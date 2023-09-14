На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове - 14.09.2023 Украина.ру
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На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове - 14.09.2023 Украина.ру
На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове
В Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.
2023-09-14T14:00
2023-09-14T14:00
новости
украина
харьков
памятник
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Каналы напоминают, что рядом с станцией метро находится самый большой на Украине памятников советскому солдату, который также планируют демонтировать.На Украине повсеместно снимают советскую символику с памятников советской эпохи. Многие памятники сносят. Так в конце августа в западноукраинском городе Ровно снесли памятник неизвестному солдату.Также власти Украины заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.
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новости, украина, харьков, памятник
Новости, Украина, Харьков, памятник

На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове

14:00 14.09.2023
 
© wikimapia.org
© wikimapia.org
Читать в
В Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.
Каналы напоминают, что рядом с станцией метро находится самый большой на Украине памятников советскому солдату, который также планируют демонтировать.
На Украине повсеместно снимают советскую символику с памятников советской эпохи. Многие памятники сносят. Так в конце августа в западноукраинском городе Ровно снесли памятник неизвестному солдату.
Также власти Украины заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:33
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдатуЛучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
 
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