"У нас не будет счастливого конца": Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN открыто признал, что счастливого конца для Украины не будет. Материал опубликован 11 сентября
 
контрнаступлениеНовостиУкраинаПентагонпровал
 
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