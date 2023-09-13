Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами - 13.09.2023 Украина.ру
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Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами
Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами - 13.09.2023 Украина.ру
Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами
С 10 утра 13 сентября Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил ERR со ссылкой на МВД республики
2023-09-13T10:24
2023-09-13T10:38
новости
эстония
россия
запрет
въезд
номера
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Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс уточнил, что сделано согласно соответствующей директиве Еврокомиссии."Пора отвечать прибалтийским странам адекватно", "У них там Панин...", "А и нечего нам там делать", "Закрыть погранпереходы. Совсем. И пусть свои шпроты сами жуют", "Так они ж давно въезд русским запретили. Что теперь-то хотят сказать?" - отреагировали пользователи сети.За последнее время Таллин сделал целый ряд недружественных шагов в отношении Москвы. Так, в августе прошлого года Эстония в компании Латвии, Литвы и Польши запретила россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз.В январе 2023-го Таллин отправил под арест российские счета на сумму в €20 миллионов, обещая передать эти средства Киеву. Параллельно Эстония сократила российское диппредставительство, на что Россия ответила зеркально.А недавно стало известно, что попытки Таллина навредить русским, приводят к совершенно "неожиданным" для властей страны результатам. Речь, например, о плачевном положении госконцерна эстонских железнодорожных предприятий Operail. Компания потеряла 83% объема грузов из-за антироссийских санкций. Однако даже в этих обстоятельствах Таллин продолжает помогать Украине.
https://ukraina.ru/20230905/1049182275.html
https://ukraina.ru/20230912/1049365173.html
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новости, эстония, россия, запрет, въезд, номера
Новости, Эстония, Россия, запрет, въезд, номера

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

10:24 13.09.2023 (обновлено: 10:38 13.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВыдача новых номерных знаков в Симферополе
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
С 10 утра 13 сентября Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил ERR со ссылкой на МВД республики
Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс уточнил, что сделано согласно соответствующей директиве Еврокомиссии.
"Пора отвечать прибалтийским странам адекватно", "У них там Панин...", "А и нечего нам там делать", "Закрыть погранпереходы. Совсем. И пусть свои шпроты сами жуют", "Так они ж давно въезд русским запретили. Что теперь-то хотят сказать?" - отреагировали пользователи сети.
За последнее время Таллин сделал целый ряд недружественных шагов в отношении Москвы. Так, в августе прошлого года Эстония в компании Латвии, Литвы и Польши запретила россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз.
В январе 2023-го Таллин отправил под арест российские счета на сумму в €20 миллионов, обещая передать эти средства Киеву. Параллельно Эстония сократила российское диппредставительство, на что Россия ответила зеркально.
А недавно стало известно, что попытки Таллина навредить русским, приводят к совершенно "неожиданным" для властей страны результатам. Речь, например, о плачевном положении госконцерна эстонских железнодорожных предприятий Operail. Компания потеряла 83% объема грузов из-за антироссийских санкций. Однако даже в этих обстоятельствах Таллин продолжает помогать Украине.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 15:41
Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемамиГосконцерн эстонских железнодорожных предприятий Operail потерял 83% объема грузов и остался в прогнозируемом убытке в первом полугодии этого года. Причиной такого положения дел стали антироссийские санкции, введенные властями страны и руководством компании. Сообщение об этом появилось на днях на сайте Operail
Деревня Санта-Клауса в Рованиеми - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вчера, 17:20
ВВС: Эстония моет всушников "из исторического сочувствия"Эстонцы отправляют на украинский фронт свои мобильные сауны, потому что сами были в "оккупации" Советского Союза. Статью с таким посылом 12 сентября опубликовало британское издание ВВС
 
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