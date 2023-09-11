Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона - 11.09.2023 Украина.ру
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Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона
Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона - 11.09.2023 Украина.ру
Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) часто обсуждают, как избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал 10 сентября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Youtube-канале
2023-09-11T08:29
2023-09-11T08:36
владимир зеленский
пентагон
зарубежье
украина
смерть
новости
всу
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По его словам, из-за этого украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.Макгрегор пояснил, что за Зеленским постоянно следят, так как он "отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых". Одним из таких примеров он назвал арест олигарха Игоря Коломойского, который помог Зеленскому стать президентом. Минувшим летом экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указывал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского.
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владимир зеленский, пентагон, зарубежье, украина, смерть, новости, всу
Владимир Зеленский, Пентагон, Зарубежье, Украина, смерть, Новости, ВСУ

Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона

08:29 11.09.2023 (обновлено: 08:36 11.09.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) часто обсуждают, как избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал 10 сентября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Youtube-канале
По его словам, из-за этого украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.
Макгрегор пояснил, что за Зеленским постоянно следят, так как он "отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых". Одним из таких примеров он назвал арест олигарха Игоря Коломойского, который помог Зеленскому стать президентом.
"Я никак не могу объяснить это иначе, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — сказал эксперт.
Минувшим летом экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указывал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского.
14 августа, 06:00
Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"На Западе понимают, что попытка Киева выйти на границы 1991 года – это резкое увеличение рисков ядерной войны по российской ядерной доктрине. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
Владимир ЗеленскийПентагонЗарубежьеУкраинасмертьНовостиВСУ
 
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