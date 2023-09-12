https://ukraina.ru/20230912/1049352415.html

Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе

Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе - 12.09.2023 Украина.ру

Российские эстрадные исполнители "Русского Радио" дали концерт, посвященный СВО, на Поклонной горе

В этот день на Поклонной горе, в известном всей Москве Парке Победы удивительно много было… солдатских пилоток и георгиевских ленточек, хотя на календаре было не 9 мая, а уже 10 сентября.

2023-09-12T12:14

2023-09-12T12:14

2023-09-12T13:54

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Просто в этот день здесь в парке Победы, где под густой листвой деревьев укрылись орудия, самолеты и танки Великой Отечественной войны, с патриотическим концертом выступили музыканты, находящиеся в орбите "Русского Радио. Здесь прошел общероссийский музыкальный патриотический марафон "Агитбригады "Русского Радио, информационным партнером которого выступило издание "Украина.ру".Общая атмосфера мероприятия была праздничной и вполне развлекательной: был и концерт, и квесты с призами, и настоящая полевая кухня.На многих участниках концерта красовались солдатские пилотки со звёздочками – это победители квестов, собравшие в "солдатские книжки" отметки о выполненных заданиях.Конечно, главным на празднике был концерт патриотический концерт, организованный “Русским Радио”.Известно, что большинство из выступавших ранее побывали в музее на Поклонной горе. Некоторые дали десятки подобных концертов на разных площадках страны и столицы, в частности.На мероприятии выступил Митя Фомин, который в этом году отмечает 25 лет на сцене. За время гастролей он неоднократно объехал всю Россию и страны СНГ и уже четверть века выступает перед зрителями с давно полюбившимися и новыми хитами.Помимо исполнения основного репертуара Митя Фомин периодически выступает и с песнями военных лет. "Знать песни военных лет и не забывать ужасы войны - долг каждого русского человека", - считает артист.К 70-летию Победы в Великой отечественной войне в 2015 году он представил музыкальный видеоспектакль "Песни весны, Любви и Победы" на сцене концертного зала Музея Победы на Поклонной горе. Сегодня видеоверсию этой программы можно найти в интернете в свободном доступе.- Песни военных лет все чтят, любят и уважают. Мы подготовили масштабный музыкальный видеоспектакль с живыми музыкантами, видеографикой и монологами ветеранов. Помимо этого художница по песку в режиме реального времени на сцене рисовала сюжеты военных лет. Я за весь концерт не проронил ни слова, потому что… ну что я могу сказать о войне?Вместо меня с экрана говорили ветераны, мы заранее записали с ними интервью — они рассказывали о том, какой была война. О том, как кто-то любил, страдал, голодал. Порой удивительные, порой страшные и пугающие истории. Но тогда я понял, что во время войны люди точно так же любили, скучали, надеялись. Все песни военных лет для меня об этом.Музей Победы любезно предоставил площадку абсолютно бесплатно, и концерт был благотворительным. Мы не продавали билеты – люди приходили по регистрации в интернете. До того, как пройти в зал, для зрителей провели экскурсию по музею, угостили полевой кухней.Это был большой красивый проект! До сих пор мечтаю, что с этой программой смогу поехать по стране.Другой исполнитель Александр Еловских, так же выступивший в этом концерте уверен, что сегодня "надо сплачиваться и говорить про патриотизм". По его мнению, в России "есть всё, что только возможно" для победы, поэтому есть основания "радоваться и любить свою страну".Отвечая на вопрос о том, каким артист видит следующий день после окончания СВО, Александр немного задумался и ответил: "Счастливым".- Радость будет. Будем петь песни, радоваться, улыбаться, обниматься, целоваться, - сказал Еловских. Он пообещал выступить в этот день.Рассказал Еловских и о своих концертах в Сирии, и в далёких уголках России. У певца есть три песни, написанных им про Союзное государство России и Белоруссии.- Уже написал третью песню про наше Союзное государство. Надо не забывать и ценить то, что мы имеем. Наши великие народы – России и Белоруссии – ни в коем случае нельзя разделять. Мы должны помнить наши победы, нашу культуру и историю и всегда быть вместе.Александр Еловских выступал и в Витебске на международном "Славянском базаре", и в Минске.- Обожаю белорусов! Они очень талантливые. Поют шикарно. Голоса у них очень сильные. Всё там прекрасно, всё хорошо у них, - вспомнил онВ этот момент к прессе подошла молодая певица, выступавшая под псевдонимом ELSEA.- Я очень рада, что здесь выступала. Это большая честь для меня. Я благодарна всем, кто меня слушает и кто меня поддерживает, - заявила она..Еще один популярный исполнитель, Роман Архипов не только блестяще выступил на сцене, но и непринужденно и легко общался с журналистами. Он побывал в зоне СВО и выступал перед солдатами в госпиталях. Выступал в освобождённом Херсоне, Луганске и Мариуполе.Архипов давал концерты в Стаханово, и на третьей линии российской обороны, где наши солдаты готовятся отразить атаки украинских Вооруженных сил."Я видел глаза раненых солдат. Я видел людей – мирных жителей, которые оказались в очень непростой ситуации, - вспоминает Архипов. - Я выступал в Херсоне, когда этот город был подконтрольным нашим Вооружённым силам, и видел невероятную храбрость ребят – даже мобилизованных, знавших, что завтра им идти в бой. Я пел им, а они подходили и жали мне руки. Я видел эту доблесть и храбрость в их глазах.Раненые в госпиталях говорили мне: "Простите, я скоро выздоровлю и обязательно вернусь, мы этого так не оставим".Те зверства, которые творят с противоположной стороны – всё это на виду.

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Сергей Шиптенко

россия, репортажи, парк, патриотизм, москва, солдаты, победа, артисты