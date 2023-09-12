Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине - 12.09.2023 Украина.ру
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Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине
Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине - 12.09.2023 Украина.ру
Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине
Сенатор США от Массачусеттса Элизабет Уоррен требует расследования в отношении американского бизнесмена Илона Маска после того, как он отключил Украине доступ к частной спутниковой сети Starlink. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg 12 сентября
2023-09-12T12:18
2023-09-12T12:18
новости
сша
зарубежье
илон маск
элизабет уоррен
starlink
украина
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Сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к частной спутниковой сети Starlink из-за атаки на российские военные корабли вблизи побережья Крыма, пишет Bloomberg.Илон Маск является гендиректором компании SpaceX. 7 сентября Маск опубликовал в X (бывший Twitter) сообщение о своем решении отключить доступ Украине к частной спутниковой сети Starlink. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.“От правительственных властей поступил экстренный запрос на активацию Starlink вплоть до Севастополя”, - сказал Маск. При этом Маск отметил, что является гражданин Соединённых Штатов, и имеет только этот паспорт. "Что бы ни случилось, я буду сражаться за Америку и умру за нее.Конгресс Соединенных Штатов не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто называет меня таковым”, добавил Маск.
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452
60
новости, сша, зарубежье, илон маск, элизабет уоррен, starlink, украина
Новости, США, Зарубежье, Илон Маск, Элизабет Уоррен, Starlink, Украина

Сенатор Уоррен требует расследования против Маска из-за отключения Starlink на Украине

12:18 12.09.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
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Сенатор США от Массачусеттса Элизабет Уоррен требует расследования в отношении американского бизнесмена Илона Маска после того, как он отключил Украине доступ к частной спутниковой сети Starlink. Об этом сообщили журналисты издания Bloomberg 12 сентября
Сенатор Элизабет Уоррен требует расследования в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к частной спутниковой сети Starlink из-за атаки на российские военные корабли вблизи побережья Крыма, пишет Bloomberg.
Илон Маск является гендиректором компании SpaceX. 7 сентября Маск опубликовал в X (бывший Twitter) сообщение о своем решении отключить доступ Украине к частной спутниковой сети Starlink. Тем самым бизнесмен из США, предоставивший сервис Украине для гражданских целей, сорвал атаку украинских военных на российский Черноморский флот.
“От правительственных властей поступил экстренный запрос на активацию Starlink вплоть до Севастополя”, - сказал Маск.
“Очевидное намерение состоит в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта”.
При этом Маск отметил, что является гражданин Соединённых Штатов, и имеет только этот паспорт.
"Что бы ни случилось, я буду сражаться за Америку и умру за нее.Конгресс Соединенных Штатов не объявлял войну России. Если кто и предатель, так это те, кто называет меня таковым”, добавил Маск.
Илон Маск, рисунок ИИ
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НовостиСШАЗарубежьеИлон МаскЭлизабет УорренStarlinkУкраина
 
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