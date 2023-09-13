https://ukraina.ru/20230913/1049375320.html

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами - 13.09.2023 Украина.ру

Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами

С 10 утра 13 сентября Эстония запретила въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил ERR со ссылкой на МВД республики

2023-09-13T10:24

2023-09-13T10:24

2023-09-13T10:38

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Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс уточнил, что сделано согласно соответствующей директиве Еврокомиссии."Пора отвечать прибалтийским странам адекватно", "У них там Панин...", "А и нечего нам там делать", "Закрыть погранпереходы. Совсем. И пусть свои шпроты сами жуют", "Так они ж давно въезд русским запретили. Что теперь-то хотят сказать?" - отреагировали пользователи сети.За последнее время Таллин сделал целый ряд недружественных шагов в отношении Москвы. Так, в августе прошлого года Эстония в компании Латвии, Литвы и Польши запретила россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз.В январе 2023-го Таллин отправил под арест российские счета на сумму в €20 миллионов, обещая передать эти средства Киеву. Параллельно Эстония сократила российское диппредставительство, на что Россия ответила зеркально.А недавно стало известно, что попытки Таллина навредить русским, приводят к совершенно "неожиданным" для властей страны результатам. Речь, например, о плачевном положении госконцерна эстонских железнодорожных предприятий Operail. Компания потеряла 83% объема грузов из-за антироссийских санкций. Однако даже в этих обстоятельствах Таллин продолжает помогать Украине.

https://ukraina.ru/20230905/1049182275.html

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новости, эстония, россия, запрет, въезд, номера