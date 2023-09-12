Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе - 12.09.2023 Украина.ру
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Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе
Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе - 12.09.2023 Украина.ру
Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе
В этот день на Поклонной горе, в известном всей Москве Парке Победы удивительно много было… солдатских пилоток и георгиевских ленточек, хотя на календаре было не 9 мая, а уже 10 сентября.
2023-09-12T12:14
2023-09-12T13:54
россия
репортажи
парк
патриотизм
москва
солдаты
победа
артисты
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Просто в этот день здесь в парке Победы, где под густой листвой деревьев укрылись орудия, самолеты и танки Великой Отечественной войны, с патриотическим концертом выступили музыканты, находящиеся в орбите "Русского Радио. Здесь прошел общероссийский музыкальный патриотический марафон "Агитбригады "Русского Радио, информационным партнером которого выступило издание "Украина.ру".Общая атмосфера мероприятия была праздничной и вполне развлекательной: был и концерт, и квесты с призами, и настоящая полевая кухня.На многих участниках концерта красовались солдатские пилотки со звёздочками – это победители квестов, собравшие в "солдатские книжки" отметки о выполненных заданиях.Конечно, главным на празднике был концерт патриотический концерт, организованный “Русским Радио”.Известно, что большинство из выступавших ранее побывали в музее на Поклонной горе. Некоторые дали десятки подобных концертов на разных площадках страны и столицы, в частности.На мероприятии выступил Митя Фомин, который в этом году отмечает 25 лет на сцене. За время гастролей он неоднократно объехал всю Россию и страны СНГ и уже четверть века выступает перед зрителями с давно полюбившимися и новыми хитами.Помимо исполнения основного репертуара Митя Фомин периодически выступает и с песнями военных лет. "Знать песни военных лет и не забывать ужасы войны - долг каждого русского человека", - считает артист.К 70-летию Победы в Великой отечественной войне в 2015 году он представил музыкальный видеоспектакль "Песни весны, Любви и Победы" на сцене концертного зала Музея Победы на Поклонной горе. Сегодня видеоверсию этой программы можно найти в интернете в свободном доступе.- Песни военных лет все чтят, любят и уважают. Мы подготовили масштабный музыкальный видеоспектакль с живыми музыкантами, видеографикой и монологами ветеранов. Помимо этого художница по песку в режиме реального времени на сцене рисовала сюжеты военных лет. Я за весь концерт не проронил ни слова, потому что… ну что я могу сказать о войне?Вместо меня с экрана говорили ветераны, мы заранее записали с ними интервью — они рассказывали о том, какой была война. О том, как кто-то любил, страдал, голодал. Порой удивительные, порой страшные и пугающие истории. Но тогда я понял, что во время войны люди точно так же любили, скучали, надеялись. Все песни военных лет для меня об этом.Музей Победы любезно предоставил площадку абсолютно бесплатно, и концерт был благотворительным. Мы не продавали билеты – люди приходили по регистрации в интернете. До того, как пройти в зал, для зрителей провели экскурсию по музею, угостили полевой кухней.Это был большой красивый проект! До сих пор мечтаю, что с этой программой смогу поехать по стране.Другой исполнитель Александр Еловских, так же выступивший в этом концерте уверен, что сегодня "надо сплачиваться и говорить про патриотизм". По его мнению, в России "есть всё, что только возможно" для победы, поэтому есть основания "радоваться и любить свою страну".Отвечая на вопрос о том, каким артист видит следующий день после окончания СВО, Александр немного задумался и ответил: "Счастливым".- Радость будет. Будем петь песни, радоваться, улыбаться, обниматься, целоваться, - сказал Еловских. Он пообещал выступить в этот день.Рассказал Еловских и о своих концертах в Сирии, и в далёких уголках России. У певца есть три песни, написанных им про Союзное государство России и Белоруссии.- Уже написал третью песню про наше Союзное государство. Надо не забывать и ценить то, что мы имеем. Наши великие народы – России и Белоруссии – ни в коем случае нельзя разделять. Мы должны помнить наши победы, нашу культуру и историю и всегда быть вместе.Александр Еловских выступал и в Витебске на международном "Славянском базаре", и в Минске.- Обожаю белорусов! Они очень талантливые. Поют шикарно. Голоса у них очень сильные. Всё там прекрасно, всё хорошо у них, - вспомнил онВ этот момент к прессе подошла молодая певица, выступавшая под псевдонимом ELSEA.- Я очень рада, что здесь выступала. Это большая честь для меня. Я благодарна всем, кто меня слушает и кто меня поддерживает, - заявила она..Еще один популярный исполнитель, Роман Архипов не только блестяще выступил на сцене, но и непринужденно и легко общался с журналистами. Он побывал в зоне СВО и выступал перед солдатами в госпиталях. Выступал в освобождённом Херсоне, Луганске и Мариуполе.Архипов давал концерты в Стаханово, и на третьей линии российской обороны, где наши солдаты готовятся отразить атаки украинских Вооруженных сил."Я видел глаза раненых солдат. Я видел людей – мирных жителей, которые оказались в очень непростой ситуации, - вспоминает Архипов. - Я выступал в Херсоне, когда этот город был подконтрольным нашим Вооружённым силам, и видел невероятную храбрость ребят – даже мобилизованных, знавших, что завтра им идти в бой. Я пел им, а они подходили и жали мне руки. Я видел эту доблесть и храбрость в их глазах.Раненые в госпиталях говорили мне: "Простите, я скоро выздоровлю и обязательно вернусь, мы этого так не оставим".Те зверства, которые творят с противоположной стороны – всё это на виду.
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, репортажи, парк, патриотизм, москва, солдаты, победа, артисты
Россия, репортажи, парк, патриотизм, Москва, солдаты, победа, артисты

Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе

12:14 12.09.2023 (обновлено: 13:54 12.09.2023)
 
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Читать в
Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В этот день на Поклонной горе, в известном всей Москве Парке Победы удивительно много было… солдатских пилоток и георгиевских ленточек, хотя на календаре было не 9 мая, а уже 10 сентября.
Просто в этот день здесь в парке Победы, где под густой листвой деревьев укрылись орудия, самолеты и танки Великой Отечественной войны, с патриотическим концертом выступили музыканты, находящиеся в орбите "Русского Радио. Здесь прошел общероссийский музыкальный патриотический марафон "Агитбригады "Русского Радио, информационным партнером которого выступило издание "Украина.ру".
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
Общая атмосфера мероприятия была праздничной и вполне развлекательной: был и концерт, и квесты с призами, и настоящая полевая кухня.
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
На многих участниках концерта красовались солдатские пилотки со звёздочками – это победители квестов, собравшие в "солдатские книжки" отметки о выполненных заданиях.
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
Конечно, главным на празднике был концерт патриотический концерт, организованный “Русским Радио”.
Известно, что большинство из выступавших ранее побывали в музее на Поклонной горе. Некоторые дали десятки подобных концертов на разных площадках страны и столицы, в частности.
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
На мероприятии выступил Митя Фомин, который в этом году отмечает 25 лет на сцене. За время гастролей он неоднократно объехал всю Россию и страны СНГ и уже четверть века выступает перед зрителями с давно полюбившимися и новыми хитами.
Помимо исполнения основного репертуара Митя Фомин периодически выступает и с песнями военных лет. "Знать песни военных лет и не забывать ужасы войны - долг каждого русского человека", - считает артист.
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
К 70-летию Победы в Великой отечественной войне в 2015 году он представил музыкальный видеоспектакль "Песни весны, Любви и Победы" на сцене концертного зала Музея Победы на Поклонной горе. Сегодня видеоверсию этой программы можно найти в интернете в свободном доступе.
- Песни военных лет все чтят, любят и уважают. Мы подготовили масштабный музыкальный видеоспектакль с живыми музыкантами, видеографикой и монологами ветеранов. Помимо этого художница по песку в режиме реального времени на сцене рисовала сюжеты военных лет. Я за весь концерт не проронил ни слова, потому что… ну что я могу сказать о войне?
Вместо меня с экрана говорили ветераны, мы заранее записали с ними интервью — они рассказывали о том, какой была война. О том, как кто-то любил, страдал, голодал. Порой удивительные, порой страшные и пугающие истории. Но тогда я понял, что во время войны люди точно так же любили, скучали, надеялись. Все песни военных лет для меня об этом.
Музей Победы любезно предоставил площадку абсолютно бесплатно, и концерт был благотворительным. Мы не продавали билеты – люди приходили по регистрации в интернете. До того, как пройти в зал, для зрителей провели экскурсию по музею, угостили полевой кухней.
Это был большой красивый проект! До сих пор мечтаю, что с этой программой смогу поехать по стране.
Другой исполнитель Александр Еловских, так же выступивший в этом концерте уверен, что сегодня "надо сплачиваться и говорить про патриотизм". По его мнению, в России "есть всё, что только возможно" для победы, поэтому есть основания "радоваться и любить свою страну".
© Украина.руАгитбригады "Русского Радио" Парк Победы
Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
Отвечая на вопрос о том, каким артист видит следующий день после окончания СВО, Александр немного задумался и ответил: "Счастливым".
- Радость будет. Будем петь песни, радоваться, улыбаться, обниматься, целоваться, - сказал Еловских. Он пообещал выступить в этот день.
Рассказал Еловских и о своих концертах в Сирии, и в далёких уголках России. У певца есть три песни, написанных им про Союзное государство России и Белоруссии.
- Уже написал третью песню про наше Союзное государство. Надо не забывать и ценить то, что мы имеем. Наши великие народы – России и Белоруссии – ни в коем случае нельзя разделять. Мы должны помнить наши победы, нашу культуру и историю и всегда быть вместе.
Александр Еловских выступал и в Витебске на международном "Славянском базаре", и в Минске.
- Обожаю белорусов! Они очень талантливые. Поют шикарно. Голоса у них очень сильные. Всё там прекрасно, всё хорошо у них, - вспомнил он
В этот момент к прессе подошла молодая певица, выступавшая под псевдонимом ELSEA.
- Я очень рада, что здесь выступала. Это большая честь для меня. Я благодарна всем, кто меня слушает и кто меня поддерживает, - заявила она..
Еще один популярный исполнитель, Роман Архипов не только блестяще выступил на сцене, но и непринужденно и легко общался с журналистами. Он побывал в зоне СВО и выступал перед солдатами в госпиталях. Выступал в освобождённом Херсоне, Луганске и Мариуполе.
© Украина.ру Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
 Агитбригады Русского Радио Парк Победы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Украина.ру
Агитбригады "Русского Радио" Парк Победы
Архипов давал концерты в Стаханово, и на третьей линии российской обороны, где наши солдаты готовятся отразить атаки украинских Вооруженных сил.
"Я видел глаза раненых солдат. Я видел людей – мирных жителей, которые оказались в очень непростой ситуации, - вспоминает Архипов. - Я выступал в Херсоне, когда этот город был подконтрольным нашим Вооружённым силам, и видел невероятную храбрость ребят – даже мобилизованных, знавших, что завтра им идти в бой. Я пел им, а они подходили и жали мне руки. Я видел эту доблесть и храбрость в их глазах.
Раненые в госпиталях говорили мне: "Простите, я скоро выздоровлю и обязательно вернусь, мы этого так не оставим".
Те зверства, которые творят с противоположной стороны – всё это на виду.
 
РоссиярепортажипаркпатриотизмМосквасолдатыпобедаартисты
 
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