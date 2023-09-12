"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины - 12.09.2023 Украина.ру
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"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины
"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины - 12.09.2023 Украина.ру
"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон упустил свой "момент Черчилля" в начале спецоперации, но теперь, когда на сцене нет таких игроков, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, Макрон делает "медленный, но смелый" разворот в сторону Киева. Об этом 12 сентября написало американское издание Politico
2023-09-12T14:23
2023-09-12T14:23
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Однако в начале 2023 года, отметили журналисты Politico, ситуация изменилась, и Макрон "уточнил" свою позицию по Украине. Причем не просто уточнил, но даже активно включился в вопрос расширения ЕС, строя уже наполеоновские планы."В Париже и за его пределами за закрытыми дверями ведется лихорадочная дипломатическая деятельность. Французское правительство проводит консультации и проверяет красные линии перед большой речью, которую Макрон собирается произнести в начале следующего года, излагая свои амбиции по расширению, которое, по словам нескольких французских чиновников, уже получило название " Сорбонна бис" (отсылка к речи Макрона, "определившей европейскую политику" в 2017 году)", - говорится в публикации Politico.Макрон действительно делал все, для того, чтобы стать главным посредником между Москвой и Киевом. В частности, французский лидер активно искал диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Звонки из Парижа раздавались в Кремле так часто, и были настолько малоинформативными, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Не так давно Макрон намекнул на то, что в Кремле попросту перестали брать трубку, а он "готов поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда это будет полезно".Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на этот выпад, посоветовав Макрону не жаловаться СМИ на поведение Москвы, а, если есть что сказать, донести это до российской стороны "по дипломатическим каналам".
https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html
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Новости, Новости Украины, Украина, Эммануэль Макрон

"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины

14:23 12.09.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент Франции Эммануэль Макрон упустил свой "момент Черчилля" в начале спецоперации, но теперь, когда на сцене нет таких игроков, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, Макрон делает "медленный, но смелый" разворот в сторону Киева. Об этом 12 сентября написало американское издание Politico

"Макрон был зациклен на идее сыграть посредническую роль между Путиным и Зеленским. А это означало, что он был чрезвычайно осторожен, когда дело касалось поставок оружия", - цитирует издание слова старшего советника Международного института стратегических исследований Франсуа Эйсбурга.

Однако в начале 2023 года, отметили журналисты Politico, ситуация изменилась, и Макрон "уточнил" свою позицию по Украине. Причем не просто уточнил, но даже активно включился в вопрос расширения ЕС, строя уже наполеоновские планы.
"В Париже и за его пределами за закрытыми дверями ведется лихорадочная дипломатическая деятельность. Французское правительство проводит консультации и проверяет красные линии перед большой речью, которую Макрон собирается произнести в начале следующего года, излагая свои амбиции по расширению, которое, по словам нескольких французских чиновников, уже получило название " Сорбонна бис" (отсылка к речи Макрона, "определившей европейскую политику" в 2017 году)", - говорится в публикации Politico.
Макрон действительно делал все, для того, чтобы стать главным посредником между Москвой и Киевом. В частности, французский лидер активно искал диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Звонки из Парижа раздавались в Кремле так часто, и были настолько малоинформативными, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.
Макрон
27 октября 2022, 04:30
Эксперт: благодаря поведению Макрона в русском языке появилось новое словоПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел остаться в истории как главный переговорщик с Кремлем, а стал известен как человек, который днем и ночью названивает российскому лидеру Владимиру Путину. Из-за этого в народе даже появилось новое слово, рассказал Украина.ру декан Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов
Не так давно Макрон намекнул на то, что в Кремле попросту перестали брать трубку, а он "готов поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда это будет полезно".
Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на этот выпад, посоветовав Макрону не жаловаться СМИ на поведение Москвы, а, если есть что сказать, донести это до российской стороны "по дипломатическим каналам".
Макрон звонит, телефон
24 августа, 16:33
Что делать, если хочется поговорить с Путиным? Лавров дал совет МакронуГлава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ему непонятно поведение президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о готовности поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, "когда это будет полезно", но при этом не предпринимающего реальных попыток выйти на диалог. Об этом 24 августа написало агентство РИА Новости
Макрон и Шольц - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 13:04
"Да как он мог?": Шольц и Макрон обсудили Путина за его спинойПрезидент РФ Владимир Путин действительно никогда не обсуждал тему антироссийских санкций с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном. Такое заявление 29 августа во время общения с журналистами сделал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков
 
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