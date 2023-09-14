https://ukraina.ru/20230914/1049410485.html

Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами

Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами - 14.09.2023 Украина.ру

Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами

Все находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-14T15:15

2023-09-14T15:15

2023-09-14T15:15

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С 10 утра 13 сентября Эстония ввели запрет на въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, поскольку они подпадают под санкции Евросоюза. В случае прибытия на погранпункт автомобиля с российскими номера владелец должен будет вернуться на нём в России или пересечь границу без него.Ляэнеметс заявил, что не может комментировать общую позицию правительства.По его словам, В Еврокомиссии считают, что автомобили с российскими номера нельзя выпускать из Европы, поскольку это можно расценить как перемещение находящихся под санкциями товаров.При этом, отметил Ляэнеметс, что у МВД Эстонии нет точных данных о том, сколько в стране находится автомобилей с российскими номерами.

https://ukraina.ru/20230913/1049375320.html

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новости, эстония, зарубежье, автомобили, номера, мвд эстонии