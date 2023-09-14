https://ukraina.ru/20230914/1049395076.html
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО - 14.09.2023 Украина.ру
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может. Таким мнением поделился 13 сентября президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, передает агентство РАР
2023-09-14T08:56
2023-09-14T08:56
2023-09-14T08:57
нато
украина
анджей дуда
польша
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_760c49b5af89e8c4165dbc2e152d53f5.jpg.webp
Он рассказал, что в преддверии саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс. "С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - сказал Дуда. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов: план для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
https://ukraina.ru/20230908/1049259983.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_201:0:2132:1448_1920x0_80_0_0_810db56e89a0da8c39f55951ccf1babd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, анджей дуда, польша, зарубежье, новости
НАТО, Украина, Анджей Дуда, Польша, Зарубежье, Новости
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
08:56 14.09.2023 (обновлено: 08:57 14.09.2023)
Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может. Таким мнением поделился 13 сентября президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, передает агентство РАР
Он рассказал, что в преддверии саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс.
"С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - сказал Дуда.
Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией.
"Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - отметил Дуда.
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов: план для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.