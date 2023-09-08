https://ukraina.ru/20230908/1049274125.html

"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса

"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса - 08.09.2023 Украина.ру

"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса

Саур-Могила впечатляет и трогает душу, заявили юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев в интерьвю "Оплот.ТВ"

2023-09-08T16:15

2023-09-08T16:15

2023-09-08T16:15

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саур-могила

денис пушилин

день освобождения донбасса

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня на Саур-Могиле состоится грандиозный концерт, посвященный 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.Среди артистов указаны Григорий Лепс, Александр Буйнов, Аскар Абдразаков, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Азамат Мусагалиев, Родион Газманов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Шаман, группа "Зверобой". Концерт будет транслироваться в 18:30 по Первому каналу.Комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев уже прибыли на место и дали интервью донецкому телеканалу "Оплот.ТВ"Азамат Мусагалиев пожелал жителям Донбасса в эту важную дату мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких.8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории России. В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край, отметил президент России Владимир Путин.

https://ukraina.ru/20230908/1049254699.html

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