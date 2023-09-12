https://ukraina.ru/20230912/1049343789.html

Война - общая, а катастрофа - украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад

Война - общая, а катастрофа - украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад - 12.09.2023 Украина.ру

Война - общая, а катастрофа - украинская. За что загнанный в угол Зеленский укоряет Запад

Судя по некоторым высказываниям Зеленского, из которых следует, что Запад что-то "обещал Украине", а также по его нервной реакции на "недостаточную расторопность" Запада в поддержке Украины и уж тем более, на призывы отдельных западных политиков к мирным переговорам с Россией, ему и его приятелю Ермаку действительно давались некие гарантии.

2023-09-12T09:33

2023-09-12T09:33

2023-09-12T09:33

эксклюзив

украина

зарубежье

россия

сша

запад

владимир зеленский

андрей ермак

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Думаю все помнят, как "мирный комик" вдруг стал "злым клоуном" и, вместо того, чтобы начать выполнять Минские соглашения, внезапно выдвинул требование их полностью переписать в интересах Украины. Его уже тогда предупреждали, что выдвижение России ультиматумов плохо кончится, как для него самого, так и для Украины. Но Ермак, бывший основным проводником именно этой политической концепции, и Зеленский, отказавшийся от услуг приставленных к нему Коломойским специалистов по переделу собственности, настаивавших на внешнеполитическом умиротворении ради свободы рук внутри страны, и возвысивший Ермака, только улыбались и уверенно двигались к конфликту.Предлагая Москве фактически сдаться без сопротивления, Зеленский вряд ли мог рассчитывать на иной ответ, кроме военного. Но войны он не боялся. Когда американцы предупредили его, что боевые действия начнутся в ближайшие дни, он даже не подумал сменить внешнеполитическую риторику и продолжил выдвигать России неприемлемые условия.Отмечу, что Порошенко тоже не выполнял Минские соглашения, но он хотя бы делал вид, что пытается. Соответствующие законопроекты вносились на рассмотрение парламента, а затем украинская власть долго спорила, кто "правильно читает" соглашения и чья редакция принимаемых для их выполнения документов более правильная. Зеленский же, даже вынужденный под тройным давлением (Меркель, Макрона и Путина) во время встречи в нормандском формате, 9 декабря 2019 года в Париже, подписать документ, определяющий Минские соглашения единственной базой мирного урегулирования и дающий однозначную трактовку его пунктам и порядку их выполнения, немедленно нагло дезавуировал все достигнутые договорённости, после чего Путин наотрез отказался иметь с ним дело.Конечно, Зеленский славился своей амбициозностью ещё работая комиком по вызову у Коломойского. Но можно ли себе представить, чтобы он тогда на Коломойского бросился? Да он даже обычных дворовых нациков, от которых его могла прикрыть "приватовская" служба безопасности испугался, когда его заявления образца 2014 года показались им "слишком пророссийскими". Зеленский тут же слился, то есть великой храбростью он не отличался.Вряд ли Ермак лично оказался для него столь авторитетной личностью, что исключительно под его влиянием трусливый комик осмелел настолько, чтобы бросить вызов сверхдержаве. Из-за спины Ермака должны были выглядывать как минимум США с поляками и британцами. Только их обещания не допустить военного разгрома Украины Россией могли придать Зеленскому достаточно смелости. Всё же, как свой человек в российско-украинской богемной тусовке, он должен был разделять её взгляды, а значит безоговорочно верил в сказку о том, что безграничная экономическая мощь США не оставляет шансов "бензоколонке", производящей 1,5% мирового ВВП.Думаю, что США не обманывали Зеленского. Втягиваясь в этот конфликт, они действительно верили, что прямое военное столкновение России с Украиной они смогут использовать как повод для введения всем коллективным Западом против Москвы всеобъемлющих санкций (и смогли), а санкции в короткий срок (до полугода) взорвут российскую экономику, дестабилизируют внутриполитическую ситуацию и либо заставят Россию капитулировать под угрозой московского майдана, либо московский майдан приведёт к смене власти на проамериканскую.В оценке устойчивости российской экономики и внутренней стабильности России они ошиблись и эта ошибка оказалась для Зеленского роковой. Войну-то он себе уже организовал. У него был шанс закончить конфликт компромиссным миром в марте-мае 2022 года. Россия тогда обнаружила, что первоначальная концепция СВО строилась на неверной оценке внутриполитической ситуации на Украине и была склонна удовлетвориться признанием российского статуса Крыма и Донбасса. Но американцы решили иначе.США предложили Зеленскому воевать дальше, добиваясь полной победы, и он радостно согласился. Он не политик, не военный, он - комик. Он не смог оценить несопоставимость украинского и российского потенциалов и считал, что трудное положение в которое Россия попала в 2022 году в сочетании с поддержкой США и всего Запада обеспечат ему победу.Действительно, Зеленский и его команда смогли быстро набрать в армию почти миллион человек и обеспечить огромное численное превосходство над российскими экспедиционными силами. Превосходство было столь большим, что ни технический перевес России, ни более высокий уровень профессионализма войск и командующих не могли полностью его компенсировать. Зеленскому казалось, что он идёт к победе там, где проиграли Наполеон и Гитлер.На самом деле, после того как стало ясно, что экономический блицкриг не состоялся, а ВСУ не смогли разгромить силы, задействованные Россией на первом этапе СВО в течение короткого времени, никаких шансов у Украины не осталось. Их не было изначально, поскольку ядерную державу нельзя победить военным путём, но поскольку Зеленский ставил перед ВСУ ограниченную задачу – восстановить контроль над границами Украины января 2014 года, он мог предполагать, что Москва не станет предельно обострять ситуацию.Однако уже к лету даже самым наивным, самым оголтелым русофобам стало понятно, что задача занять Крым и Донбасс не по силам ВСУ. Боевые действия перешли в позиционный формат, а это для Украины было приговором – она проигрывала ресурсно.Когда США заявили, что будут вести с Россией войну на истощение, они имели в виду, что войну на истощение с Россией будет вести коллективный Запад, а не Украина. Украина должна была истощиться достаточно быстро. Поэтому сразу и отрабатывались, как экономический блицкриг против России, так и расширение зоны боевых действий, за счёт подключения на каком-то этапе восточноевропейских стран и Прибалтики.Но естественно американцы не мешали Зеленскому пребывать в блаженной уверенности, что он приближается к статусу великого полководца, смирителя и разрушителя России. Раз уж ни экономическое наступление не удалось, ни победа на поле боя не была достигнута, Украина должна была воевать как можно дольше, ценой своей крови связывая российские ресурсы, нанося России максимально возможный ущерб и расчищая США пространство для политического манёвра.Американцы не верили в продуктивность провалившегося украинского летнего наступления 2023 года изначально. Помогая его готовить и раздувая ожидания невиданного успеха, они всего лишь пытались повлиять на российское руководство и склонить его к принятию американских условий компромиссного мира, которые Вашингтон начал озвучивать уже в ноябре-декабре 2022 года. Что-что, а считать янки умеют, к этому же моменту конечное поражение Киева просчитывалось однозначно. Вопрос заключался только в том, сколько украинцев погибнет, прежде чем мир будет заключён.Поначалу команда Байдена была уверена, что она сможет заключить с Россией мир на условии – кто чем владеет, то ему и принадлежит, подав этот мир американскому народу, как великую победу. Они также считали, что и Зеленский будет заинтересован в таком мире, поскольку он позволит как сохранить нацистский режим в Киеве, так и оставить под его контролем большую часть Украины.Но оказалось, что ни Россию, ни Зеленского такой мир не устраивает. Россию он не устраивал по понятным причинам: она только закончила развёртывание дополнительных войск, которые должны были склонить чашу военных весов на её сторону, от предложенного же американцами мира она не получала ничего: ни безопасность её не была гарантирована, ни международное признание вошедших в состав России территорий. Фактически это было перемирие, которое враги России собирались использовать для улучшения своих геополитических позиций перед новым нападением на нас.Но он не устраивал и Зеленского. Зеленский утратил ореол "президента мира", но не приобрёл популярность в армии и среди нацистов. Они, конечно, любят щеголять тем, что у них президент – еврей (поэтому, мол, и нацизма на Украине нет), но ни на секунду не забывают, что еврей – их президент (что их не радует, поскольку они таки нацисты). За время своего правления Зеленский обидел большое количество "уважаемых людей" и потеря власти означала для него начало бесконечного периода проблем и неприятностей.Между тем, конец войны и мир означали, что в 2024 году придётся проводить выборы. И оппоненты Зеленского двинулись бы на эти выборы с рассказом о том, как лживый клоун, обещавший мир, вверг страну в войну, потерял территории и подписал "позорный мир". Шансы переизбраться стремились к нулю.Но если победить Россию, захватить Крым и Донбасс и продиктовать мир на своих условиях, кто выступит против такого лидера?Напомню, что США не рассказывали Зеленскому о своём скептическом отношении к перспективам его победы. Оружие поставлялось, правда в меньших объёмах, чем было обещано, но Зеленскому всё время обещали наверстать отставание. Резервные соединения проходили обучение: кто на Западе, кто под руководством западных инструкторов на Украине. Линия фронта, кромке бахмутского направления, была достаточно стабильна, но и бои за Бахмут не внушали Зеленскому особенной тревоги – по времени они продолжались долго, а людей ему было не жаль.Правда уже в этот период Зеленский начинает высказывать недовольство низкой оперативностью реакции Запада на просьбы Киева по поставкам техники и боеприпасов, взамен обильно расходуемых на фронте. Своего производства у Украины нет, складские запасы исчерпаны уже летом 2022 года, следовательно Запад, по мнению Зеленского, должен был наладить снабжение ВСУ со своих складов. Как же – ЕС, НАТО – 40% мировой экономики, что же у них паршивых снарядов нет?Оказалось, что нет. И вот когда до Зеленского стало доходить, что его армия теряет боеспособность быстрее, чем Запад помогает её восстанавливать, тогда он заволновался. Людей-то он наберёт – всех пошлёт на фронт и баб, и мужиков в возрасте от 15, до 75 лет, но поредевшие соединения пополнит. А оружие-то где взять?И вот Зеленский обращается к Западу и говорит: вы же обещали, это же наша общая война, где же ваша помощь? А запад отворачивается, пожимает плечами и намекает, что обещать не значит жениться, что война общая, а катастрофа будет чисто украинская, сам Запад как раз пытается, прикрывшись Киевом от поражения увильнуть, "продав" России согласие оформить её победу на Украине (не до конца, разумеется) на компромиссный мир, позволяющий Западу сохранить шансы на геополитический реванш. Так что пусть Украина воюет, своим сопротивлением доводя Россию до нужной кондиции, когда Москва будет готова к уступкам а переговорах.Правда помощь будет сокращаться. Во-первых, запасы и так истощились, а Украина расходует поставленное быстрее, чем Запад производит новое. Во-вторых, какой смысл тратить деньги и дефицитные ресурсы на страну, которой всё равно вот-вот не будет?Единственный свет в окошке Зеленского – за прошедшее с декабря 2022 года время, американские демократы оказались с ним в оном окопе. До президентских выборов осталось совсем не много времени и они уже не могут позволить себе проиграть на Украине ни приближающейся зимой, ни, тем более весной. Поэтому команда Байдена стала активнее работать над выцарапыванием для Украины финансовой и военной помощи.Но республиканцы прекрасно понимают проблемы демократов и пытаются через Конгресс блокировать их инициативы. Да и европейские союзники стали саботировать поставки оружия Украине. Германия, вон уже который месяц ракеты не передаёт и заявляет, что не передаст даже если американцы ATACMS Киеву проставят. С танками не так было.В общем, Зеленский почувствовал себя обманутым и брошенным Западом. Он на них полагался, почти "выиграл войну" (уже примерял лавры Бонапарта), а они его не обеспечили вовремя деньгами, техникой и расходными материалами. Боюсь, он до сих пор не верит, что на Западе просто закончилось оружие, думает припрятали где-то, а сами врут, что всё кончилось.И вот, в последние месяцы, мы стали свидетелями того, как Зеленский начинает в грубой форме угрожать Западу (чего стоит хотя бы его намёк на возможность бунта украинских беженцев в Европе). Хамят и его подручные. Министр иностранных дел из Макдоналдса Кулеба в лицо Анналене Бербок заявляет, что нечего время тянуть, всё равно же ракеты дадите, так давайте прямо сейчас. Не вынуждайте, мол, принимать жёсткие меры, а то сейчас рассердимся и американцам на вас пожалуемся.Но это пока цветочки. Ягодки пойдут, когда окончательно потерявший страх перед Западом от страха перед Россией Зеленский начнёт публично рассказывать кто, что и когда ему обещал, как его заманивали в войну. А он может начать. Ему терять уже практически нечего. С такими "друзьями" бегство на Запад выглядит более, чем проблематично.Конечно, его сразу попытаются убить, но другого способа воздействовать на своих "союзников" у Зеленского нет. Войну он проиграл, Россия его будет судить и, по совокупности военных преступлений им совершённых и санкционированных, ему вполне хватит на пожизненное. Последняя соломинка, за которую он до сих пор пытается схватиться – убедить Запад, что вместе они ещё могут победить, что надо напрячься и дать Зеленскому ещё денег, ещё оружия, помочь наловить ещё солдат.Команда Байдена эти попытки поощряет. Им надо, чтобы Украина продержалась ещё 14 месяцев. Но и их ресурс почти исчерпан, а сейчас республиканцы ещё и затевают импичмент, что дополнительно ослабит внешнеполитические возможности администрации и отвлечёт её на защиту своих позиций в Конгрессе и, главное, в американских СМИ.В такой ситуации Зеленский, со своей изношенной нервной системой и длинным языком может стать неудобным свидетелем, а поддержка Украины слишком токсичным проектом.В конце концов, на Западе все прекрасно понимают, что Украина больна смертельно, что она не выздоровеет, а смерть её может наступить в любой момент. Пришла пора прекратить таскать лекарства и начать думать о дележе наследства.

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