https://ukraina.ru/20230911/1049313173.html

Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ

Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру

Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ

Запад переложит вину за провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Киев и президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился 11 сентября в своем телеграм-канале экс-премьер Украины Николай Азаров

2023-09-11T10:52

2023-09-11T10:52

2023-09-11T10:52

контрнаступление

владимир зеленский

николай азаров

украина

новости

запад

зарубежье

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"Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется. А тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость", - написал Азаров.Он заверил, что вину за окончательно "захлебнувшееся контрнаступление" Запад в любом случае переложит на Украину и Владимира Зеленского.Ранее Азаров заявлял, что Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, он утверждал, что "краник" поддержки скоро иссякнет.Накануне Зеленский отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230906/1049215266.html

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контрнаступление, владимир зеленский, николай азаров, украина, новости, запад, зарубежье