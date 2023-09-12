https://ukraina.ru/20230912/1049354007.html

Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу

Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу - 12.09.2023 Украина.ру

Пожилой человек "с добрыми глазами" предсказал Смольянинову* незавидную судьбу

Актёр Артур Смольянинов* рассказал, как общался с украинцами, когда к нему подошёл дед и рассказал, что его ждёт. Видео разместил в своём телеграм-канале публицист Захар Прилепин

2023-09-12T12:49

2023-09-12T12:49

2023-09-12T13:10

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смольянинов

иноагент

захар прилепин

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На видео актёр Артур Смольянинов* рассказывает, как он "сидел болтал с ребятами украинцами", когда его кто-то похлопал по плечу. Смольянинов* упомянул, что на нём был балахон из "Фонда Ройзмана" с надписью "Тёмные времена не навсегда". Дедушка с "добрыми синими глазами" похлопал актёра по плечу и спросил: "Ну что, темные времена не навсегда?""Да, не навсегда, точно", ответил актёр.Захар Прилепин прокомментировал ситуацию и выразил уважение дедушке."Если кто-то знает упомянутого деда - привет ему и поклон. К целой толпе самостийного народа подойти. Кремень дед", - написал Прилепин.Актёр известен своими высказываниями против Родины. В частности, Смольянинов* заявлял, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Также иноагент высказывал готовность воевать на стороне Украины, если бы у него была такая возможность.*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

https://ukraina.ru/20230131/1043117059.html

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новости, россия, украина, смольянинов, иноагент, захар прилепин