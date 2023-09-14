"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО - 14.09.2023 Украина.ру
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"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО - 14.09.2023 Украина.ру
"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО
Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может. Таким мнением поделился 13 сентября президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, передает агентство РАР
2023-09-14T08:56
2023-09-14T08:57
нато
украина
анджей дуда
польша
зарубежье
новости
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Он рассказал, что в преддверии саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс. "С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - сказал Дуда. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов: план для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
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нато, украина, анджей дуда, польша, зарубежье, новости
НАТО, Украина, Анджей Дуда, Польша, Зарубежье, Новости

"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО

08:56 14.09.2023 (обновлено: 08:57 14.09.2023)
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может. Таким мнением поделился 13 сентября президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, передает агентство РАР
Он рассказал, что в преддверии саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс.
"С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - сказал Дуда.
Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией.
"Поэтому было очевидно, что страны НАТО не согласятся", - отметил Дуда.
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов: план для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
Андрей Ермак
8 сентября, 12:36
Ермак: НАТО не будет мощным альянсом без УкраиныГлава офиса президента Украины Андрей Ермак убеждён, что Североатлантический альянс не будет мощным без Украины. Об этом он заявил во время выступления перед студентами киевских вузов.
 
НАТОУкраинаАнджей ДудаПольшаЗарубежьеНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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