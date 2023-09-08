"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса - 08.09.2023 Украина.ру
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"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса
"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса - 08.09.2023 Украина.ру
"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса
Саур-Могила впечатляет и трогает душу, заявили юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев в интерьвю "Оплот.ТВ"
2023-09-08T16:15
2023-09-08T16:15
новости
россия
днр
саур-могила
саур-могила
денис пушилин
день освобождения донбасса
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня на Саур-Могиле состоится грандиозный концерт, посвященный 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.Среди артистов указаны Григорий Лепс, Александр Буйнов, Аскар Абдразаков, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Азамат Мусагалиев, Родион Газманов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Шаман, группа "Зверобой". Концерт будет транслироваться в 18:30 по Первому каналу.Комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев уже прибыли на место и дали интервью донецкому телеканалу "Оплот.ТВ"Азамат Мусагалиев пожелал жителям Донбасса в эту важную дату мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких.8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории России. В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край, отметил президент России Владимир Путин.
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новости, россия, днр, саур-могила, саур-могила, денис пушилин, день освобождения донбасса
Новости, Россия, ДНР, Саур-Могила, Саур-Могила, Денис Пушилин, День освобождения Донбасса

"Трогает душу": Дорохов и Мусагалиев посетили Саур-Могилу в 80-летие освобождения Донбасса

16:15 08.09.2023
 
© СМОТРИ/Telegram
© СМОТРИ/Telegram
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Саур-Могила впечатляет и трогает душу, заявили юмористы Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев в интерьвю "Оплот.ТВ"
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что сегодня на Саур-Могиле состоится грандиозный концерт, посвященный 80-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Среди артистов указаны Григорий Лепс, Александр Буйнов, Аскар Абдразаков, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев, Азамат Мусагалиев, Родион Газманов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, Шаман, группа "Зверобой". Концерт будет транслироваться в 18:30 по Первому каналу.
Комики Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев уже прибыли на место и дали интервью донецкому телеканалу "Оплот.ТВ"
"Мы впервые здесь. Это место очень впечатляет, трогает душу. Ещё узнали много историй, связанных с этим местом. Когда их рассказывали — были мурашки по коже", — поделился Денис Дорохов.
Азамат Мусагалиев пожелал жителям Донбасса в эту важную дату мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких.
8 сентября 1943 года – важная, знаковая дата в истории России. В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс – многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край, отметил президент России Владимир Путин.
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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