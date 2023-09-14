https://ukraina.ru/20230914/1049404393.html

Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post

Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post - 14.09.2023 Украина.ру

Маск передаст Пентагону контроль над частью Starlink - The Washington Post

Американский предприниматель Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине. Об этом 13 сентября сообщил его биограф Уолтер Айзексон в интервью Washington Post

2023-09-14T12:24

2023-09-14T12:24

2023-09-14T12:24

илон маск

крым

россия

новости

starlink

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По его словам, предприниматель решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink, услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.Первые спутники Starlink Маск запустил в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Спутник рассчитан на работу в течение трех с половиной лет. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах. Доступная скорость достигает 100 Мб/с, чего достаточно, например, для онлайн-игр и видеозвонков.Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. По данным NYT на июль этого года, было предоставлено более 42 тысячи терминалов.Маск попал в скандал, когда стало известно, что в прошлом году он отключил украинским военным доступ к интернету через спутниковую связь Starlink в районе Крыма, чтобы не дать им провести атаку на российский военно-морской флот, так как опасался ядерного удара Москвы в ответ.

https://ukraina.ru/20230913/1049381321.html

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илон маск, крым, россия, новости, starlink