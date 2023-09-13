Большие и малые превратности войны. Эксперты в Киеве размышляют о прошлом и будущем Украины
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Боевые действия на линии соприкосновения продолжаются, каждый день потери растут и будут расти. И ожидать скорого завершения кровопролития не приходится. Первоначальные расчеты Киева на быстрое победоносное контрнаступление не оправдались, и вот уже Зеленский заговорил о "долгой" войне.
На конференции YES, состоявшейся 8-9 сентября в Киеве, Зеленский признал, что война на истощение будет означать большие потери людей для страны как от боевых действий, так и в результате миграции. По словам Зеленского, которые передает The Economist, правительство честно должно говорить с гражданами о рисках "полностью милитаризованной экономики".
Речь идет о новом общественном договоре, который не может быть решением одного человека, отмечает в связи с этим "Зеркало недели".
Нужно, впрочем, понимать, что о каком-либо "общественном договоре" применительно к нынешней Украине можно говорить только теоретически. Власти в Киеве думают не о людях. Война в долгую означает, что Украина выбрала не людей, а территории, отметил украинский философ Сергей Дацюк. Он пояснил: война на истощение означает, прежде всего, истощение не чего-нибудь, но человеческих ресурсов, отметил философ Дацюк.
При этом не приходится сомневаться в том, что Запад когда-то откажет Киеву в помощи, а это значит, что Украине уже сейчас надо с нуля строить военную промышленность, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту. Он пояснил: помощь пойдет на спад, поскольку западным политикам придется объяснять своему электорату, почему мы так долго содержим Украину — и тогда Украина неизбежно останется без значительной части своих партнеров.
Война в долгую, по его словам, означает также увеличение числа уклонистов. Всем предстоит как-то жить в условиях длительной войны.
9 сентября, 07:19"Отложенная война" ХХ века в цифровом обществе потребителей. Украинские эксперты о перспективах конфликтаКонтрнаступление Киева буксует, потери ВСУ начинают приобретать катастрофический характер, планы киевских властей и их хозяев на Западе завершить дело быстро и достичь поставленной цели выхода на границы 1991 года выглядят все более несбыточными. Что дальше – интенсификация конфликта или попытка его заморозить? Об этом размышляют эксперты в Киеве.
"Возникает вопрос, кто из украинцев готов идти на такие длительные жертвы? Очевидно, только те, кто готовился к ситуации "или все — или ничего". Это небольшая часть общества. Я ее предполагаю где-то процентов 30-35", - сказал Дацюк, пояснив, что, помимо национал-патриотов, это "люди, которые понимают, что у них выбора нет...". Кто это? По мнению эксперта, это "прежде всего, мужчины, которые, может быть, не национал-патриоты, но их просто не отпускают за рубеж".
Готовы они умереть или их принуждают — это не столь важно, отметил Дацюк. Но хватит ли этих 35 процентов для того, чтобы выиграть у России? По мнению эксперта, вряд ли - он не видит ресурсов, чтобы Украине продолжать войну после 2025 года, что бы там президент Зеленский ни говорил.
Возникнет ситуация, в которой стороны будут вынуждены договариваться, предположил философ. Он подчеркнул, что, вопреки заявлениям о длительной войне, у украинской элиты не наблюдается никаких действий, которые говорили бы о том, что Украины готовится воевать долго — например, никто и не думает возрождать и развивать ВПК. Об этом можно судить хотя бы по отсутствию объявлений о поиске и приеме на работу соответствующих специалистов. В случае разворачивания производства таких объявлений было бы много, а их нет. "Русские тоже это все прекрасно понимают", - отметил эксперт.
Договариваться-то можно, но никакой перспективы такие переговоры пока не имеют: понятно, что Киев потребует вернуть Крым и другие территории, и так же понятно, что Россия на это не пойдет. Поэтому до 2025 года — до истощения сторон — переговоры вряд ли состоятся, считает Дацюк.
Еще один важный момент. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев, выехавших в другие страны, примут решение не возвращаться на Украину, будут обживаться на новых местах. Их можно понять.
"Это их жизнь, они не собираются всю жизнь воевать, они не хотят всю жизнь жить в воюющей стране. Своего рода это протест – будем откровенно говорить – против националистических поползновений внутри Украины", - подчеркнул Дацюк. По его мнению, "надо исходить из этого: длинная война – это где-то 30-35% украинцев от довоенного ее состояния". То есть, если власть объявляет, что эта война на пять-десять лет, то – "у вас в стране остается 30-35% от того, что было до войны, это всего".
Вчера, 10:17Чем воюют на УкраинеЧем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
Почему так? Философ пояснил: "люди не готовы жить в стране, которая всю их жизнь будет воевать". И ссылки на Израиль, по его словам, в случае с Украиной не работают – в Израиле доверие есть между гражданами и элитой".
"А что мы сделали для того, чтобы у нас такое доверие появилось? С олигархами разобрались, как обещали? С коррупционерами разобрались, как обещали?", - задал Дацюк риторические вопросы. И сам ответил – нет, ничего не было сделано, даже и планов таких нет. Поэтому нет и доверия к условной политической элите, нет готовности жить в условиях длительной войны.
"За что я должен положить эту жизнь, за этих живоглотов, за этих уродов? Так рассуждает, заметьте, не циничный, а нормальный гражданин и нормальный бизнесмен. Вот за что, покажите мне, за что?.. Зачем мне такая Родина?" - описал ситуацию философ. Он добавил: если не ответить на эти вопросы, то в результате в стране и останутся 30-35% украинцев, которые либо решили идти до конца, либо просто не имеют возможности уехать. Но тогда получается, что 65-70% - это чужие, значит, страна идет не туда, констатировал Дацюк. По его словам, если ситуацию не исправить, то Украина обречена, ведь уже сейчас закладываются основы будущей гражданской войны – "именно так страны и уничтожаются".
Обсуждают украинские эксперты и ход спецоперации. Договариваться о мире Киев пока не желает, а желает призвать как можно больше украинцев и отправить их умирать. Экономист и политолог Олег Соскин заявил, что новый глава Мнобороны Украины Умеров хочет внедрить электронную базу призывников, ввести "рабскую военную повинность, превратить мужчин в рабов и женщин тоже заодно".
Эксперт при этом посетовал, что сам новый министр обороны Украины не расскажет, какое гражданство у его родственников, а расследовать это некому, поскольку в стране уже нет независимых СМИ.
"Самое главное, что у нас нету вот этой ветки власти — средств массовой информации. Она полностью сгнила у нас. Поэтому у нас основная часть журналистов стала лизоблюдами. Вот это очень плохо стало", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.
Украинский социолог и политолог Виктор Небоженко на ютуб-канале Politeka отметил, что весь мир сейчас сталкивается с очень странными проблемами "на уровне феноменологии". Это рост неопределенности по всему миру, резкое ускорение процессов, усложнение мира — старые модели плохо работают.
8 сентября, 04:20Украина превращается в пиратское государство. Эксперты и политики о настоящем и будущем страны Украинский вопрос важен сегодня не только и не столько для граждан Украины, сколько для мировых игроков, использующих Украину в жесткой борьбе за лидерство. При этом вступать в прямой военный конфликт с Россией они не хотят. Но сама Украина погружается в пропасть, безвозвратно теряя созданный несколькими поколениями потенциал, считают эксперты
Примерно с 2008 года мир столкнулся с некими конструктами, продолжил эксперт, пояснив, что речь идет о двух возникших тогда основных направлениях: в Москве созрела мысль о создании Евразийского Союза, в который вошли бы Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. А на Западе в это же время возник примерно такой же проект, но прямо противоположный по ориентации - "как оторвать Казахстан, Белоруссию и Украину от той же России и поменять ситуацию в России". Тогда-то все и началось.
Первым, по словам Небоженко, "дернулся Запад" - попытки в России, в Казахстане, в Белоруссии, наконец, украинский Майдан. Даже после Майдана появление Порошенко было результатом тонких игр Кремля, а не украинского выбора, надо же было выполнять Минские соглашения, считает эксперт.
Америка наращивала усилия на Украине, чтобы разорвать связь Германии,фис России и Китая. Путин реагирует — задачей СВО было "снять любые препоны между Германией и Россией".
"Вы обратили внимание, что все страны были в шоке, кроме Германии. Немцы последние признались в дружбе - и то под мощной критикой, после того, как Украина показала, что она может справиться и оказала яростное сопротивление — немцы последние были, кто согласились нам помогать. И Америка добилась первого результата — разрыва между Россией и Германией", - сказал политолог.
По его словам, теперь задача США заключается в том, чтобы разорвать связи России с Китаем — довести до пограничных конфликтов и т. п. Для того, чтобы Китай имел два фронта, Тайвань на юге, Россия на севере. Вот почему США помогают Украине, но не спешат эту войну закончить. Не дают достаточно ракет и самолетов по той причине, что не хотят перелома, не хотят обрушения России, полагает Небоженко.
Политолог также отметил, что уже есть примеры торга за счет Украины. А у самой Украины есть фундаментальной проблемы: за 4 года президентства Зеленского сформировался институт единой власти, институт фаворитизма — есть только Офис президента (ОП), а там один человек - Ермак. Но это единство власти не привело к эффективности, утверждает эксперт. По его мнению, американцы сами начинают теперь отделять исполнительную власть от ОП.
Еще один процесс Небоженко считает опасным для страны — старые олигархи теряют власть, а на их место приходят молодые — младоолигархи. Как они стали мультимиллионерами во время войны? По мнению политолога, сам Зеленский опасности для себя, исходящей от этих младоолигархов, не понимает. Кто-то из них обязательно будет кандидатом на президентских выборах, добавил Небоженко.