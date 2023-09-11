Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона
08:29 11.09.2023 (обновлено: 08:36 11.09.2023)
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) часто обсуждают, как избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал 10 сентября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Youtube-канале
По его словам, из-за этого украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.
Макгрегор пояснил, что за Зеленским постоянно следят, так как он "отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых". Одним из таких примеров он назвал арест олигарха Игоря Коломойского, который помог Зеленскому стать президентом.
"Я никак не могу объяснить это иначе, кроме как тем, что Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — сказал эксперт.
Минувшим летом экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указывал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского.
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