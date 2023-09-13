https://ukraina.ru/20230913/1049365787.html

Петр Скоробогатый: Россия продолжит "комфортно" выбивать ВСУ, чтобы поставить Запад перед тяжелым выбором

Петр Скоробогатый: Россия продолжит "комфортно" выбивать ВСУ, чтобы поставить Запад перед тяжелым выбором - 13.09.2023 Украина.ру

Петр Скоробогатый: Россия продолжит "комфортно" выбивать ВСУ, чтобы поставить Запад перед тяжелым выбором

Все стороны украинского конфликта продолжат подготовку к военной кампании следующего года. Но не в интенсивном режиме. Пока форточка для мирного диалога... Украина.ру, 13.09.2023

2023-09-13T03:50

2023-09-13T03:50

2023-09-13T03:58

интервью

всу

россия

запад

сво

польша

южная корея

кндр

оружие

владимир путин

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Все стороны украинского конфликта продолжат подготовку к военной кампании следующего года. Но не в интенсивном режиме. Пока форточка для мирного диалога остается, считает редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр СкоробогатыйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цель "контрнаступа", на который Украину толкали ее западные кураторы, состоял в том, чтобы "по-максимуму отгрызть" кусок территории, а затем начать переговоры, дабы выиграть время для восполнения людских и материальных ресурсов.- Петр, почему президент именно сейчас озвучил этот замысел противника, о котором мы говорили уже давно?- Это действительно важное заявление.Все мы находимся в представлении о том, что сейчас начнется новая фаза украинского конфликта. Она будет либо связана с переходом в зимнюю или весеннюю кампанию, либо стороны проявят интерес к переговорам. И эти слова Путина говорят о том, что Россия не согласна просто так выходить на мирные переговоры ради заморозки конфликта по корейскому сценарию.Владимир Путин четко дал понять, что Россия будет выдвигать требования, которые не менялись с начала СВО. Это вопросы геополитических нюансов, система безопасности в Европе, национальные интересы России и продвижение НАТО на восток. Мы не будем замораживать конфликт ради того, чтобы Украина получила время для восстановления боеспособности.Повторюсь, это симптоматичное заявление президента.До сих пор стороны принципиальных шагов для начала мирного диалога не предпринимали. Стороны пока только осмысливают итог "контрнаступа". Не в том смысле, что он провалился, а с точки зрения перспектив новой кампании. Украине и Западу придется не просто обновить вооруженные силы и компенсировать потери за минувшие годы, но и нарастить пакет военной помощи, если они хотят достичь хоть каких-то результатов. Речь пойдет об очень серьезных денежных суммах и вооружениях.Я не знаю, есть ли сейчас они на Западе. Запасы советского вооружения исчерпались. Им надо думать о том, чем же накачать Украину, если грядущее наступление будет.Как бы там ни было, стороны адаптируются к новой ситуации и повышают ставки перед грядущими переговорами, показывая те границы, которые они в ходе переговоров ни в коем случае не перейдут. Украина занимает более жесткую позицию. Она пытается выторговать у Запада продолжать конфликт. Вся судьба украинской элиты напрямую зависит от этой войны. Потому что как только будет хотя бы первое перемирие, к Зеленскому будет масса вопросов о том, стоило ли вообще втягиваться в эту войну.К Западу тоже будет масса вопросов о том, почему он давал Украине дозированную помощь и сознательно не смог обеспечить решающего перевеса.Задачи России тоже понятны. Мы должны достичь тех целей, которые были перед началом СВО, а также освободить новые территории, ставшие частью РФ.- Вы сказали про Зеленского. Можем ли мы считать победой уже тот факт, что Украина отменит указ, по которому никакие переговоры с Россией невозможны?- Нет. Это только один из шагов навстречу грядущим переговорам. Мы же понимаем, что не с Зеленским нужно разговаривать России. А западные страны как раз делают все, чтобы остаться в стороне от переговорного процесса.Когда вы слышите от западных политиков фразу: "Украина должна сама определить точку окончания конфликта", вы должны понимать, что это стратегия: "Моя хата с краю. Мы только даем оружие, но мы не участвуем в конфликте". Потому что Запад действительно не хочет становиться участником этого конфликта. Иначе ему придется решать вопрос с продвижением НАТО на восток, европейской безопасностью, снятием антироссийских санкций и всем безумием, которое он натворил за эти 1,5 года.Россия и Путин дают понять, что они не готовы вести переговоры исключительно с Украиной. С самого начала это не был вопрос Украины. Это был вопрос о том, могут ли европейские элиты воспользоваться теми усилиями, которые они направляли, чтобы перенаправить Украину на антироссийский курс.Эту дихотомию мы будем наблюдать осенью и зимой.А тем временем стороны продолжат подготовку к военной кампании следующего года. Но не в интенсивном режиме. Пока форточка для мирного диалога остается. Стороны будут смотреть друг на друга.- А каким образом можно привлечь Запад к участию в переговорах?- Только продолжая нашу стратегию войны на истощение.Есть расхожая фраза, что невозможно выиграть войну, находясь исключительно в обороне. Другое дело, что для победы нам необязательно брать Киев или Львов. Этот конфликт показал, что территориальный вопрос вторичен. Дело даже не в восьми селах, которые за лето отвоевали ВСУ. Тот же Артемовск тоже не имел принципиального значения.Эти 1,5 года доказали, что ставка России на затяжной военный конфликт доказала свою рациональность и перспективу. И Москва держит в уме, что она может продолжить конфликт в прежнем темпе без мобилизации и добиться своего. Потому что речь пойдет не об Украине, а о тех силах, которые стоят за ней.Нам бы хотелось привлечь западные страны к большому разговору не только о европейской стабильности, но и о мировой. Этого хочет не только Россия, но и другие страны.- Если Запад решит продолжать военную кампанию и идти дальше по пути эскалации, готов ли он отдавать Украине оружие из действующих армий НАТО и готов ли он депортировать украинских беженцев призывного возраста?- Запад уже передает Украине оружие из действующих армий. В ближайшее время ожидаются поставки вооружений из американского контингента, расквартированного в Европе. Иначе невозможно компенсировать те потери, которые Киев понес за лето. Вопрос только в том, за счет чего нарастить эти поставки.Похоже, что США даже придется отложить конфликт с Китаем на несколько лет, чтобы допустить снижение своей обороноспособности. А Европе придется допустить, что в случае поддержки Украины она вообще останется беззащитной в случае гипотетической войны с Россией.Что касается массовой депортации беженцев, то пока я этого не ожидаю. Это будет серьезный звонок для западноевропейского интеллектуального сообщества, которое довольно сильно. У них особое отношение и к африканцам, и к украинцам, которое вырабатывалось десятилетиями. Решение о том, чтобы в массовом порядке отправлять этих людей на войну, должно быть принято на очень высоком уровне. Западной Европе для этого придется пересмотреть все свои ценности.Что касается Польши и Прибалтики, то от них таких вещей можно ожидать. Да, официального решения принято не будет, но людей просто начнут выдавливать неформальными способами.Поэтому тем украинцам, кто сейчас живет в Польше, стоит уехать подальше и не испытывать судьбу.- Вы сказали о том, за счет чего Запад может нарастить эти поставки. Первым делом на ум приходит Южная Корея, которая поставляет технику Польше. Да и КНДР нам оружие якобы собирается поставлять. Возможна ли такая комбинация?- Южная Корея уже поставляет оружие Западу. Никаких ограничений для них в этом нет. Да, Сеул ставит условия, чтобы их оружие не попадало в зону СВО. Дело тут не в гуманных, а в геополитических соображениях. Южнокорейцы всегда держат в уме конфликт с КНДР, а также видят, как горит натовская техника. Они не хотят себе такой антирекламы. Хотя, такое возможно с техникой из любой страны.Что касается Северной Кореи, то надо посмотреть, какие с ней будут заключены соглашения. Пока, несмотря на различные вбросы, мы не видели в зоне СВО продукции китайского производства (снаряды или технику). Зато мы видели вооружение пакистанского или африканского производства. Эти ресурсы пока не исчерпаны.Можем ли мы использовать северокорейские запасы? Надо понимать, что как только оружие из КНДР появится на Украине, это будет маячок для Запада, чтобы нарастить поставки более смертоносного оружия под предлогом того, что Россия прибегает к помощи третьих стран. Это не должно нас останавливать, потому что Запад и так поставит на Украину то, что захочет. Но Москва все равно будет действовать осторожно.А вообще я считаю, что северокорейские снаряды будут логичны для создания нашего стратегического запаса на будущее. Тем более, что вслед за северокорейскими могут пойти и китайские боеприпасы.Но надо понимать, что когда мы обращаемся к поставкам из других стран, то речь идет о вещах, которые нужны здесь и сейчас. Если мы ориентируемся на длительную украинскую кампанию или на гипотетическую войну с НАТО, нам надо строить собственное производство и расширять номенклатуру вооружений.- Если обе Кореи будут поставлять оружие Западу и России, означает ли это, что они забудут о войне друг с другом навсегда, поняв, что их судьба решится на Украине?- Нет, они же хитрые. Никто так в лоб принимать решение не будет. Корейский конфликт – экзистенциальный. Он так просто не решится. Даже объединение Восточной и Западной Германии происходило с большим треском в плане слияния руководящего состава и бизнеса. Притом, что пять лет назад до объединения стороны об этом думали и пытались адаптироваться друг к другу. В случае с Кореей это будет еще сложнее.Вообще и Сеулу, и Пхеньяну комфортно существовать в той ситуации, которая есть сейчас (ни мира, ни войны). КНРД проводит свои испытания, Южная Корея пытается как-то отвечать. Им комфортно именно потому, что обе они развиваются.Кстати, надеюсь, что наша аудитория по поводу Северной Кореи выбросила из головы образ нищей страны, которая доедает последнюю похлебку, мечтая кого-нибудь убить. Ее ставка на медленное развитие работает. Ей война не нужна. Как и объединение с Южной Кореей.- Вы сказали о гипотетической войне с НАТО. Недавно были сообщения, что поставки в Польшу тысячи БМП и противокорабельных ракет рассчитаны на 2032-2035 год. Нужно ли нам в связи с этим форсировать события по Украине? Или наоборот – медленно продвигаться, обучаясь воевать и постепенно наращивать потенциал?- К этому времени Польша столкнется типичными проблемами стран, которые резко милитаризируются. Из относительно спокойной полуаграрной страны она превращается в подобие военного лагеря. Вслед за этими поставками должна последовать и кадровая революция. На службу должно прийти большое количество военных, население нужно будет обучать владению этим оружием. А Польша – не такая уж и большая страна, чтобы не почувствовать рост этого военного сословия. Это будет вызов.Если мы поймем, что украинский заканчивается, а о новом конфликте речь не идет, у населения Польши возникнет вопрос, почему по всей стране ездят большое количество людей на танках. Ведь все наши представления о поляках как о радикальном обществе не совсем верны. Поляки к войне не готовы. Понятно, что даже за пять-шесть лет с ними могут сделать все, что угодно. Но это может сопровождаться теми вызовами, о которых я только что говорил.Если же Россия будет готовиться к войне с НАТО, нам нужны гигантские усилия, чтобы выйти с ними на какой-то паритет. Вопрос в том, к какому конфликту мы будем готовиться? Если к регулярному, то, учитывая, что у сторон есть ядерное оружие, это кажется странным и излишним. Если к конфликту на территории третьих стран, то надо серьезно переформатировать наши вооруженные силы с учетом опыта, накопленного в СВО.Если нам удастся выйти из украинского конфликта в состоянии на осень 2023 года, ВС РФ не только опыту, но и по потенциалу, станет одной из сильнейших армий мира. Но этот потенциал надо реализовать. Надо восполнить арсенал, довести до ума новые вооружения и подготовить новые подразделения. Надо предпринять серьезные усилия, которые не должны заканчиваться с окончанием украинского кризиса. И сделать это так, чтобы это не мешало экономическому развитию страны. Это сделать сложно. Но военная промышленность может позитивно повлиять на гражданский сектор. Россия – это страна, которая выигрывала за счет таких вызовов. Это очень хорошая перспектива на будущее.- Ожидаете ли вы до октября, что на фронте мы будем обсуждать что-то кроме Работино, Клещеевки и поселков под Купянском?- Как раз сейчас на фронте происходят интересные события.За последнюю неделю ВСУ добились некоторых подвижек под Работино и под Клещеевкой. Это был максимум, которого они могли добиться, и они этого добились. Причем важно, что это было сделано за счет переброски резервов с других направлений. Речь идет о технике и об артиллерии.Сейчас мы с вами в праве гадать. Либо ВСУ посчитают, что этого достаточно и можно останавливаться, либо они бросят в бой дополнительные резервы, чтобы хоть как-то развить успех.Но надо обращать внимание на низины и высоты. На юге ситуация для ВСУ без развития наступления довольно неприятная. Если все останется так, как есть, мы либо срежем захваченные ими выступы, либо просто продолжим расстреливать подразделения, которые будут вынуждены туда отходить.У Клещеевки и Андреевки ситуация сложнее. Там хорошие высоты остались за ВСУ. Но возникает вопрос, хватит ли у противника ресурсов, чтобы использовать занятые плацдармы. Для этого ему нужна такая же группировка, которая была собрана под Работино. Но даже если мы используем развалины Артемовска, чтобы затащить туда украинцев, спровоцировав их на второй штурм, это будет прекрасная операция.Поэтому у меня в целом оптимистичный взгляд в том, что касается ситуации на фронте.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, запад, сво, польша, южная корея, кндр, оружие, владимир путин