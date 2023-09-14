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"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО

"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО - 14.09.2023 Украина.ру

"Речи быть не может": президент Польши о принятии Украины в НАТО

Речи о принятии Украины в НАТО на текущий момент быть не может. Таким мнением поделился 13 сентября президент Польши Анджей Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй, передает агентство РАР

2023-09-14T08:56

2023-09-14T08:56

2023-09-14T08:57

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Он рассказал, что в преддверии саммита НАТО, который проходил 11-12 июля в Вильнюсе, встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и говорил с ним о перспективе вступления Украины в Североатлантический альянс. "С самого начала мы, конечно, понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи", - сказал Дуда. Он пояснил, что принятие Украины в НАТО в данный момент означало бы вступление НАТО в войну с Россией. Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов: план для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.

https://ukraina.ru/20230908/1049259983.html

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нато, украина, анджей дуда, польша, зарубежье, новости