https://ukraina.ru/20230915/1049424085.html

Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона

Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона - 15.09.2023 Украина.ру

Украинское контрнаступление потерпело полный провал - бывший советник Пентагона

Проводимое Украиной контрнаступление потерпело полный провал. Таким мнением поделился 14 сентября бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X

2023-09-15T07:40

2023-09-15T07:40

2023-09-15T07:58

контрнаступление

новости

украина

пентагон

провал

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По его словам, председатель комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, ранее открыто признававший, что темпы наступления украинских войск идут медленнее, чем ожидалось, также является "политической марионеткой" и "мошенником".Украинское контрнаступление началось в июне, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь подчеркивал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20230911/1049331226.html

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контрнаступление, новости, украина, пентагон, провал