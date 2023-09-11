https://ukraina.ru/20230911/1049309229.html

Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона

Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона - 11.09.2023 Украина.ру

Украинские военные планируют избавиться от Зеленского - экс-советник Пентагона

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) часто обсуждают, как избавиться от президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал 10 сентября экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем Youtube-канале

2023-09-11T08:29

2023-09-11T08:29

2023-09-11T08:36

владимир зеленский

пентагон

зарубежье

украина

смерть

новости

всу

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По его словам, из-за этого украинский лидер находится под круглосуточной охраной, поскольку существует реальная угроза его жизни.Макгрегор пояснил, что за Зеленским постоянно следят, так как он "отвернулся от своих старых покровителей в пользу новых". Одним из таких примеров он назвал арест олигарха Игоря Коломойского, который помог Зеленскому стать президентом. Минувшим летом экс-разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указывал, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением Зеленского.

https://ukraina.ru/20230814/1048644317.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир зеленский, пентагон, зарубежье, украина, смерть, новости, всу