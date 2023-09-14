https://ukraina.ru/20230914/1049391310.html

Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю

Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю - 14.09.2023 Украина.ру

Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю

Командование ВСУ пытается оправдаться за провал так называемого контрнаступления, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-09-14T05:20

2023-09-14T05:20

2023-09-14T05:20

интервью

всу

резервы

севастополь

ракеты

пво

великобритания

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь на 13 сентября ВСУ запустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе и 3 безэкипажных катера по отряду кораблей Черноморского флота. Силами ПВО сбиты 7 крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. Но в результате ракетного удара повреждены два корабля — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24, которых у Киева почти не осталось.- Алексей Иванович, есть ли вероятность того, что удар был нанесен с самолетов F-16?- Возможность удара самолетами F-16 исключается. Удар был нанесен Су-24, их в распоряжении Киева осталось около десятка. Из них боеготовы- пять-шесть машин, но других нет и больше запускать крылатые ракеты воздушного базирования просто некому. Это от двух до шести бомбардировщиков, которые еще есть у ВСУ.- Чего добивается украинское командование, нанося такие удары?- Их так называемый контрнаступ валится, им надо каким-то образом оправдаться. Такие провокации будут усиливаться в дальнейшем. Они используют те небольшие резервы, которые еще есть в их распоряжении. В данном случае это крылатые ракеты Storm Shadow, у ВСУ осталось небольшое количество этих ракет, несколько десятков.- Может ли акватория Черного моря стать эпицентром текущего вооружённого конфликта?- Нет, потому что из всех причерноморских государств военно-морской флот есть только у России и Турции. Румынский и болгарский мы в расчет не берем, а натовские корабли в соответствии с конвенцией Монтрё не должны проходить в Черное море. Это может произойти только если Турция однозначно займет проамериканскую позицию.- Недавно британские СМИ сообщили, что королевские ВВС Великобритании берут под охрану украинские зерновозы. Как это обострит обстановку в Черном море?- Речь идет, видимо, об одном двух самолетах. А поскольку российские средства ПВО контролируют всю эту площадку не думаю, что британские самолеты будут залетать в нашу зону контроля.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20230913/1049354560.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, резервы, севастополь, ракеты, пво, великобритания