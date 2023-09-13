https://ukraina.ru/20230913/1049354560.html

Большие и малые превратности войны. Эксперты в Киеве размышляют о прошлом и будущем Украины

Большие и малые превратности войны. Эксперты в Киеве размышляют о прошлом и будущем Украины - 13.09.2023 Украина.ру

Большие и малые превратности войны. Эксперты в Киеве размышляют о прошлом и будущем Украины

Боевые действия на линии соприкосновения продолжаются, каждый день потери растут и будут расти. И ожидать скорого завершения кровопролития не приходится. Первоначальные расчеты Киева на быстрое победоносное контрнаступление не оправдались, и вот уже Зеленский заговорил о "долгой" войне.

2023-09-13T04:48

2023-09-13T04:48

2023-09-13T04:48

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На конференции YES, состоявшейся 8-9 сентября в Киеве, Зеленский признал, что война на истощение будет означать большие потери людей для страны как от боевых действий, так и в результате миграции. По словам Зеленского, которые передает The Economist, правительство честно должно говорить с гражданами о рисках "полностью милитаризованной экономики".Речь идет о новом общественном договоре, который не может быть решением одного человека, отмечает в связи с этим "Зеркало недели".Нужно, впрочем, понимать, что о каком-либо "общественном договоре" применительно к нынешней Украине можно говорить только теоретически. Власти в Киеве думают не о людях. Война в долгую означает, что Украина выбрала не людей, а территории, отметил украинский философ Сергей Дацюк. Он пояснил: война на истощение означает, прежде всего, истощение не чего-нибудь, но человеческих ресурсов, отметил философ Дацюк.При этом не приходится сомневаться в том, что Запад когда-то откажет Киеву в помощи, а это значит, что Украине уже сейчас надо с нуля строить военную промышленность, сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту. Он пояснил: помощь пойдет на спад, поскольку западным политикам придется объяснять своему электорату, почему мы так долго содержим Украину — и тогда Украина неизбежно останется без значительной части своих партнеров.Война в долгую, по его словам, означает также увеличение числа уклонистов. Всем предстоит как-то жить в условиях длительной войны."Возникает вопрос, кто из украинцев готов идти на такие длительные жертвы? Очевидно, только те, кто готовился к ситуации "или все — или ничего". Это небольшая часть общества. Я ее предполагаю где-то процентов 30-35", - сказал Дацюк, пояснив, что, помимо национал-патриотов, это "люди, которые понимают, что у них выбора нет...". Кто это? По мнению эксперта, это "прежде всего, мужчины, которые, может быть, не национал-патриоты, но их просто не отпускают за рубеж".Готовы они умереть или их принуждают — это не столь важно, отметил Дацюк. Но хватит ли этих 35 процентов для того, чтобы выиграть у России? По мнению эксперта, вряд ли - он не видит ресурсов, чтобы Украине продолжать войну после 2025 года, что бы там президент Зеленский ни говорил.Возникнет ситуация, в которой стороны будут вынуждены договариваться, предположил философ. Он подчеркнул, что, вопреки заявлениям о длительной войне, у украинской элиты не наблюдается никаких действий, которые говорили бы о том, что Украины готовится воевать долго — например, никто и не думает возрождать и развивать ВПК. Об этом можно судить хотя бы по отсутствию объявлений о поиске и приеме на работу соответствующих специалистов. В случае разворачивания производства таких объявлений было бы много, а их нет. "Русские тоже это все прекрасно понимают", - отметил эксперт.Договариваться-то можно, но никакой перспективы такие переговоры пока не имеют: понятно, что Киев потребует вернуть Крым и другие территории, и так же понятно, что Россия на это не пойдет. Поэтому до 2025 года — до истощения сторон — переговоры вряд ли состоятся, считает Дацюк.Еще один важный момент. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев, выехавших в другие страны, примут решение не возвращаться на Украину, будут обживаться на новых местах. Их можно понять."Это их жизнь, они не собираются всю жизнь воевать, они не хотят всю жизнь жить в воюющей стране. Своего рода это протест – будем откровенно говорить – против националистических поползновений внутри Украины", - подчеркнул Дацюк. По его мнению, "надо исходить из этого: длинная война – это где-то 30-35% украинцев от довоенного ее состояния". То есть, если власть объявляет, что эта война на пять-десять лет, то – "у вас в стране остается 30-35% от того, что было до войны, это всего".Почему так? Философ пояснил: "люди не готовы жить в стране, которая всю их жизнь будет воевать". И ссылки на Израиль, по его словам, в случае с Украиной не работают – в Израиле доверие есть между гражданами и элитой"."А что мы сделали для того, чтобы у нас такое доверие появилось? С олигархами разобрались, как обещали? С коррупционерами разобрались, как обещали?", - задал Дацюк риторические вопросы. И сам ответил – нет, ничего не было сделано, даже и планов таких нет. Поэтому нет и доверия к условной политической элите, нет готовности жить в условиях длительной войны."За что я должен положить эту жизнь, за этих живоглотов, за этих уродов? Так рассуждает, заметьте, не циничный, а нормальный гражданин и нормальный бизнесмен. Вот за что, покажите мне, за что?.. Зачем мне такая Родина?" - описал ситуацию философ. Он добавил: если не ответить на эти вопросы, то в результате в стране и останутся 30-35% украинцев, которые либо решили идти до конца, либо просто не имеют возможности уехать. Но тогда получается, что 65-70% - это чужие, значит, страна идет не туда, констатировал Дацюк. По его словам, если ситуацию не исправить, то Украина обречена, ведь уже сейчас закладываются основы будущей гражданской войны – "именно так страны и уничтожаются".Обсуждают украинские эксперты и ход спецоперации. Договариваться о мире Киев пока не желает, а желает призвать как можно больше украинцев и отправить их умирать. Экономист и политолог Олег Соскин заявил, что новый глава Мнобороны Украины Умеров хочет внедрить электронную базу призывников, ввести "рабскую военную повинность, превратить мужчин в рабов и женщин тоже заодно". Эксперт при этом посетовал, что сам новый министр обороны Украины не расскажет, какое гражданство у его родственников, а расследовать это некому, поскольку в стране уже нет независимых СМИ."Самое главное, что у нас нету вот этой ветки власти — средств массовой информации. Она полностью сгнила у нас. Поэтому у нас основная часть журналистов стала лизоблюдами. Вот это очень плохо стало", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Украинский социолог и политолог Виктор Небоженко на ютуб-канале Politeka отметил, что весь мир сейчас сталкивается с очень странными проблемами "на уровне феноменологии". Это рост неопределенности по всему миру, резкое ускорение процессов, усложнение мира — старые модели плохо работают.Примерно с 2008 года мир столкнулся с некими конструктами, продолжил эксперт, пояснив, что речь идет о двух возникших тогда основных направлениях: в Москве созрела мысль о создании Евразийского Союза, в который вошли бы Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан. А на Западе в это же время возник примерно такой же проект, но прямо противоположный по ориентации - "как оторвать Казахстан, Белоруссию и Украину от той же России и поменять ситуацию в России". Тогда-то все и началось.Первым, по словам Небоженко, "дернулся Запад" - попытки в России, в Казахстане, в Белоруссии, наконец, украинский Майдан. Даже после Майдана появление Порошенко было результатом тонких игр Кремля, а не украинского выбора, надо же было выполнять Минские соглашения, считает эксперт.Америка наращивала усилия на Украине, чтобы разорвать связь Германии,фис России и Китая. Путин реагирует — задачей СВО было "снять любые препоны между Германией и Россией"."Вы обратили внимание, что все страны были в шоке, кроме Германии. Немцы последние признались в дружбе - и то под мощной критикой, после того, как Украина показала, что она может справиться и оказала яростное сопротивление — немцы последние были, кто согласились нам помогать. И Америка добилась первого результата — разрыва между Россией и Германией", - сказал политолог.По его словам, теперь задача США заключается в том, чтобы разорвать связи России с Китаем — довести до пограничных конфликтов и т. п. Для того, чтобы Китай имел два фронта, Тайвань на юге, Россия на севере. Вот почему США помогают Украине, но не спешат эту войну закончить. Не дают достаточно ракет и самолетов по той причине, что не хотят перелома, не хотят обрушения России, полагает Небоженко.Политолог также отметил, что уже есть примеры торга за счет Украины. А у самой Украины есть фундаментальной проблемы: за 4 года президентства Зеленского сформировался институт единой власти, институт фаворитизма — есть только Офис президента (ОП), а там один человек - Ермак. Но это единство власти не привело к эффективности, утверждает эксперт. По его мнению, американцы сами начинают теперь отделять исполнительную власть от ОП.Еще один процесс Небоженко считает опасным для страны — старые олигархи теряют власть, а на их место приходят молодые — младоолигархи. Как они стали мультимиллионерами во время войны? По мнению политолога, сам Зеленский опасности для себя, исходящей от этих младоолигархов, не понимает. Кто-то из них обязательно будет кандидатом на президентских выборах, добавил Небоженко.

https://ukraina.ru/20230909/1049264523.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, россия, украина, запад, олигархи, экономика, демография, политика, эксперты