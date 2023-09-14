https://ukraina.ru/20230914/1049410485.html
Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами
Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами - 14.09.2023 Украина.ру
Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами
Все находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-14T15:15
2023-09-14T15:15
2023-09-14T15:15
новости
эстония
зарубежье
автомобили
номера
мвд эстонии
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С 10 утра 13 сентября Эстония ввели запрет на въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, поскольку они подпадают под санкции Евросоюза. В случае прибытия на погранпункт автомобиля с российскими номера владелец должен будет вернуться на нём в России или пересечь границу без него.Ляэнеметс заявил, что не может комментировать общую позицию правительства.По его словам, В Еврокомиссии считают, что автомобили с российскими номера нельзя выпускать из Европы, поскольку это можно расценить как перемещение находящихся под санкциями товаров.При этом, отметил Ляэнеметс, что у МВД Эстонии нет точных данных о том, сколько в стране находится автомобилей с российскими номерами.
https://ukraina.ru/20230913/1049375320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстония, зарубежье, автомобили, номера, мвд эстонии
Новости, Эстония, Зарубежье, автомобили, номера, МВД Эстонии
Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами
Все находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
С 10 утра 13 сентября Эстония ввели запрет на въезд в страну для автомобилей с российскими номерами, поскольку они подпадают под санкции Евросоюза. В случае прибытия на погранпункт автомобиля с российскими номера владелец должен будет вернуться на нём в России или пересечь границу без него.
Ляэнеметс заявил, что не может комментировать общую позицию правительства.
"Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили (с номерами РФ - ред.) необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?" - сказал Ляэнеметс.
По его словам, В Еврокомиссии считают, что автомобили с российскими номера нельзя выпускать из Европы, поскольку это можно расценить как перемещение находящихся под санкциями товаров.
При этом, отметил Ляэнеметс, что у МВД Эстонии нет точных данных о том, сколько в стране находится автомобилей с российскими номерами.