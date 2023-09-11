https://ukraina.ru/20230911/1049310159.html

Останется один на один с Путиным. На Западе поняли, что к России европейские мерки не применимы

Останется один на один с Путиным. На Западе поняли, что к России европейские мерки не применимы - 11.09.2023 Украина.ру

Останется один на один с Путиным. На Западе поняли, что к России европейские мерки не применимы

Фюрер украинского народа, он же президент Украины Владимир Зеленский, опять продемонстрировал свою склонность к когнитивному диссонансу — столкновению в сознании одновременно конфликтующих представлений о жизни, которой он вынужден жить

2023-09-11T09:50

2023-09-11T09:50

2023-09-11T11:21

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В интервью журналистам The Economist он путано, но четко признался, что когда более-менее в норме, то чувствует ослабление поддержки западных партнеров. «У меня есть эта интуиция, я читаю, слышу и вижу в их глаза: "Мы всегда будем с вами", но я вижу, что он или она не с нами», — сказал он.А потом он сразу же заявил, что по этому поводу он и его команда должны быть готовы к длительным боевым действиям. «И эмоционально я готов», — сказал Зеленский и шмыгнул, наверное, носом в предчувствии вкусных веществ, укрепляющих и расширяющих не только сознание, но и решимость «противостоять Путину». И начал грозить западным странам тем, что у них много украинских эмигрантов, которые и возмутятся тем, что Украину кинули, а это страшно затянет конфликт.А потом в вечернем видеообращении к «моей нации» (так все горе-диктаторы-демократы привычно называют украинцев) Зеленский не только призвал украинцев готовиться к затяжному противостоянию с Россией, но и пообещал: «Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет!».Но почему-то кажется, что Путин все понимает. А вот санитары при таких заявлениях своих пациентов всегда нервничают — мало ли где и как именно они начнут искать свое место подвигу…Но не суть. В чем диссонанс? Да в том, что всем очевидно: без помощи Запада «затянутый конфликт» и «длительное противостояние» продлятся минут тридцать. Ну ладно, пару-тройку дней, если солдаты в ВСУ на позициях спецвоенной операции (СВО) по всему фронту не сразу допрут, что их бросили.А что Запад? У него, похоже, та же коллективная болячка. Одной рукой он продолжает пичкать Украину помощью. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киеве и пообещал 1 млрд долл. помощи, а потом стало известно, что Белый дом на следующий год выбивает у Конгресса 24 млрд долл. помощи Украине.Потом США пообещали предоставить и уже, наверное, вслед за Великобританией предоставили Украине снаряды с боеголовками с обедненным ураном к своим обещанным к этому сентябрю танкам Аbrams.Потом за США с помощью Украины засуетились и пообещали и другие союзники «града на холме». В частности, Южная Корея зачем-то объявила, что предоставила Украине 300 млн долл. в виде гуманитарной помощи и 2 млрд долл. в качестве долгосрочного кредита.По примеру США верные их холуи из Евросоюза тоже суетятся и решили изменить правила финансирования, чтобы выделять на помощь Украине еще больше денег. Буквально 7 сентября сего года Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) похвастался и сообщил, что страны и институты ЕС предоставили и еще пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. «Европа явно обогнала СЩА с обещаниями помощи Украине, общие европейские обязательства теперь в два раза выше. Ключевой причиной этого стал новый "Украинский фонд" ЕС на сумму в 50 миллиардов евро, но при этом другие европейские страны также увеличили поддержку новыми многолетними пакетами», — уверяет всех институт.Было подсчитано: общий объем помощи, обещанной странами ЕС и институтами Евросоюза превысил 130 млрд евро, а американской — менее 70 млрд. Если же считать все европейские страны, то объем обещанной помощи составляет 156 млрд евро.А глава проекта по мониторингу международной помощи Украине Кристоф Требеш вообще сочился удовлетворением от поставок смерти в Украину: «Удивительно, как быстро Европа перешла к длительной, многолетней программе поддержки Украины. Для сравнения, США сейчас сильно отстают, не взяв на себя каких-либо новый существенных обязательств за последние месяцы».Однако другой рукой Запад как бы готовиться сливать Украину. И уже начал это делать вольно или невольно. Как на саммите «Большой двадцатки» 9–10 сентября сего года в Нью-Дели, когда Запад впервые проиграл при подготовке итоговой декларации и не заставил страны Глобального Юга и Востока признать Россию агрессором. А ведь еще год назад в Индонезии на аналогичном «збиговыське» (по-русски — сборище) Запад сделал это легко и непринужденно.И президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, один из отцов той глобальной лжи, которая окутала Украину ореолом демократичности после неонацистского госпереворота 2014 года, на открытии международной конференции общины святого Эгидия сказал 10 сентября: «Когда рискнуть пойти на мир, это решение остается за Украиной».Это, господа, называется зондаж — прощупывание возможных вариантов развития событий. То есть Запад фактически допустил, что Украина без победы может на мировую с Россией. Или после поражения ей – тут уж как получится.По словам Штайнмайера, для начала надо продумать каким путем можно добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, а начало этому положили "встречи демократов" по теме Украины в Копенгагене и Джидде, где хотели утвердить так называемую "формулу мира Зеленского" но не смогли. А потом Запад продул в Нью-Дели.И о возможном вынужденном мире для Украины говорят многие. В том числе, и на западе, Штайнмайер – это только из последнего на эту тему. И мириться Зеленского гонят к президенту России Владимиру Путину. Один на один. А Зеленский сам себе указом запретил такие переговоры. Вот же ж сложности для санитаров…Но все основное по-любому решается в Украине на фронтах СВО, где подтверждается главное: спецвоенная операция все больше превращается в занимательный квест: что еще из западного, из помощи Зеленскому то есть, не горело в Украине?А горело, взрывалось, было подбито и уничтожено почти все, что заботливый Запад подогнал в Украину, чтобы убивать мирных жителей России, Донбасса, их солдат "во имя демократии". Начиная от "джавелинов" и "стингеров", заканчивая "хаймарсами и "тремя семерками", а теперь вот "челленджерами" и немецкими "леопардами", которые тоже выставляли, как непобедимые. Потому будут истребители F-16, ракеты ATACMS, Taurus и прочая крылатая и смертоносная нечисть.А тут еще врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил: подбит второй танк ВСУ Challenger 2, горит, как миленький.Но Запад все равно не унимается. Его "град на холме" -- США – приказали: воевать в Украине до последнего украинца, пичкать ВСУ хоть рогатками для стрельбы по воробьям, но по-любому нанести России стратегическое поражение. Или хотя бы ослабить как-то так, чтобы Москва не пошла на сближение с Пекином.И все в Украине сегодня пока подчинено тому, чтобы продолжить, а кое-где таки вообще реанимировать пресловутый контрнаступ – наступление ВСУ, которое призвано вернуть Украине ее земли, и границы, полученные ею на шару в 1991 году. Он по-любому нужен либо для победы (это уже даже не смешно), либо для давления, чтобы склонить Москву к переговорам с Зеленским.Как известно, контрнаступ ведется с начала июня текущего года и уже показал, что ничего у украинских неонацистов, даже напичканных оружием со всего Запада и усиленных всевозможным сбродом из наемников, не получится. Они уже и тактику меняли: сначала наступали по всему фронту, а теперь пытаются малыми группами прогрызть оборону на избранных участках. Но везде получают по мордасам – не могут прорвать даже первую линию обороны. Самый большой успех – вгрызание в населенный пункт Работино именно в Запорожской области, которая и стала могилой для "челленджера". И поводом для уныния нового министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который еще 5 сентября подтвердил: британские танки горят легко и охотно – лишь бы русские больше старались.Русские и стараются, а мистер Шэппс уже поведал, что Лондон пока не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. Ибо, как говорится, самим нужно…И что самое удивительное: россиянам на фронтах СВО, увы, и впредь будет что сбивать, топить и уничтожать. Стало, например, известно, что созданное оружейными концернами Rheinmetall и ВАЕ Systems германо-британское совместное предприятие RBSL готово передать Украине некоторое количество легких гусеничных бронированных машин серии CRV(T) Mk 2 (модернизированные машины семейства Scorpion) из наличия британской армии.А канадская компания Cellula Robotics Ltd. приступила к ходовым, пока надводным, испытаниям своего подводного супер дрона Solus-XR (программа XLUUV) водоизмещением 25 тонн, способного автономно преодолевать расстояния до 5000 километров с максимальной скоростью не более 15 км/ч. Это, как вы понимаете, против Черноморского флота России и Крымского моста в Черном море.Пытаются поджигать "вторые фронты" и по периметру российских границ и у нее в подбрюшии. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель кошмарит грузинское руководство и соблазняет его выступить против России обещаниями предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза.А США замутили 11-20 сентября 2023 года армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 на базе учебного центра "Зар". И в рамках учений будут отработаны "операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач".Казалось бы, ничего страшного. Но целью заявлено повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи. И поставлена задача -- маневры должны повысить готовность армянских сил к плановым оценкам в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". С НАТО, а не с Россией, которая обеспечивает сегодня безопасность Армении, которая, судя по всему, ищет новую "крышу". Точнее на нее давят, чтобы искала и уходила от России…А в США предложили расширить конфликт с Россией на другие страны и втянуть их в смертельную воронку. Журнал Responsible Statecraft сообщил, что американские "ястребы" предложили руководству США новый сомнительный способ "поддержать" Украину – расширить давление на Москву в других странах мира. По мнению "ястребов", давление на Россию в Сирии, Молдавии и странах Латинской Америки измотает ее в борьбе на истощение и поможет Киеву одержать победу.Другими словами, эскалация в зоне СВО силами Запада не снята с повестки дня. Однако неправда, что никакие поражения ВСУ никого ничему не учат. Западному оптимизму и вере в украинскую победу на встречном курсе противоречит здоровый скептицизм.Даже упомянутый журнал Responsible Statecraft уверен: Вашингтону сейчас точно не следует обострять соперничество с Россией в других регионах. Это может угрожать интересам США в отдельных странах и обернется дополнительными рисками для американских военных, потому что такая позиция может также породить новых врагов и оттолкнуть партнеров, поскольку Вашингтон ясно даст понять, что его политика на Украине имеет приоритет над всем остальным. США, которым все труднее аргументировать поддержку Киева, могут столкнуться с еще большим недоверием со стороны и партнеров и всего остального мира. И это пишут сами американцы.А экс-советник Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что в Украине уже все закончилось, а русские просто ждут краха экономики ЕС. "Русские просто приняли решение выжидать, рассчитывая на две вещи. Первая -- переговоры, но их ждать бесполезно. А второе - крах экономики Европы. И тут, думаю, им ждать недолго. Европе грозит не только серьезная рецессия. Но ввиду зимы проблемы с топливом станут катастрофическими. Думаю, Евросоюз в опасности, так что, думаю, русские решили: давайте подождем немного, пока у них все само не развалится. Потому что на самом деле они не хотят никого убивать", -- уверяет всех полковник.А потом Макгрегор сказал и главное: "Хочу напомнить: Путин совсем не похож на нас. Путин хочет мирно жить с Западом, мирно жить с украинцами. А мы говорим: мы не хотим жить в мире с мистером Путиным. Вот где проблема. Россия готова пройти маршем до польской границы. У них есть все возможности для этого. Все, чего мы этой войной хотели предотвратить, наоборот, происходит. Мы сами призвали к жизни силу, которой всегда боялись".И вы не поверите, но проблески здравого смысла обнаружились даже в голове поляка -- начальника польского Генштаба, генерала Раймунда Анджейчака. О сложностях, с которыми столкнулось украинское контрнаступление он сказал по ТВ: "Если взглянуть на все с нашей, польской колокольни, то… мы ведь живем там уже тысячу лет. Мы знаем русских. Так что происходящее не стало для нас сюрпризом. Стандарты русской армии и русского общества абсолютно другие и не вписываются в западную матрицу. Мерить русских западной меркой нельзя. Их поведение и то, что они показывают на поле боя, и тот факт, что лишения их не останавливают… Это все кардинально отличается от западной модели. Бессмысленно пытаться оценивать их нашими мерками. Они к ним неприменимы".Теперь бы объяснили эти господа свои "прозрения" Зеленскому – это ему придется один на один говорить с главой России, если Путин согласится, конечно…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, зарубежье, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сша, владимир скачко