На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
© wikimapia.org
© wikimapia.org
В Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.
Каналы напоминают, что рядом с станцией метро находится самый большой на Украине памятников советскому солдату, который также планируют демонтировать.
На Украине повсеместно снимают советскую символику с памятников советской эпохи. Многие памятники сносят. Так в конце августа в западноукраинском городе Ровно снесли памятник неизвестному солдату.
Также власти Украины заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.