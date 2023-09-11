Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230911/1049322494.html
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и... Украина.ру, 11.09.2023
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:22
видео
украина
россия
китай
блогеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049322300_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a68c0e436f56b5e6855953ad720095c6.jpg
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами. ЖАО ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков; СЮЙ ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист; ХУН ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель; ЧЖОУ СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель; ВАН ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения. СЕРГЕЙ КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0b/1049323250_0:0:1080:1920_1920x0_80_0_0_54a73aa8da3d75f5fb5bfedfcce310b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, китай, блогеры, видео
Видео, Украина, Россия, Китай, блогеры

Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая

13:22 11.09.2023
 
Читать в

Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.

ЖАО ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;

СЮЙ ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;

ХУН ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;

ЧЖОУ СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;

ВАН ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.

СЕРГЕЙ КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".
 
ВидеоУкраинаРоссияКитайблогеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53"Мир узнает, кто разрушил Мариуполь". Китайские блогеры и журналисты рассказали о поездке по России
13:48В Москве вновь установили памятник Дзержинскому
13:46Германия передаст Украине еще 40 единиц бронетехники Marder
13:45"Придется признать реальность": Кремль назвал условие для переговоров по Украине
13:29"Я в порядке": Зеленский ответил на вопрос CNN, не впал ли он в депрессию
13:28Песков заверил, что Россия полностью исключит угрозу атак беспилотников
13:22Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
13:18Зерновая сделка, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 сентября
12:54Обманчивый термин. Как на самом деле выглядит "серая зона" на фронтах СВО
12:51Экс-депутата Верховной Рады на Украине привлекут к ответственности за участие в передачах Скабеевой
12:39"Орки из бескрайнего Мордора": Медведев предложил приостановить дипотношения с ЕС
12:37Как не перепутать мечту с химерой. Русский ответ
12:22Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы - Ван Фан
12:21В Большом театре прошла мировая премьера балета "Война и мир" Донбасс оперы
12:17НАТО проведет крупнейшие учения со времен Холодной войны - Financial Times
12:16Жао Цзинь: Заявление украинского МИДа – это проявление двойных стандартов
12:06Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел мариупольцев
12:05В Черкассах снесли памятник советским милиционерам и чекистам – СМИ
12:05Чего не учёл Киев при СВО и почему Украину не спасут ни распутица, ни транши США – Акопов. Видео
11:59Politico: Присоединение Украины к ЕС может открыть Ящик Пандоры
Лента новостейМолния