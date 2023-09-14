https://ukraina.ru/20230914/1049391310.html
Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю
Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю - 14.09.2023 Украина.ру
Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю
Командование ВСУ пытается оправдаться за провал так называемого контрнаступления, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-09-14T05:20
2023-09-14T05:20
2023-09-14T05:20
интервью
всу
резервы
севастополь
ракеты
пво
великобритания
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В ночь на 13 сентября ВСУ запустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе и 3 безэкипажных катера по отряду кораблей Черноморского флота. Силами ПВО сбиты 7 крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. Но в результате ракетного удара повреждены два корабля — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24, которых у Киева почти не осталось.- Алексей Иванович, есть ли вероятность того, что удар был нанесен с самолетов F-16?- Возможность удара самолетами F-16 исключается. Удар был нанесен Су-24, их в распоряжении Киева осталось около десятка. Из них боеготовы- пять-шесть машин, но других нет и больше запускать крылатые ракеты воздушного базирования просто некому. Это от двух до шести бомбардировщиков, которые еще есть у ВСУ.- Чего добивается украинское командование, нанося такие удары?- Их так называемый контрнаступ валится, им надо каким-то образом оправдаться. Такие провокации будут усиливаться в дальнейшем. Они используют те небольшие резервы, которые еще есть в их распоряжении. В данном случае это крылатые ракеты Storm Shadow, у ВСУ осталось небольшое количество этих ракет, несколько десятков.- Может ли акватория Черного моря стать эпицентром текущего вооружённого конфликта?- Нет, потому что из всех причерноморских государств военно-морской флот есть только у России и Турции. Румынский и болгарский мы в расчет не берем, а натовские корабли в соответствии с конвенцией Монтрё не должны проходить в Черное море. Это может произойти только если Турция однозначно займет проамериканскую позицию.- Недавно британские СМИ сообщили, что королевские ВВС Великобритании берут под охрану украинские зерновозы. Как это обострит обстановку в Черном море?- Речь идет, видимо, об одном двух самолетах. А поскольку российские средства ПВО контролируют всю эту площадку не думаю, что британские самолеты будут залетать в нашу зону контроля.
https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html
https://ukraina.ru/20230913/1049354560.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, всу, резервы, севастополь, ракеты, пво, великобритания
Интервью, ВСУ, резервы, Севастополь, ракеты, ПВО, Великобритания
Алексей Подберезкин: ВСУ наскребли последние резервы для удара по Севастополю
Командование ВСУ пытается оправдаться за провал так называемого контрнаступления, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В ночь на 13 сентября ВСУ запустили 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу в Севастополе и 3 безэкипажных катера по отряду кораблей Черноморского флота.
Силами ПВО сбиты 7 крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. Но в результате ракетного удара повреждены два корабля — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, для подобной атаки требуется минимум пять боевых самолётов типа Су-24, которых у Киева почти не осталось.
- Алексей Иванович, есть ли вероятность того, что удар был нанесен с самолетов F-16?
- Возможность удара самолетами F-16 исключается. Удар был нанесен Су-24, их в распоряжении Киева осталось около десятка. Из них боеготовы- пять-шесть машин, но других нет и больше запускать крылатые ракеты воздушного базирования просто некому. Это от двух до шести бомбардировщиков, которые еще есть у ВСУ.
- Чего добивается украинское командование, нанося такие удары?
- Их так называемый контрнаступ валится, им надо каким-то образом оправдаться. Такие провокации будут усиливаться в дальнейшем. Они используют те небольшие резервы, которые еще есть в их распоряжении. В данном случае это крылатые ракеты Storm Shadow, у ВСУ осталось небольшое количество этих ракет, несколько десятков.
- Может ли акватория Черного моря стать эпицентром текущего вооружённого конфликта?
- Нет, потому что из всех причерноморских государств военно-морской флот есть только у России и Турции. Румынский и болгарский мы в расчет не берем, а натовские корабли в соответствии с конвенцией Монтрё не должны проходить в Черное море. Это может произойти только если Турция однозначно займет проамериканскую позицию.
- Недавно британские СМИ сообщили, что королевские ВВС Великобритании берут под охрану украинские зерновозы. Как это обострит обстановку в Черном море?
- Речь идет, видимо, об одном двух самолетах. А поскольку российские средства ПВО контролируют всю эту площадку не думаю, что британские самолеты будут залетать в нашу зону контроля.