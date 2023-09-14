https://ukraina.ru/20230914/1049406394.html

На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове

На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове - 14.09.2023 Украина.ру

На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в Харькове

В Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:00

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Каналы напоминают, что рядом с станцией метро находится самый большой на Украине памятников советскому солдату, который также планируют демонтировать.На Украине повсеместно снимают советскую символику с памятников советской эпохи. Многие памятники сносят. Так в конце августа в западноукраинском городе Ровно снесли памятник неизвестному солдату.Также власти Украины заменили герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве на трезубец, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.

https://ukraina.ru/20230829/1049023384.html

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новости, украина, харьков, памятник