https://ukraina.ru/20230914/1049395716.html

Нищета польского войска на границе с Белоруссией. Напуганы только местные жители

Нищета польского войска на границе с Белоруссией. Напуганы только местные жители - 14.09.2023 Украина.ру

Нищета польского войска на границе с Белоруссией. Напуганы только местные жители

Тысячи польских военных, которых из политических соображений перебросили на границу с Белоруссией, сталкиваются с ужасными условиями проживания и питания. Новыми соседями недовольны и местные жители.

2023-09-14T09:24

2023-09-14T09:24

2023-09-14T09:36

эксклюзив

польша

зарубежье

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О планах увеличить число польских военных в приграничных с Белоруссией районах министр обороны Польши Мариуш Блащак заговорил ещё в июле, сразу после того, как в белорусском городке Осиповичи неподалёку от Минска появилась тренировочная база группы "Вагнер". Поначалу речь шла о двух тысячах военнослужащих, которых должны были направить в специальную миссию поддержки Пограничной службы Польши.Однако 1 августа произошёл весьма досадный для Министерства обороны Польши инцидент, потребовавший быстрого и публичного реагирования: СМИ сообщили, что два белорусских боевых вертолета будто бы влетели в польское воздушное пространство у городка Беловежа.Первоначально и Минобороны, и армия отрицали этот факт, но позже оборонное ведомство заявило, что вертолеты из Белоруссии нарушили воздушное пространство Польши. На следующий день министр Блащак и премьер-министр Матеуш Моравецкий отправились на польско-белорусскую границу, и на месте заверили, что армия обеспечит эффективную защиту польских рубежей.Однако было понятно, что ситуация потребует более серьезных шагов, чем просто слова политиков, особенно в контексте избирательной кампании, в которой правящая партия "Право и Справедливость" (ПиС) представляет себя гарантом безопасности поляков. Кроме того, один из вопросов референдума, который пройдёт в Польше 15 октября вместе с парламентскими выборами, звучит "Поддерживаете ли вы снятие забора на границе между Польшей и Белоруссией?"12 августа Мариуш Блащак сообщил, что на границу Польши и Белоруссии будут срочно переброшены 10 тысяч польских военных: 4 тысячи в рамках упомянутой миссии поддержки пограничников, а 6 тысяч – в составе специально созданной Военной оперативной группы (ВОГ) "Подляшье". Эта группа, по словам Блащака, призвана решать сразу две задачи – как непосредственно обороны, так и обучения военных. Командиром ВОГ был назначен полковник Аркадиуш Миколайчик, который уже 15 августа получил чин генерал-майора.Создание нового подразделения сразу же вызвало ряд скандалов в военной среде. Во-первых, ВОГ "Подляшье" находится в прямом подчинении Главного командования Войска Польского, то есть генерал-полковника Веслава Кукулы, чьей "правой рукой" является Миколайчик. Таким обазом, группа выведена из подчинения Оперативного командования родов войск, которое обычно отвечает за непосредственное осуществление всех военных операций Войска Польского – к примеру, за упомянутую миссию поддержки Пограничной службы Польши.Однако с главой Оперативного командования, генерал-полковником Томашем Пётровским, у министра обороны открытый конфликт. Блащак обвинял Пётровского в упущениях при поиске российской ракеты, случайно залетевшей в Польшу в середине декабря прошлого года и найденной лишь через полгода случайным человеком, – хотя решение о прекращении поисков принял именно министр. Генерал Пётровский сохранил должность благодаря заступничеству президента Анджея Дуды, однако отношения военного с главой Минобороны остаются натянутыми.Во-вторых, было объявлено, что военные из ВОГ "Подляшье" получат дополнительные выплаты за участие в операции – в отличие от коллег, помогающих Пограничной службе, да и от самих пограничников. "Там также находятся Пограничная служба и полиция. То есть у нас будет две армии в разном статусе, а также конфликт между армией и другими службами", – заявлял в августе бывший заместитель министра обороны Польши Януш Земке.В-третьих, подчинённые генерала Миколайчика получили возможности "гибкого реагирования", аналогичные тем, которые имели польские военные в зарубежных миссиях. Они могут применять огнестрельное оружие "для отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу человека". Военные также будут использовать оружие, когда угрожает опасность их зданиям или в случае преследования вооруженных противников.В целом, по свидетельству самих военных, ВОГ "Подляшье", хотя и будет действовать в учебном режиме, организовано аналогично польским воинским контингентам (ПВК) в Ираке или Афганистане. "Мы уже сейчас шутим между собой, что создается ПВК "Граница" или ПВК "Белоруссия"", – сказал журналистам один из солдат, который сейчас служит под Беловежой.Наконец, главную обеспокоенность военных вызывала абсолютная неподготовленность переброски достаточно большого воинского контингента на новое место службы. Согласно процедурам, в таких случаях к месту предполагаемого размещения сначала выезжают планировщики, которые готовят подробный план действий и мер обеспечения войск. После них прибывают логисты и организуют размещение солдат, а также питание и ночлег. Лишь в конце на месте появляются сами военные.Но в данном случае всё было сделано наоборот. Это привело к ожидаемым последствиям, которые описал близкий к оппозиции популярный польский портал Onet.pl. Пространный материал "Нищета польского войска на границе с Белоруссией", опубликованный 13 сентября, стал весьма резонансным."Планировщики знали, что всё закончится именно так. Логистика всегда на первом месте. Но по приказу министра туда первыми отправились солдаты, чтобы исполнить его прихоть. Где этим людям спать, что им есть? Министр назначил дату, и армия должна прибыть. Сейчас всё точно так же, как и два года назад", – заявил журналистам высокопоставленный офицер.Имеется в виду ситуация в начале сентября 2021 года, когда в результате кризиса на польско-белорусской границе президент Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в приграничной зоне с Белоруссией. Тогда в рамках операции "Мощная Поддержка" Пограничную охрану поддерживали прикомандированные военные из Войска Польского и Войск территориальной обороны.В те дни в ходе журналистского расследования репортёры Onet.pl свободно перемещались не только по закрытой зоне, но и в местах дислокации армии. Их не останавливали, они заходили в палатки военных и перемещались между боевыми машинами. Журналистам даже удалось пообедать в месте дислокации армии. Теперь же, помимо отсутствия контроля над подразделениями, налицо ужасные условия проживания и питания польских военных на границе."Сейчас мы находимся в Кольно в составе тактической группы, присланной Министерством обороны. Все СМИ хвастаются, какие нам обеспечили хорошие условия, но, к сожалению, это не так. Еда ужасная, практически каждый солдат каждый день тратит свои личные деньги на покупку еды в супермаркете", – приводит Onet.pl письма военных с фотографиями еды. "Горячих обедов с 01.09 у нас нет. Пока еда консервированная, потому что кухня не работает" – пишут из другого подразделения на границе.При этом один из авторов материала, польский пропагандист Марчин Вырвал, который неоднократно готовил репортажи с линии боевого столкновения на Украине, подчёркнул, что видел там "хорошо укомплектованные кухни, где солдатам давали необходимое количество высококалорийной еды" – в отличие от мест дислокации польских военных на границе с Белоруссией. Но это далеко не все проблемы, с которыми они сталкиваются."У нас нет прачечной, чтобы постирать нашу форму, которая, учитывая жару и выполняемые задачи, через день пропитывается потом, и нам приходится стирать её вручную в ведрах и мисках, купленных самими солдатами. Есть прачечная на территории, но она не подключена, и нам не разрешают ею пользоваться. Поэтому мы едем в город, где платим 20 злотых за каждый килограмм белья", – пишут военные.Также есть проблемы с размещением войск. С самого начала прибытия армии в район границы с Белоруссией в социальных сетях циркулируют фотографии, свидетельствующие о том, что многие солдаты спят под открытым небом, некоторые – прямо на земле.Доходит и до курьёзных случаев. "Сегодня приезжал командир 12-й механизированной дивизии, так открыли контейнер с беговыми дорожками и тренажерами для занятий спортом, а так он всё время закрыт и не разрешен к использованию", – цитирует письма военных Onet.pl.Командование решило ответить асимметрично, назвав описанные выше проблемы "выходом из зоны комфорта". На сайте Министерства обороны Польши 13 сентября появилось разъяснение, что "военные ВОГ "Подляшье" проходят непрерывную, постоянную подготовку, чтобы иметь возможность действовать во враждебной среде, в сложных погодных и климатических условиях и на неизвестной местности", и одним из элементов обучения было так называемое проживание в неблагоприятном районе. Предполагалось, что они прослужат семь дней в условиях, максимально приближенных к военным. "В таких условиях питание осуществляется сухими пайками и на базе полевых кухонь", – сказано в сообщении."Впервые солдаты ВОГ "Подляшье" под моим командованием покинули свою зону комфорта. Мы проверяем себя, проверяем свою выносливость, психофизические способности, устойчивость к стрессу, разлуку с семьей в чрезвычайно тяжелых условиях", – цитирует сайт Минобороны Польши командира группы генерала Аркадиуша Миколайчика. "Мы также испытываем технику, необходимую для работы в полевых условиях. Это невозможно сделать в воинской части, в лабораторных условиях", – подчеркнул он, добавив, что "атмосфера и моральный дух среди солдат поднимают настроение и мотивируют". Правда, письма этих самых солдат журналистам Onet.pl свидетельствуют об обратном, но оппозиционное СМИ всегда можно обвинить в фальсификациях или даже в "работе на Кремль".Кстати, ещё одно польское оппозиционное издание, Gazeta Wyborcza, описало недовольство жителей села Дубичи Церковные. Во-первых, несколько десятков военных заняли под своё расположение спортивный зал сельской средней школы. Во-вторых, они устраивают марш-броски в окрестностях села, в балаклавах и с автоматическим оружием. "Эти марши разве что для того, чтобы нас запугать", – говорят жители села на польско-белорусской границе.Стоит отметить, что проблемы польских вооружённых формирований на границе с Белоруссией имеют глубокие исторические корни. Ровно сто лет назад, в 1923 году, СМИ Польши писали, что офицеры Пограничной полиции, направляемые в приграничье из глубин страны, относились к новому месту службы как к ссылке.Ситуацию ухудшали очень тяжелые условия жизни на постах: полицейские зачастую жили в сараях и землянках. Проверки показали, что пьянство и неповиновение были широко распространены на польских погранпостах, а полицейские пограничники часто пренебрегали своими обязанностями. Зафиксированы также были случаи их сотрудничества с контрабандистами и диверсантами.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230914/1049395076.html

https://ukraina.ru/20230913/1049368953.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, зарубежье