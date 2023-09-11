https://ukraina.ru/20230911/1049322494.html
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая - 11.09.2023 Украина.ру
Украинское досье: информационное сотрудничество России и Китая
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и... Украина.ру, 11.09.2023
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:22
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китай
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Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами. ЖАО ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков; СЮЙ ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист; ХУН ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель; ЧЖОУ СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель; ВАН ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения. СЕРГЕЙ КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, китай, блогеры, видео
Группа известных китайских блогеров приехала с визитом в Россию по приглашению редакции "Украина.ру". Они посетили, в частности, ДНР, Республику Крым и Севастополь и готовы поделиться с российскими журналистами своими впечатлениями и выводами.
ЖАО ЦЗИНЬ / RAO JIN, блогер, председатель правления "Апрель медиа". Интернет-поддержка блогерских платформ с аудиторией более 70 млн подписчиков;
СЮЙ ЦЗИЦЗЮНЬ / XU JIJUN, блогер-миллионник, публицист;
ХУН ЮАНЬ / HONG YUAN, блогер, военный эксперт, телеобозреватель;
ЧЖОУ СЯОПИН / ZHOU XIAOPING, член политического консультативного совета КНР, политический обозреватель;
ВАН ФАН / WANG FANG, блогер, певица, профессор искусствоведения.
СЕРГЕЙ КОЧЕТКОВ - первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня".