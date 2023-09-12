https://ukraina.ru/20230912/1049356574.html

"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины

"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины - 12.09.2023 Украина.ру

"Медленный, но смелый": Politico пишет, что Макрон "сменил мантию" в отношении Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон упустил свой "момент Черчилля" в начале спецоперации, но теперь, когда на сцене нет таких игроков, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, Макрон делает "медленный, но смелый" разворот в сторону Киева. Об этом 12 сентября написало американское издание Politico

2023-09-12T14:23

2023-09-12T14:23

2023-09-12T14:23

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Однако в начале 2023 года, отметили журналисты Politico, ситуация изменилась, и Макрон "уточнил" свою позицию по Украине. Причем не просто уточнил, но даже активно включился в вопрос расширения ЕС, строя уже наполеоновские планы."В Париже и за его пределами за закрытыми дверями ведется лихорадочная дипломатическая деятельность. Французское правительство проводит консультации и проверяет красные линии перед большой речью, которую Макрон собирается произнести в начале следующего года, излагая свои амбиции по расширению, которое, по словам нескольких французских чиновников, уже получило название " Сорбонна бис" (отсылка к речи Макрона, "определившей европейскую политику" в 2017 году)", - говорится в публикации Politico.Макрон действительно делал все, для того, чтобы стать главным посредником между Москвой и Киевом. В частности, французский лидер активно искал диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Звонки из Парижа раздавались в Кремле так часто, и были настолько малоинформативными, что в народе даже появилось новое слово - "макронить", то есть звонить понапрасну в любое время суток.Не так давно Макрон намекнул на то, что в Кремле попросту перестали брать трубку, а он "готов поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда это будет полезно".Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на этот выпад, посоветовав Макрону не жаловаться СМИ на поведение Москвы, а, если есть что сказать, донести это до российской стороны "по дипломатическим каналам".

https://ukraina.ru/20221027/1040146016.html

https://ukraina.ru/20230824/1048917474.html

https://ukraina.ru/20230829/1049007629.html

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