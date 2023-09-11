Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру
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Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ
Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ - 11.09.2023 Украина.ру
Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ
Запад переложит вину за провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Киев и президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился 11 сентября в своем телеграм-канале экс-премьер Украины Николай Азаров
2023-09-11T10:52
2023-09-11T10:52
контрнаступление
владимир зеленский
николай азаров
украина
новости
запад
зарубежье
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"Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется. А тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость", - написал Азаров.Он заверил, что вину за окончательно "захлебнувшееся контрнаступление" Запад в любом случае переложит на Украину и Владимира Зеленского.Ранее Азаров заявлял, что Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, он утверждал, что "краник" поддержки скоро иссякнет.Накануне Зеленский отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230906/1049215266.html
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контрнаступление, владимир зеленский, николай азаров, украина, новости, запад, зарубежье
контрнаступление, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Украина, Новости, Запад, Зарубежье

Экс-премьер Азаров указал, кого Запад обвинит в "окончательно захлебнувшимся контрнаступлении" ВСУ

10:52 11.09.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Запад переложит вину за провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Киев и президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился 11 сентября в своем телеграм-канале экс-премьер Украины Николай Азаров
"Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется. А тактическое преимущество, которое давала длина линии фронта, теперь превращается в глубокую уязвимость", - написал Азаров.
Он заверил, что вину за окончательно "захлебнувшееся контрнаступление" Запад в любом случае переложит на Украину и Владимира Зеленского.

"Поэтому сейчас киевский режим занимается спихиванием друг на друга ответственности за провал перед западными спонсорами и кулуарными играми... чтобы не стать очередной "сакральной жертвой", - подытожил бывший премьер страны.

Ранее Азаров заявлял, что Вашингтон устал от вливания колоссальных средств в киевский режим, он утверждал, что "краник" поддержки скоро иссякнет.
Накануне Зеленский отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров Украины, которые утверждают, что всегда будут ее поддерживать.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения.
6 сентября, 17:22
Контрнаступлению ВСУ мешают американские машины: что говорили об Украине в мире 6 сентября
 
контрнаступлениеВладимир ЗеленскийНиколай АзаровУкраинаНовостиЗападЗарубежье
 
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