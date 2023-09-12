Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки - 12.09.2023 Украина.ру
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Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки
Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки - 12.09.2023 Украина.ру
Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки
Киев не планирует расследовать ракетный обстрел Константиновки, поскольку там уверены, что это была российская ракета. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью украинским СМИ.
2023-09-12T14:23
2023-09-12T14:23
новости
украина
обстрелы
расследование
михаил подоляк
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"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"?", - заявил Подоляк.По его словам, для украинской страны очевидно и подтверждено, что в Константиновке речь идет об одном из ракетных ударов Российской Федерации, "которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, наносит удары".Подоляк заявил, что ракета была российская, и, когда будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, вся информация станет доступна общественности.Как сообщало издание Украина.ру, на центральном рынке города Константиновка 6 сентября прогремел взрыв, в результате которого погибли 17, ранены 32 человека. Ракета взорвалась в воздухе метрах в 20 над землей - возле ювелирного магазина "Золотой Век". После взрыва начался пожар на площади 300 квадратных метров.Ранее военный обозреватель немецкого BILD Юлиан Рёпке заявил, что ракета прилетела в Константиновку с северо-запала, то есть, со стороны территории, подконтрольной Украине.
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новости, украина, обстрелы, расследование, михаил подоляк
Новости, Украина, обстрелы, Расследование, Михаил Подоляк

Киев не намерен расследовать обстоятельства ракетного обстрела Константиновки

14:23 12.09.2023
 
© president.gov.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© president.gov.ua
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Киев не планирует расследовать ракетный обстрел Константиновки, поскольку там уверены, что это была российская ракета. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 сентября в интервью украинским СМИ.
"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"?", - заявил Подоляк.
По его словам, для украинской страны очевидно и подтверждено, что в Константиновке речь идет об одном из ракетных ударов Российской Федерации, "которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, наносит удары".
Подоляк заявил, что ракета была российская, и, когда будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, вся информация станет доступна общественности.
Как сообщало издание Украина.ру, на центральном рынке города Константиновка 6 сентября прогремел взрыв, в результате которого погибли 17, ранены 32 человека. Ракета взорвалась в воздухе метрах в 20 над землей - возле ювелирного магазина "Золотой Век". После взрыва начался пожар на площади 300 квадратных метров.
Ранее военный обозреватель немецкого BILD Юлиан Рёпке заявил, что ракета прилетела в Константиновку с северо-запала, то есть, со стороны территории, подконтрольной Украине.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
7 сентября, 12:39
Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в КонстантиновкеВ среду, 6 сентября, на центральном рынке города Константиновка, который в народе называют "Хитрым рынком", прогремел взрыв. Погибли 17 человек, ранены 32
 
НовостиУкраинаобстрелыРасследованиеМихаил Подоляк
 
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